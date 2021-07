"Under all kritik - ångestmöte väntar"

Spelstopp: 16:59

Brage - Trelleborg: Över 2,5 mål @ 1,93

Brage tog en välbehövlig trepoängare när de slog GAIS med 2-0 i Göteborg senast. Leonard Pllana slog in en straff tidigt i matchen och 1-0 till masarna stod sig sedan fram till dryga kvarten återstod av kampen. Då höll sig Shkodran Maholli, som tidigare ersatt just Pllana, framme och satte spiken i kistan med sitt 2-0-mål. Triumfen innebar att Brage tog sig upp på återkvalsplats och när favoritmotståndaren Trelleborg gästar Domnarvsvallen tror jag att värdarna kan fortsätta på inslagen väg, åtminstone målmässigt.

Trellehulla avslutade våren starkt med tre raka segrar, men i återstarten gavs grabbarna från palmstaden en riktig näsbrännare av Landskrona som vann med hela 4-2. Avstängda Petar Petrovic saknas Kristian Haynes och company denna afton, men spets finns ändå i bland andra Offia, Brkic och Kozica. Kan den trion kliva fram och prestera på ansenlig nivå blir det inte lätt för Brage att hänga med i svängarna. TFF har med det sagt inte slagit lördagens opponenter på hela 2000-talet, men trots det ser jag ändå en målrik tillställning framför mig.

Över 2,5 mål spelas till 1,93 gånger pengarna.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,93

Tävling: Superettan

Plats: Domnarvsvallen

Tid: 17:00

Landskrona BoIS - Sundsvall: Asian handicap Fulltid: Sundsvall 0 @ 1,91

Landskrona BoIS är den största positiva överraskningen i Superettan så här långt. Trots att de svartvita är nykomlingar i serien toppar de densamma med mäkta imponerande 25 av 36 möjliga poäng. Bara en förlust och flest gjorda mål vittnar om vad BoIS åstadkommit så här långt, men här tycker jag att oddsen blir något skeva. Landskrona är trots allt ett sämre lag i grunden än gästande GIF Sundsvall och när marknaden trots det värderar denna fight som helt jämn måste jag blicka åt gästernas håll.

Giffarna har förvisso haft svårt att prestera kontinuerligt men samtidigt finns en höjd hos besökarna som väldigt få lag på denna nivå kan matcha. Engblom, Hallenius, Andersson och Olsson är kvalitetsspelare som inte finns hos Landskrona och på bänken finns dessutom lovande Johan Bengtsson att slänga in om det skulle behövas. Henrik Åhnstrand saknar således varken bredd eller spets och lyckas han förmå sina adepter till en stark prestation i Skåne är mycket vunnet.

Jag spelar Sundsvall med asian handicap 0, pengarna tillbaka vid oavgjort, till 1,91 gånger degen.

Spel: Asian handicap Fulltid: Sundsvall 0 @ 1,91

Tävling: Superettan

Plats: Landskrona IP

Tid: 17:00

Sirius - Degerfors: Degerfors +1 @ 1,71

Det vankas ångestmöte på Studenternas mellan två aktörer som släppt in hiskeligt många mål den senaste tiden. Sirius och Degerfors står tillsammans noterade för inte mindre än 19 (!) insläppta mål i deras två senaste matcher, ett facit som är under all kritik. Visserligen har tuffa motståndare stått på andra sidan men kamikaze-sättet att ta sig an fighterna på har varit huvudlöst.

Sirius har ett ansatt truppläge inför lördagen då viktige Adam Hellborg saknas på grund av avstängning och vill det sig riktigt illa kan även Christian Kouakou komma att missa denna uppgift. Anfallaren tvingades i slutet av matchen mot Djurgården utgå med en befarad skada.

Degerfors saknar i sin tur Adam Carlén som sitter på botbänken, men i övrigt har nykomlingarna så gott som fullt lag att tillgå. Det är såklart en fördel och även om spelet på resande fot inte imponerat anser jag ändå att gästerna ska kunna få med sig poäng härifrån.

Degerfors +1 (trevägs) är spelet som fångar mitt intresse och det går att få till strax över 1,70 gånger fläsket. Framåt, Degen!

Spel: Degerfors +1 @ 1,71

Tävling: Allsvenskan

Plats: Studenternas IP

Tid: 17:30

Trippeln

Brage - Trelleborg: Över 2,5 mål @ 1,93

Landskrona BoIS - Sundsvall: Asian handicap Fulltid: Sundsvall 0 @ 1,91

Sirius - Degerfors: Degerfors +1 @ 1,71

Totalt odds: 6,30

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.