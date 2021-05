"Tunga avbräck för Malmö - tuff uppgift väntar"

Det ska spelas full omgång i Norge under måndagen och där har jag valt ut två fina drag till min trippel. Bodö/Glimt och Vålerengen ska båda lösa tre poäng vardera. Bongen blir sedan komplett med en pluslina från Närke. Malmö FF har inte imponerat i inledningen av säsongen och får vissa svårigheter igen. Vi kör!

Brann - Bodö/Glimt: Bortaseger @ 1,66 Brann var på väg mot en sensationell seger borta mot Rosenborg, men två insläppta mål under matchens tio sista minuter innebar att det blev ännu en förlust. Noll poäng efter fyra omgångar således och 13 baljor i baken. Det oroar verkligen. Bamba, Taylor och svensken Simba är en hyfsad trio längst fram, men Kolskogen och Forren har haft svårt att hålla rent i mittförsvaret. Bodö/Glimt är inte riktigt lika vassa truppmässigt som förra säsongen, men visst vill de vara med och tampas om en tätplacering även i år. Sju poäng och sju gjorda mål på tre omgångar är en fin start för de gulsvarta. Botheim och Sörli är en intressant duo som Brann verkligen kommer få se upp med. Dessutom håller mittfältarna Saltnaes och Berg väldigt hög nivå. Bodö vann båda förra säsongens möten med en sammanlagd målskillnad på 8-1. Dessutom vann de en träningsmatch mot Brann i slutet av april med 4-1. Då satte faktiskt svensken Axel Lindahl dit en straff. Besökarna ska hållas högre nu också och den raka bortasegern spelas till godkända 1,66. Spel: Bortaseger @ 1,66

Tävling: Eliteserien

Plats: Brann Stadion

Tid: 18.00 Mjöndalen - Vålerengen: Bortaseger @ 1,77 Det norska huvudstadslaget Vålerengen har inlett säsongen med en seger, en förlust och en oavgjord. I fjol slutade Oslo-klubben trea i tabellen och visst vill de väldigt gärna vara med och slåss i toppen igen. Offensivt ser det oerhört intressant ut med Layouni och Kjartansson uppbackade av Oldrup Jensen som vi känner igen från hans lånesejour i IFK Göteborg. Dessutom är Aron Donnum en spännande spelare som flera klubbar utanför Norges gränser följer. Mjöndalen fick kvala för att hålla sig kvar i Eliteserien förra året och tippas tillhöra botten även under 2021. De har bara hunnit spela en ligamatch i den haltande tabellen och den vanns faktiskt med 3-0 mot Sandefjord. Brochmann nätade då och det är en spelare Mjöndalen sätter stort hopp till. Även Brustad, tidigare i AIK, finns att tillgå i offensiven. Vålerengen ska dock på det stora hela ses som ett betydligt bättre fotbollslag. Förra säsongen vann de båda mötena mellan lagen och kommer bara Kjartansson och company upp i nivå vinner de här också. 1,77 för bortasegern är taget. Spel: Bortaseger @ 1,77

Tävling: Eliteserien

Plats: Consto Arena

Tid: 18.00 Örebro SK - Malmö FF: Örebro +1,5 @ 1,76 Trots att Malmö FF fått utstå en hel del kritik för sin start på säsongen kan de gå till uppehåll som serieledare om de himmelsblå löser en pinne i Örebro. Det säger en del om den klass som finns hos de regerande svenska mästarna. Samtidigt är det ett MFF som släppt till ganska många målchanser under säsongen och faktum är att de fortfarande inte har hållit nollan i någon match. Det har gjort att det i stort sett har varit jämna fajter över hela linjen och Malmö har bara vunnit en match med fler än ett måls marginal hittills. Örebro torskade derbyt mot Degerfors med 0-3 och bör vara ruggigt revanschsugna. De vitsvarta är nu tillbaka på sitt konstgräs och där trivs de bättre. På Behrn Arena fick faktiskt Malmö stryk med 2-3 förra säsongen och Axel Kjäll hoppas såklart på något liknande igen. Malmö ser ut att komma till spel utan Christiansen och Toivonen och det är två ruggigt tunga avbräck. Att de ändå ska springa ut och bara städa undan ÖSK köper jag inte. +1,5 på hemmalaget, som innebär att spelet sitter även om de skulle torska med en boll, är taget. Spel: Örebro +1,5 @ 1,76

Tävling: Allsvenskan

Plats: Behrn Arena

Tid: 18.30 Trippeln Brann - Bodö/Glimt: Bortaseger @ 1,66

Mjöndalen - Vålerengen: Bortaseger @ 1,77

Örebro - Malmö FF: Örebro +1,5 @ 1,76

Totalt odds: 5,17 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.