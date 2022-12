Trots skakig start - United löser topplacering

Manchester United slutar topp 4 @ 2,25 Erik Ten Hag hade en skakig start på sin sejour som tränare för Manchester United, men nu känns det som att han har kommit in i jobbet och förstått vad det är som behöver göras. Den gode nederländaren har redan förvandlat försvaret på ett närmast sensationellt sätt. Den största förändringen är såklart att den engelske landslagsmannen Maguire har satts på bänken till förmån för Martínez och Varane. En förändring som verkligen slagit väl ut. På kanterna har Dalot och Shaw dessutom sett stabila ut och med nyförvärvet Casemiro på mittfältet och oerhört stabila De Gea mellan stolparna är detta ett svårt lag att hitta luckor på. Åtminstone när alla är friska och hela. 20 insläppta på 14 omgångar låter inte så bra, men då ska vi ha med oss att nästan en tredjedel av dessa släpptes in i de två första omgångarna av säsongen.

Offensivt finns det också mycket potential i trollgubbar som Antony och Rashford. Den sistnämnda är på väg att få en renässans efter ett par sämre säsonger och är ett ständigt hot med sin snabbhet och sin fina högerfot. Jadon Sancho har dock varit formsvag och Elanga är inte riktigt på den nivån än att han borde starta varje match för United. Bredden finns således inte där. Ten Hag har nu gått ut och satt press på klubben genom att säga att han behöver få in minst en anfallare i vinterfönstret efter att Ronaldo lämnat på ett minst sagt uppmärksammat sätt. En striker av hög klass hade gjort att Rashford kan utgå från vänsterkanten där han passar bäst medan Antony startar på andra sidan. Med Fernandes och Eriksen på mittfältet finns det då helt plötsligt väldigt mycket kvalité. Martial är ett alternativ på topp, men är extremt skadedrabbad och är inte redo att bära laget över en hel säsong. Inför omstarten har de rödklädda tre poäng upp till fjärdeplatsen med en match färre spelad än både Tottenham och Newcastle. Under hösten har de besegrat Arsenal, Liverpool och Tottenham samt spelat oavgjort mot Chelsea vilket återigen visar på vilken kvalité som finns i truppen. Liverpool och Chelsea har tappat mängder av poäng och ligger bakom United i tabellen och i dagsläget håller jag Ten hags manskap högre än både Spurs och Newcastle, även om framför allt de sistnämnda förtjänar all respekt i världen för sin fantastiska höst. Arsenal återfinns hela elva poäng framför, men då The Gunners får klara sig utan Gabriel Jesus i några månader är även de inom räckhåll. Jag tror att vi får se en stark vår av detta United som slutar med att de löser en Champions League-biljett till kommande säsong. 2,25 är ett smaskigt odds på den saken och är ett spel som jag lägger en slant på. RYGGA LISS HÄR