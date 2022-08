Världens rikaste klubb närmar sig toppen

Det kommer ta några år innan Skatorna är redo att utmana de stora drakarna på allvar, men under våren visade de svartvita att det finns en stabil grund att stå på. Från en placering i botten tog The Magpies sig hela vägen upp till en elfteplats. Kieran Trippier, Chris Wood och Bruno Guimaraes värvades under vintern och hade stor del i framgången. Sedan dess har Newcastle fortsatt att hämta in spelare och nu är det fullt rimligt att sikta på en placering på den övre halvan. Nick Pope och Sven Botman är spelare som utan tvivel kommer förstärka defensiven. Supportrarna ska dock inte räkna med en Europaplats redan denna säsong.

Missa inte de senaste spelartiklarna på Fotbollskanalen i tipshörnan - du hittar dem här

Callum Wilson lagets bästa målskytt @ 1,67

Det är en månad kvar av transferfönstret när dessa rader skrivs, men än så länge har inte Newcastle värvat någon offensiv spelare. Det gör att The Magpies får förlita sig hårt på Callum Wilson. Han var bra redan i fjol, men en skada spolierade delar av den säsongen. Totalt blev det åtta mål på 18 ligamatcher och med det blev han faktiskt lagets bästa målskytt. Att lösa den bedriften utan att ens spela hälften av matcherna imponerar och det lär bli samma visa igen. Med brasklappen att en ny anfallare av hög klass kan köpas in de närmaste veckorna känns 1,67 på att Callum Wilson blir lagets bästa målskytt som rena rama bankräntan. Det klickas omgående i.

Liga: Premier League

Spelform: Callum Wilson lagets bästa målskytt

Spela på Svenska Spel Sport & Casino: @ 1,67

HÄR KAN DU LÄSA MER OM MIN LIGABIBEL