"United går upp i serieledning - petar ner Liverpool"

Spelstopp: 20.44 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Över 2,5 mål @ 1,52 Det ska spelas sextondelsfinaler i tyska DFB Cup och i Leverkusen hittas ett riktigt prestigemöte. Leverkusen och Frankfurt möttes i ligan för knappt två veckor sedan och då vann Eintracht med 2-1. Sedan dess har Leverkusen spelat 1-1 mot Werder Bremen och formpilen pekar åt fel håll. Skadeläget är jobbigt för Kusen som bland annat får klara sig utan Bellarabi och Aránguiz. Offensivt finns det ändå enormt med klass. Eintracht Frankfurt har tappat Bas Dost till Club Brügge men Örnarna visar finfin form med tre raka segrar. Helgens 2-0 mot Mainz var en säker seger där André Silva placerade in två straffar. Med portugisen som tank på topp och med Younes och Kamada som yrväder bredvid ser Hütters offensiv väldigt intressant ut. En del rotation bör vi få se nu men Eintracht har alltid mål i sig. Jag har under hela säsongen spelat överspel när Leverkusen varit inblandade och blivit rikligt belönad för det. Även om de svek i lördags ger jag Bayer chansen igen. De sex senaste mötena mot Eintracht har slutat över 2,5 mål och jag tror absolut på en repris. 1,52 på det är godkänt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,52

Tid: 20.45 Bournemouth - Millwall: Bournemouth -0,5 @ 1,70 Millwall har en tyngre period bakom sig. Visst vann de derbyt mot lilla Boreham Wood i FA-cupen men i ligaspelet har Lejonen bara en seger på sina 13 senaste. Det gör att bottenstriden rycker allt närmare. Bödvarsson, Wallace och Hutchinson är alla dugliga spelare men totalt sett räcker inte spelarmaterialet till för att hota de bästa lagen i serien. Bournemouth är verkligen ett av de bättre lagen och The Cherries tar klivet upp till direktuppflyttning vid seger här. I helgens 4-1-seger över Oldham i FA-cupen roterade de rödsvarta i stort sett hela sin ordinarie startelva och gav spelare som Billing och Gosling värdefull speltid. Joshua King fick dessutom starta igen och norrmannen noterades för två fullträffar. Offensivt har Bournemouth det väldigt bra ställt. Bournemouth har den fina hemmaraden 7-2-1 och känner sig väldigt trygga hemma på sydkusten. Det lär vara de rödsvarta som tar tag i den här matchen från start och ett formsvagt Millwall får jobba hårt. Bournemouth -0,5 till 1,70 är taget. Spel: Bournemouth -0,5 @ 1,70

Tid: 20.45 Burnley - Manchester United: Manchester United -1,5 @ 2,34 Guldstrid! Det var det inte många som trodde att Manchester United skulle vara inblandade i för några månader sedan men faktum är att en seger här och de rödklädda är tre poäng före Liverpool. Det är något Solskjaer givetvis är medveten om och därför valde han att lufta sin trupp ordentligt i helgens cupmatch mot Watford. Bland annat användes inte lirare som Fernandes, Fred, Wan-Bissaka, De Gea eller Nilsson Lindelöf alls. Samtliga bör starta nu. Burnley spelade en betydligt mer meriterad elva i sin cupmatch mot lilla MK Dons men var ändå på vippen att åka ur turneringen. Först i 94:e minuten kunde Vydra kvittera till 1-1 och sedan vann The Clarets på straffar. Positivt att den unga svensken Joel Mumbongo fick hoppa in och spelade fram Vydra till hans mål men i övrigt fanns det inte mycket att glädjas åt. 120 minuters fotboll lär också ha slitit på kropparna. United kan kliva in på Turf Moor betydligt mer utvilade då de flesta av deras stjärnor hade en vilodag i lördags. Det tror jag kommer märkas mot slutet av matchen. Tre av de fyra senaste gångerna United varit här har de vunnit med 2-0. Den fjärde fajten vann gästerna med 1-0. 2,43 gånger det stekta fläsket är ruggigt bra till handikappspelet. Spel: Manchester United -1,5 @ 2,34

