Nu på lördag den 17:e oktober drar alltså Tips-SM igång. Det gäller att via ett 64-raderssystem pricka in så många rätt som möjligt de kommande sex veckorna och det går utmärkt att tävla både individuellt och i lag. Samla ihop ditt lag och utmana oss, du hittar oss under namnet Arsenal-fansen och tysken! Följande personer ingår i mitt team:

Johan Larsson Ålder: 43

Hemort: Varberg

Favoritlag i England: Arsenal Lagets Kim Källström med motiveringen att han har dålig rygg och har spelat för mycket vänsterback. Veteranen i gänget som i likhet med Källström har avslutat sin professionella spelarkarriär och nu nöjer sig med att vara en (väldigt envis) soffexpert. Vill garanterat visa att gammal är äldst och jag räknar med att han smäller in 13 minst en gång på ren trots. Kan denna välväxte Adonis bara ha en jämnhet under veckorna att tala om blir han ankaret i laget. Du är utvald som en i det exklusiva laget ”Arsenal-fansen och tysken”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM? Vet inte om jag har några förväntningar på Tips-SM, men förhoppningen är att jag inte ska vara ankaret som drar ner laget. Minimikravet är väl annars som vanligt, att försöka lära mig något av min stora idol Liss. Vad har du för relation till Stryktipset?



Stryktipset har jag haft med mig sedan jag som liten pojk satt hemma i soffan och liverättade farsans kupong varje gång det plingade i rutan. Engelsk ligafotboll och stryktipset var en stående punkt varje lördag och så är det fortfarande. Enda skillnaden idag är att det är min egna kupong och rättandet sköts av en app istället för med penna och papper.



Du är utnämnd till lagets Kim Källström. Vad har du för kommentar till det? Att liknas vid Kim Källström tar jag självklart som en komplimang. Det är lätt att se likheterna såklart. Han hade en fantastisk karriär inom fotbollen, jag spelade fotboll. Han hade en vänsterfot som svensk fotboll inte sett maken till igen förrän Albin Winbo entrade den allsvenska scenen i våras, jag har också en vänsterfot. Enda skillnaden är väl att där en ryggskada satte stopp för mitt fotbollsspelande, fick Kim skriva kontrakt med Arsenal och uppleva några magiska månader i norra London trots sin skada. Jag nöjer mig istället med några magiska helger i norra London då och då, tillsammans med mina stryktipskompisar.

Jens Nitér Ålder: 35

Hemort: Göteborg

Favoritlag i England: Arsenal Lagets Granit Xhaka. En spelare med skyhög kapacitet men som kanske inte är den vassaste kniven i besticklådan. Jens föredrar istället gaffeln då han brukar bjuda på ett antal ett-tvåor varje omgång. Är, precis som Xhaka, i sina bästa stunder en världsklasslirare och en riktig ledare i TV-soffan och ska räknas som lagets riktiga kapten, även om det är jag som bär bindeln. Jag förväntar mig minst ett par fullträffar men också någon omgång där Jens går bort sig totalt. Tur då att en omgång av sex kan räknas bort. Du är utvald som en i det exklusiva laget ”Arsenal-fansen och tysken”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM? Mina förväntningar på Tips-SM är att jag inte ska vara sämst i gänget då jag vet att några av de andra lägger ner mer tid på det. Det skulle vara skönt att knäppa de andra på fingrarna. Vad har du för relation till Stryktipset? Min relation till stryktipset är att jag spelar det under tiden som Premier League och The Championship spelas då jag inte bryr mig så mycket om de andra ligorna. Eventuellt så spelar jag även när PL har sitt sommaruppehåll ifall vi är några kompisar som går ihop. Annars försöker jag alltid hugga en andel i Mathias system då han är lite av min förebild inom tippning.

Du är utnämnd till lagets Granit Xhaka där det insinueras att du (och han) kanske inte alltid tänker efter före så att säga. Vad har du för kommentar till det? Jag har en viss förmåga att ”chansa” lite grann när jag pratar och ibland faller inte mina kommentarer väl ut. Men med min dalacharm så kommer jag oftast undan ändå, möjligen då dialekten är så grov så folk brukar ha svårt att förstå vad jag säger.

Joakim Vannestål

Ålder: 35

Hemort: Kungälv

Favoritlag i England: Arsenal Lagets Emmanuel Frimpong på så sätt att det är mycket snack på denna grovjobbare men inte lika mycket verkstad. Har alltid 13 rätt 15.59 på lördagar men har svårt att vara lika vass två timmar senare. Samtidigt är “Stålis”, som flickfavoriten kallas för, en riktig murbräcka som är den som går i täten när det ser jobbigt ut. Hamnar mitt lag av någon konstig anledning efter i början är jag inte förvånad om det är just Joakim som slår oss ur hålet. Du är utvald som en i det exklusiva laget ”Arsenal-fansen och tysken”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM? Då jag är en vinnarskalle ut i fingerspetsarna förväntar jag mig såklart att vi ska krossa allt motstånd. Jag ser inte hur något annat lag ska ha en chans ens och om vi nu inte skulle vinna var det säkert någon annans fel, förmodligen Xhakas. Vad har du för relation till Stryktipset?

En väldigt rolig lördagstradition. Har kört stryktipset i stort sett varje helg sen jag var runt 12-13 år och snittar ungefär 12,5 rätt per kupong. Det lär bli samma sak under dessa sex veckor.



Du är utnämnd till lagets Emmanuel Frimpong för att det är mycket snack innan spelstopp på lördagar men du har svårt att backa upp pratet. Vad har du för kommentar till det? Att jag har svårt att backa upp pratet känner jag inte alls igen mig i. Tycker alltid att jag levererar. Att dessutom bli utsedd till en spelare som sedan kom att spela för AFC Eskilstuna känns som ett hån. Ser mig lite mer som Dennis Bergkamp. Passningsgeniet, dirigenten... Har Stålis en bra dag så har Arsenal-fansen och tysken en bra dag.

Keven Bader Ålder: 28

Hemort: Stockholm

Favoritlag i England: Där tyskarna spelar egentligen men här vågar man väl inte svara något annat än Arsenal. Tysk som han är är Keven Bader givetvis lagets Mesut Özil. Precis som Arsenals bäst betalda spelare är Keven en oerhört intelligent spelare som dock inte spelar speciellt mycket längre. Frågan är om han fortfarande har det i sig eller om “Kesut”, som jag tänker kalla honom för, är slut som spelare. Kan han nå upp till de höjder som finns inneboende är det inget snack om att Keven mycket väl kan vara den som gör flest poäng totalt. Du är utvald som en i det exklusiva laget ”Arsenal-fansen och tysken”. Vad har du för förväntningar på Tips-SM? Med tanke på att jag är tysk förväntar jag mig alltid att nå långt. Det kommer inte bli en enkel resa med tanke på omständigheterna som råder, men med mina lagkamraters expertis och min tyska vilja så tror jag på vår framgång. Vad har du för relation till Stryktipset?

Jag har en god relation med Stryktipset. För mig är det ett härligt tillfälle att träffa vänner, sätta ihop en kupong och njuta av fotboll med en liten extra spänning.

Du är utnämnd till lagets Mesut Özil då du inte spelar speciellt mycket längre men har en väldigt hög högstanivå i dig. Vad har du för kommentar till det? Haha, jag tycker att beskrivningen passar bra. Som sagt, jag har inte samma erfarenhet när det kommer till spel som de andra lagkamraterna, men just därför kan jag komma med "outside the box"-tankar och bjuda på härliga oväntade drag som kan bli "matchavgörande".



Mathias Liss Ålder: 37

Hemort: Göteborg

Favoritlag i England: Arsenal Då jag har skrivit här i några år redan tänker jag inte presentera mig närmare, men jag utnämner mig själv till Gunnersaurus då jag är beroende av Özil för att ha jobbet kvar… Nu kör vi!