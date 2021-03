"Wendts Gladbach tar viktig seger"

Spelstopp: 20.29 Augsburg - Borussia Mönchengladbach: Borussia Mönchengladbach -0,5 @ 1,90 Borussia Mönchengladbach har det otroligt tungt i Bundesliga och har halkat ner till tionde plats i tabellen efter sex raka seriematcher utan seger. Under den perioden har det dessutom blivit uttåg ur DFB Pokal samt förlust i första mötet med Manchester City. Nu är jag dock inne på att det vänder. Truppen är för bra för att vara i mitten av tabellen. Pléa, Thuram och Embolo löser målen framåt. Augsburg har bara vunnit en av sina sex senaste fajter och det var mot bottenlaget Mainz. Värdarna har dessutom en del problem med skador och både Jensen och Finnbogason ser ut att saknas här. Niederlechner, Gregoritsch och Caligiuri är hyfsade pjäser, men ingen av dem hade tagit plats i Mönchengladbachs startelva. Hemmaplan nu, men det har inte hjälpt speciellt mycket under säsongen. Endast tre av tolv ligamatcher på WWK Arena har slutat med seger för Augsburg. Gästerna är ett betydligt bättre lag och vann fjolårets möte på den här arenan med 3-2. Jag tror Wendt och hans lagkamrater tar sig i kragen och löser tre tunga poäng i jakten på Europaspel nästkommande säsong. 1,90 på det är taget. Spel: Borussia Mönchengladbach -0,5 @ 1,90

Tävling: Bundesliga

Plats: WWK Arena

Tid: 20.30 Atalanta - Spezia: Atalanta -1 @ 1,85 Atalanta kämpade hårt på San Siro i måndags men fick inte hål på Inter. Förlusten innebär att klubben från Bergamo ligger femma i Serie A med en pinne upp till Roma på den sista Champions League-platsen. Insatsen i Milano var det dock inget fel på och Gasperinis mannar förtjänade nog att få med sig något från den matchen. Nu väntar ett betydligt enklare motstånd när Atalanta vänder hem till Gewiss Stadium. Spezia har stundtals imponerat rejält denna säsong och ligger en bra bit från bottenstriden. Framåt finns Gyasi och Nzola som är hot mot vilket försvar som helst. Bakåt har det dock läckt lite väl mycket mot slutet, inte minst på resande fot. De två senaste bortamatcherna har förlorats med 0-3 mot både Fiorentina och Juventus. Det lär bli åka av för Spezias försvarslinje även i Bergamo. Höstens möte var ganska jämnt och slutade 0-0, men Atalanta har visat bättre form under våren. Innan förlusten mot Inter hade de blåsvarta fem raka segrar mot inhemskt motstånd, fyra av dessa vinsterna hade tagits med minst två bollars marginal. Jag tror det kommer skilja minst två mål här också. Jag testar handikapplinan till 1,85. Spel: Atalanta -1 @ 1,85

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 20.45

TV: Cmore Live och Cmore Newcastle - Aston Villa: Under 2,5 mål @ 1,84 Det råder stort missnöje i Newcastles spelargrupp efter att tränaren Steve Bruce varit inblandad i en kontrovers med Ryan Fraser på träning. Spelarna ska också anse att träningsmängden inte är tillräcklig och att laget får för många lediga dagar. The Magpies befinner sig farligt nära nedflyttningsstrecket och hade en väldigt defensiv inställning i 0-0-matchen mot West Bromwich. Till viss del kan det försvaras då de svartvita saknar sina tre bästa offensiva spelare, Almirón, Saint-Maximin och Wilson, på grund av skador. Aston Villa har saknat sin stora ledare Jack Grealish i fyra matcher, men kaptenen kan mycket väl vara redo för spel här. Frågan är bara om Dean Smith väljer att starta Grealish direkt eller om han får börja på bänken för att inte slita ut sig direkt. Även Traoré och El-Ghazi har blessyrer som behöver ses över och den duon är också tveksam till spel. Aston Villa är inte lika frejdiga i sitt spel som de var i början av säsongen. Aston Villa har bara gått över 2,5 mål i en av sina sex senaste matcher. Defensivt ser det stabilt ut med Mings framför Martínez, men framåt har inte den där rätta kreativiteten funnits mot slutet. När Newcastle samtidigt saknar så viktiga offensiva pjäser vore det inte konstigt om detta blir en målsnål drabbning. 1,84 på underspelet är lite väl högt och plockas omgående. Spel: Under 2,5 mål @ 1,84

Tävling: Premier League

Plats: St. James’ Park

Tid: 21.00 Trippeln Augsburg - Borussia Mönchengladbach: Borussia Mönchengladbach -0,5 @ 1,90

Atalanta - Spezia: Atalanta -1 @ 1,85

Newcastle - Aston Villa: Under 2,5 mål @ 1,84 Totalt odds: 6,46 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: