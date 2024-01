"Trots svenska stjärnans frånvaro - klubben upprepar bedriften"

Intresset runt den engelska andraligan, The Championship, har växt så det knakat de senaste åren. I alla fall för mig. Jag skulle vilja gå så långt som att kalla det för världens bästa andraliga. I fjol spelade Coventry playoff mot Premier League och jag tror att de ljusblå kan upprepa bedriften den här säsongen.

Under fjolårssäsongen handlade väldigt mycket om spelare som Viktor Gyökeres och Gustavo Hamer. Duon enorma spetskvaliteter såg Coventry vinna flera matcher som stod och vägde med uddamålet. Inför säsongen lämnade dessa herrar för spel i Sporting respektive Sheffield United.

Till en början hade Mark Robins svårt att få ordning på skutan, men en bit in på hösten vände det för The Sky Blues. Coventry blev betydligt bättre på att föra matchbilder och när The Championship drar igång igen nästa helg har de ljusblå bara tre poäng upp till topp 6.

Tidigare var glappet avsevärt mycket större än så. Robins har dock visat prov på stor flexibilitet i sitt ledarskap. Haji Wright, som skolats om från anfallare till ytter, har under vintern gjort braksuccé i sin nya roll och på andra kanten är Tatsuhiro Sakamoto ett fynd utan dess like.

Japanen är mer av en playmaker och dessa lirare kompletterar varandra utmärkt i de främre leden. O’Hare, Sheaf och van Ewijk är andra spelare som inte hade gjort bort sig på en högre nivå. Den senaste 3-1-segern mot Middlesbrough var en styrkedemonstration och jag tror att Coventry kan fortsätta på inslagen väg under våren.

Mark Robins är en tränare jag håller otroligt högt och 54-åringen har sagt att han ska träna i Coventry i Premier League innan det är dags för nya äventyr. I fjol var drömmen bara en hårsmån från att slå in och jag tror att Robins leder sitt manskap till minst playoff även den här säsongen. En bit över 4 gånger pengarna på att Coventry löser topp 6 är spelbart.