"Trots de tunga tappen - Hammarby vinner"

Viktigt att observera är att det är skillnad på att tippa på Oddset och att tippa på Stryktipset vilket gör att mina rekar i de olika spelen kan se lite olika ut. Det går till exempel att tycka att två gånger pengarna är ett bra odds på ett lag men samtidigt tycka att en streckning på 80 procent på Stryktipset på samma lag är för mycket.

Det är verkligen något speciellt med Allsvenskan och detta är något jag ser fram mycket emot. Häng med i mina analyser och berätta gärna varför jag har rätt eller fel. Glad midsommar på er alla fantastiska läsare!

Degerfors - AIK

Degerfors har haft en hemsk vår med åtta förluster på tio omgångar. Givetvis ger det en plats i botten av serien. Oliver Ekroth, som har flyttat till Island, har saknats i försvaret och på topp hade virvelvinden Edvardsens mål behövts. Samtidigt finns det mer att ta av de spelare som finns kvar i klubben. Saidi, Kralj, Gravius och Carlén är alla spelare som kan mer än vad de har visat upp hittills.

AIK är i vanlig ordning med i toppen av serien och ligger tvåa i tabellen på samma poäng som Häcken men med sämre målskillnad. Det ska också sägas att Gnaget har spelat en match mer. Under sommaren har de svartgula gjort klart med John Guidetti som helt klart kommer förgylla Allsvenskan, men han är inte spelklar förrän den 15:e juli. Jordan Larsson är fortfarande kvar i klubben, men hans lånekontrakt går ut i slutet av månaden och vad som händer efter det är fortfarande oklart.

Dubbelchans: Degerfors eller oavgjort @ 2,56

AIK avslutade våren med ett antal tveksamma insatser. 3-3 mot Hammarby och 2-2 mot Sirius följdes upp med en 2-1-seger mot Helsingborg som såg allt annat än förtroendeingivande ut. Erick Otieno och Sebastian Larsson stod för varsin poäng i den matchen, men kan inte hjälpa laget nu då de båda är avstängda. Något som försvagar solnaiterna rejält. AIK har varit svaga på bortaplan de senaste åren och förlorade motsvarande möte i fjol med 1-2. Nu erbjuds vi 2,56 på 1X och det tycker jag är lite väl högt. Det är på den sidan jag finner mest värde.

Över 2,5 mål @ 1,69

Normalt sett är AIK väldigt starka defensivt, men det blev 13 mål på deras tre avslutande matcher av Allsvenskan innan uppehållet. Under sommaren har det träningsspelats mot Molde och Örebro och på de två fajterna har vi fått se åtta baljor. Med Seb Larsson och Otieno borta försvinner en del av den defensiva stadgan, men offensivt finns Jordan Larsson och Nicolás Stefanelli att tillgå och dessutom är jag väldigt nyfiken på att se vad Erik Ring kan prestera framöver.

Degerfors läcker som ett såll bakåt och snittar 2,3 baljor bakåt per match. Framåt har det inte fungerat, men där finns det helt klart mer att ta av. Fyra av de rödvitas fem senaste omgångar har gått över 2,5 mål och här tror jag vi får se en öppen match med flera målchanser igen. Då är 1,69 helt okej på överspelet.

Tävling: Allsvenskan

Plats: Stora Valla

Tid: 15.00 (söndag)

Hammarby - Häcken

Mötet på Tele2 Arena är enligt mig det hetaste av alla i denna omstart. Serieledarna Häcken åker till huvudstaden för att ta sig an trean Hammarby som jag tippat som allsvenska vinnare inför säsongen. Bajen inledde säsongen urstarkt, men tappade fart ju längre våren led och uppehållet kom lägligt. Innan dess hade Hammarby tappat poäng i fyra av de fem avslutande allsvenska omgångarna och dessutom förlorat en cupfinal. Sedan dess har Bajen sålt lagets bästa målskytt Williot Swedberg till Celta Vigo och Mayckel Lahdo till AZ Alkmaar.

Häcken blev bara bättre och bättre ju längre våren gick och avslutade med fem raka segrar. Alexander Jeremejeff gjorde mål på allt och med sina tio fullträffar totalt leder han den allsvenska skytteligan. Det har såklart tilldragit intresse från utländska klubbar och det ryktas även om en eventuell flytt till just Hammarby. Än så länge är han dock Häckens spelare fullt ut och det är viktigt för Högmo att få behålla sin guldklimp.

Hemmaseger @ 1,92

Hammarby har laddat batterierna under uppehållet och har fortfarande ett riktigt bra lag på pappret. Det var ingen som trodde inför säsongen att Swedberg skulle bidra med så mycket som han har gjort och Lahdo må vara en stor talang, men han har i ärlighetens namn inte varit speciellt viktig för de grönvita. Offensivt finns fortfarande Ludwigson och Selmani samtidigt som Trawally och Abbe Khalili är redo för spel. Två klasslirare som kommer höja kvalitén i laget. Dessutom fyller Bojanic och Besara på från mittfältet. Häcken har inte förlorat på bortaplan än, men de får klara sig utan målvakten Peter Abrahamsson i omstarten som är avstängd. Rasheed kliver in istället och även om det är en duglig målvakt är det ett steg ner i kvalité. Han får en tuff match när Hammarby tar tre viktiga poäng till godkända 1,92.

HT/FT + Ö/U: Hammarby/Hammarby + Över 2,5 mål @ 4,20

Hammarby brukar sätta högsta fart direkt framför sin månghövdade publik och i tre av sina fem hemmamatcher så långt har de grönvita tagit ledningen redan i den första halvleken. Det gjorde Bajen även i cupmatchen mot Häcken i våras som till sist slutade 4-0 till stockholmarna. Tre av fem hemmamatcher har också slutat med minst tre mål och här lockas jag av oddset på att vi får se något liknande igen. Att värdarna ska leda efter 45 minuter, vinna matchen och att vi får se minst tre baljor står totalt i 4,20 gånger pengarna och det är för bra för att låta bli. Det blir mitt andra spel på matchen på Tele2.

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2

Tid: 15.00 (söndag)

Mjällby - IFK Norrköping

IFK Norrköping hade i vanlig ordning höga förväntningar på sig inför säsongen, men Peking har inte alls lyckats infria dessa. Fyra segrar på tio omgångar och nio pinnar upp till serieledning är inte bra nog av östgötarna. Rikard Norling bör sitta löst och nu får han dessutom klara sig utan en nyckelspelare till hösten då Abdulrazak Ishaq har sålts till Anderlecht. Det känns mer och mer som att Kamraterna är beroende av att Levi eller Nyman hittar på något på egen hand.

Mjällby är mer ett lag i ordets rätta bemärkelse och med väldigt små resurser fortsätter de att göra det bra. De gulsvarta ligger faktiskt före Norrköping i tabellen. Visst såg det något sämre ut mot slutet av våren då Mjällby gick fyra raka omgångar utan seger, men detta är ett välorganiserat lag och som alltid gör jobbet. Dessutom är de väldigt svåra att bryta ner på Strandvallen.

IFK Norrköping under 1,5 mål @ 1,58

Mjällby har släppt till väldigt få målchanser under våren och det är bara två lag i serien som har släppt in färre än deras nio bollar i baken. Hemma på Strandvallen har de ännu inte förlorat och här har de målskillnaden 8-3 efter fem omgångar. Då har ändå ett lag som Djurgården varit på besök. Stortalangen Otto Rosengren, son till legendaren Patrik “Bagarn” Rosengren, är avstängd, men å andra sidan tillkommer Kricak från botbänken. De besökande Kamraterna har samtidigt förlorat tre av sina fem bortamatcher och i endast en av dessa resor har östgötarna lyckats näta mer än en gång. På naturgräset i Hällevik får Norrköping stora problem med att hitta nätet och jag väljer att klicka i IFK under 1,5 mål till godkända 1,58.

Rätt resultat första halvlek: 0-0 @ 2,51

Både Mjällby och IFK Norrköping står i något av ett vägskäl. Det är inte speciellt långt upp till Europaplatserna, men de skulle behöva en bra start för att börja knappa in på lagen ovanför. Med sådana förutsättningar tror jag vi får se en ganska avvaktande matchbild under de första 45 minuterna. Mjällby är alltid kompakta och Norling kommer säkerligen försöka hålla ihop sina mannar också. Det känns ganska troligt att vi inte får se några mål alls under matchens första 45 minuter och då kan jag inte låta bli att klicka i 0-0 i den första halvleken till 2,51. Det blir mitt andra spel på matchen.

Tävling: Allsvenskan

Plats: Strandvallen

Tid: 15.00 (söndag)