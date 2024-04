Tuffare schema - Barca går om Real och vinner ligan

I mitten på oktober dundrade jag ut ett långtidsspel där jag trodde på Barcelona att vinna LaLiga till strax under tre gånger pengarna. De underliggande siffrorna talade klart i katalanernas favör och gör det faktiskt fortfarande. Jag hugger således igen!

LaLiga: Vinnare: Barcelona @ 17,00 - till Oddset Real Madrid har fortfarande den spanska ligatiteln i egna händer då det i skrivande stund skiljer åtta poäng ner till Barcelona. Jag anser dock att Los Blancos återstående schema är tuffare än katalanernas och den näst sista helgen i april möts giganterna i ett rungande El Clásico på Bernabéu. Kan Barcelona få med sig tre poäng från fiendeland är väldigt mycket vunnet. Den största, eller snarare de största, faktorerna till att jag återigen väljer att spela Barca som ligavinnare är med det sagt de underliggande siffrorna. Sett till Expected Points och Expected Goals är katalanerna bäst i klassen och vad gäller Expected Goals Against är bara Real Madrid och Athletic Bilbao före Xavis gäng. Med små marginaler, ska sägas. Jag tycker att Real Madrid får med sig alldeles för många poäng sett till hur det ser ut på planen och skulle en spelare som Bellingham dra på sig en skada försvinner mycket av den offensiva spetsen. Det mesta talar för att "Marängerna" håller undan för ärkerivalen, men jag tror att avståndet kommer att minska och då vill jag inte sitta utan ett saftigt långtidsspel som ger Xavi en anledning till att förlänga sitt kontrakt istället för att lämna efter säsongen. Jag ger Barcelona ett sista försök till ligatiteln genom att spela katalanerna som tabelletta till 17,00 gånger såsan.