13 rätt i onsdags - experten siktar högt igen

Tips-SM:s näst sista omgång tornar upp under lördagen där Premier League bjuder på sju tillställningar. Bara Tottenham och Liverpool ställs ut som riktigt klara favoriter och med 13 miljoner i jackpot luktar det onekligen hög utdelning denna vecka. Efter 13 rätt på veckans Europatips har jag siktet högt inställt igen. Andelarna hittas via nedanstående länk!

Spiken! - 1. Luton - Aston Villa

Luton har det tufft just nu - till Stryktipset

Inte mycket har studsat Lutons väg den senaste tiden. Efter den ytterst imponerande prestationen borta mot Newcastle (4-4) har The Hatters radat upp fyra raka förluster i alla tävlingar samtidigt som Everton fått tillbaka fyra av de tio minuspoängen som förbundet delade ut. Rob Edwards gäng har därmed fyra pinnar upp till närmsta lag (Nottingham) ovanför nedflyttningsstrecket.

Även om Luton har en match mindre spelad än Forest kan våren bli kämpig om nykomlingarna inte hittar in på poänggivande väg väldigt snart. Jag tror dock att det kan dröja minst en omgång till innan de orangeklädda vänder på skutan. Motståndarna har börjat läsa in sig på Lutons man mot man-försvar som innebär väldigt stora ytor i de bakre leden när presspelet misslyckas.

Det blev uppenbart i veckans FA-cupmatch mot Manchester City som Luton förlorade med 2-6. Erling Haaland hade rena rama julafton mot “Hattmakarnas” försvar och jag blir inte förvånad om Ollie Watkins stormtrivs med tillvaron på Kenilworth Road. Ackompanjerad av lirare som Luiz, Bailey och Tielemans lär Watkins – som är bästa poängmakare i Premier League tillsammans med Salah – inte gå svältfödd på målchanser.

Positivt för gästerna är dessutom att Ezri Konsa deltog i full träning i veckan. Den mångsidiga försvararen anser jag hör hemma i en engelsk landslagstrupp och vill det sig riktigt väl kan även Pau Torres ha hunnit skaka av sig skadan som såg honom utgå i halvtid mot Nottingham. Spanjoren är vital för The Villans som har monstruös statistik i de matcherna som Torres startat.

Luton skojas absolut inte bort hur som helst på sin hemmabana, men när självförtroendet är sargat samtidigt som personalstyrkan verkar vara fortsatt ansatt lutar jag tydligt åt höger utanför London. Andersen, Lockyer och Nakamba saknas samtliga medan Adebayo, Lokonga och Bell är osäkra kort. Så länge tvåan inte rusar över 60 procent spikar jag högertecknet.

Notabla avbräck

Jacob Brown, Luton (knäskada)

Mads Andersen, Luton (vadskada)

Tom Lockyer, Luton (hjärtproblem)

Marvelous Nakamba, Luton (knäskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Diego Carlos, Aston Villa (knäseneskada)

Jhon Durán, Aston Villa (knäseneskada)

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Emiliano Buendía, Aston Villa (knäskada)

Osäker till spel

Amari’i Bell, Luton (smäll)

Elijah Adebayo, Luton (knäseneskada)

Albert Sambi Lokonga, Luton (knäseneskada)

Pau Torres, Aston Villa (benskada)

Derbyt! - 3. Tottenham - Crystal Palace

Spurs studsar tillbaka - till Stryktipset

Tottenham flirtade hårt med Fru Fortuna när sju poäng av nio möjliga skakades fram mot Brentford, Everton och Brighton. För två veckor sedan bröts romansen när de liljevita föll med 1-2 hemma mot Wolverhampton. Sett till matchbilden var nederlaget rättvist och Ange Postecoglou med adepter bör ha haft mycket att gå igenom under det två veckor långa uppehållet som varit.

Australiensarens manskap har mot slutet inte agerat lika självsäkert som under inledningen av säsongen, men jag tror samtidigt att uppehållet kan ha gjort Tottenham gott. Truppläget är bättre än på länge och det sägs dessutom att Udogie har en liten chans att hinna bli spelklar till derbyt mot Crystal Palace. Det skulle vara ett välkommet tillskott då italienaren är en viktig del i Postecoglous filosofi.

Porro får däremot vänta ett tag på sin comeback, men jag hävdar att Spurs ska kunna klara sig bra även utan portugisens medverkan. Richarlison, Son, Kulusevski och Maddison besitter alldeles för mycket kvalitet för att skapa lika lite som de gjorde mot Wolverhampton. Trots ett bollinnehav på drygt 70 procent åstadkom de hemmahörande bara precis över 1,0 Expected Goals.

Crystal Palace kommer av Oliver Glasners debut att döma möta Spurs på samma sätt, det vill säga med en fembackslinje, men The Eagles är fortfarande under inkörningsperioden med sin nya manager. 3-0 hemma mot Burnley var en tacksam start för österrikaren, men det ska sägas att Palace spelade i numerärt överläge i drygt en timme. Denna helg är det inte direkt ett lag av Burnleys kaliber som står på andra sidan.

Eze sägs vara nära comeback för gästerna som dock får klara sig utan Olise, Doucouré och Guéhi ett tag till. De två sistnämnda hade verkligen behövts på Tottenham Hotspur Stadium där jag förutspår ett massivt tryck mot gästernas mål. Matheus Franca – håll koll på honom i framtiden – är ett hot men brassen kan inte sänka värdarna på egen hand. Spurs kommer att komma flygande från start och vid tidig utdelning ligger vägen mot tre poäng vidöppen. Trots hård streckning låter jag ettan stå på egna ben.

Notabla avbräck

Ryan Sessegnon, Tottenham (knäseneskada)

Marc Guéhi, Crystal Palace (knäskada)

Michael Olise, Crystal Palace (knäseneskada)

Cheick Doucouré, Crystal Palace (hälskada)

Rob Holding, Crystal Palace (ankelskada)

Jesurun Rak-Sakyi, Crystal Palace (knäseneskada)

Osäker till spel

Destiny Udogie, Tottenham (knäskada)

Pedro Porro, Tottenham (muskelskada)

Manor Solomon, Tottenham (knäskada)

Will Hughes, Crystal Palace (smäll)

Eberechi Eze, Crystal Palace (knäseneskada)

Skrällen! - 4. Nottingham - Liverpool

Liverpools truppläge borgar för garderingar - till Stryktipset

Bara ett par dagar efter den förtrollande kvällen på Wembley var det dags igen. Liverpool tog sig an Southampton i FA-cupen med Gakpo, Tsimikas, van Dijk och en hel drös juniorer i startelvan. Debutanten Koumas gav The Reds ledningen precis innan halvtid och i den andra akten hoppade Danns in och sänkte Southampton med en doppietta till Jürgen Klopps stora glädje.

Tysken har verkligen fått utdelning på sin satsning på akademispelarna och det blir spännande att se om Klopp går samma ungdomliga väg när det är dags för kvartsfinal mot Manchester United i mitten av mars. Innan dess ska Liverpool försöka behålla sin ligaledning framför Manchester City och Arsenal samt brottas med Sparta Prag i Tjeckien redan på torsdag.

Jag tror inte att det råder något större tu tal om att det är ligamatcherna som kommer att prioriteras högst, men det går inte att komma ifrån Liverpools truppläge som annat än kaotiskt. De få normalt givna startspelare som finns tillgängliga har matchats väldigt hårt mot slutet och på skadelistan finns det fortfarande idel tunga pjäser. Alisson, Alexander-Arnold, Jones, Jota, Gravenberch och Thiago är alla definitivt borta från spel.

Salah, Núnez och Szoboszlai sägs ligga närmare comebacker men trion har samtidigt fått sällskap av Endo som är ett frågetecken inför mötet med Nottingham. Med alla dessa avbräck i bakhuvudet blir det nästan omöjligt att backa Liverpool fullt ut på City Ground. Jag tycker förvisso att Nottingham känns aningen svagare under Espírito Santo än under Steve Cooper, men med gynnsamma förutsättningar ska värdarna kunna stå för en bra insats.

Revanschlustan bör dessutom vara stor efter onsdagens uttåg ur FA-cupen mot Manchester United. Nottingham hade då svårt att ta sig till klara målchanser mot ett relativt samlat försvar, men Liverpool är betydligt mer framåtlutade än vad Manchester United är. Lyckas Espírito Santo med sin matchplan bör det kunna uppstå fina ytor för omställningar där Forest är erkänt starka. Jag helgarderar och försöker jobba in en knall i Nottinghamshire.

Notabla avbräck

Nuno Tavares, Nottingham (smäll)

Ola Aina, Nottingham (muskelskada)

Ibrahim Sangaré, Nottingham (knäskada)

Willy Boly, Nottingham (muskelskada)

Chris Wood, Nottingham (knäseneskada)

Curtis Jones, Liverpool (benskada)

Diogo Jota, Liverpool (knäskada)

Alisson Becker, Liverpool (knäseneskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (muskelskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Stefan Bajcetic, Liverpool (vadskada)

Ryan Gravenberch, Liverpool (ankelskada)

Osäker till spel

Dominik Szoboszlai, Liverpool (muskelskada)

Mohamed Salah, Liverpool (knäseneskada)

Darwin Núnez, Liverpool (muskelskada)

Wataru Endo, Liverpool (ankelskada)