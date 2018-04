Chelsea har fått vittring på topp fyra i Premier League

Spiken - 1. Swansea - Chelsea

Chelsea tar tredje raka i PL!

Chelsea har alltjämt en teoretisk chans att nå topp-4 och en plats i Champions League till hösten. Med fem poäng upp till Tottenham och fyra återstående omgångar måste The Blues då gå rent.

Efter en tung inledning på 2018 har Chelsea lyft sig både spel- och resultatmässigt. I söndags blev Londonlaget klart för final i FA-cupen efter en stabil 2-0 seger mot Southampton. Dessförinnan hade Antonio Contes manskap även två raka triumfer i Premier League.

En spelare som sett bra ut i den blåa tröjan den senaste tiden är Olivier Giroud. Fransmannen målade i helgens möte mot Southampton och stod för två mål mot samma motstånd i Premier League för två veckor sedan när han hoppade in i den 61:e minuten.

Swansea, som var uträknade kring jul, har efter lagets sensationella start på det nya kalenderåret återigen kommit in i en svacka. Walesarna har nu fem raka utan vinst och hade det inte varit för att Southampton och Stoke visat lika svag form hade The Swans nu legat under strecket. Intressant är att båda dessa lag väntar under slutomgångarna.

Skadeläget ser inget vidare ut för Swansea inför lördagens möte. Leroy Fer och Wilfried Bony är alltjämt skadade. Osäkerhet finns även för Renato Sanches, Federico Fernandez och Luciano Narsingh som dragits med skador.

I Chelsea-lägret ser det betydligt bättre ut. Marcos Alonso är förvisso avstängd, men i övrigt är det bara David Luiz och Daniel Drinkwater som är osäkra kort inför mötet på Liberty Stadium.

Chelsea har fått upp vittring på topp-4 och vi kan räkna med att de kommer fullt påkopplade till lördagens möte. Då är det klasskillnad mellan lagen och allt annat än en bortaseger vore en stor överraskning. The Blues ska vinna detta utan större bekymmer. Spik!

Missar matchen

Leroy Fer, Swansea (hälskada)

Wilfried Bony, Swansea (korsbandsskada)

Marcos Alonso, Chelsea (avstängd)

Osäker till spel

Renato Sanches, Swansea (lårskada)

Federico Fernandez, Swansea (knäskada)

Luciano Narsingh, Swansea (vristskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (vadskada)

David Luiz, Chelsea (knäskada)

Höjdaren - 6. Southampton - Bournemouth

The Saints tar livsviktig seger!

Det är dags för säsongens stora drabbning på St Mary’s Stadium. The New Forest derby väntar när ett pressat Southampton tar emot lillebror Bournemouth på den engelska sydkusten.

Med fyra poäng upp till Swansea över strecket ligger The Saints alltjämt ytterst pyrt till i Premier League-tabellen. Tränarbytet från Mauricio Pellegrino till Mark Hughes har inte burit frukt och den walesiska tränaren har ännu inte fått fira en seger i ligaspelet med sitt nya lag.

Spelmässigt ser det dock stundtals bra ut för de rödvitrandiga och de har bland annat stått upp bra mot både Arsenal och Chelsea under april månad. Laget har dock haft svårt att knyta ihop säcken och det har slutat med en mängd hedersamma förluster. Faktum är att Southampton bara vunnit en match i Premier League under 2018.

Bournemouth har gått desto bättre och har så gott som redan säkrat kontraktet. Formmässigt ser det dock inget vidare ut för The Cherries med fyra raka utan seger och hela nio insläppta mål på dessa matcher. Här saknas dessutom viktiga Junior Stanislas och Adam Smith.

Bournemouth har generellt alltid slagit ur underläge mot Southampton och betraktats som lillebror. Faktum är att de inte slutat före The Saints i det engelska seriesystemet sedan 1960, en svit som däremot lär brytas denna säsong.

Borta mot Southampton har The Cherries katastrofal statistik. Lagen har ställts mot varandra 13 gånger sedan 1953 med Southampton som hemmalag och Bournemouth har inte vid något av dessa tillfällen lyckats vinna.

Southampton har en bättre trupp, hemmafördel och även motivationen på sin sida här. Även om laget har haft enorma problem att plocka trepoängare är känslan att det släpper under lördagen. Ettan erbjuder i skrivande stund fint värde och är en gångbar spik hela vägen upp till 65 procent.

Missar matchen

Junior Stanislas, Bournemouth (ligamentskada)

Adam Smith, Bournemouth (knäskada)

Osäker till spel

Sofiane Boufal, Southampton (illamående)

Draget - 13. IFK Göteborg - Häcken

Häcken favoriter i Göteborgsderby

Även Allsvenskan bjuder på ett derby under lördagen. IFK Göteborg och Häcken ska mäta sina krafter och för första gången på mycket länge går det gulsvarta bortalaget in som favoriter mot Blåvitt på Gamla Ullevi.

IFK Göteborg förlorade i söndags mot AIK efter en blek insats på Friends Arena. Solnalaget var där tämligen överlägsna. Blåvitt hade extremt svårt att ta sig igenom hemmaförsvaret med sitt nya spelsystem och kritiserades efteråt för att inte ha försökt ändra matchbilden med mer långa bollar. Tränaren Poya Asbaghi var dock stolt över att hans lag hållit sig till matchplanen över 90 minuter.

Blåvitt har något intressant på gång men det är tydligt, fullt logiskt, att bitarna inte sitter på plats ännu. Passningsspelet är än så länge för svagt och det kommer att straffa sig mot topplagen i Allsvenskan.

Häcken har definitivt ett lag för toppen truppmässigt men har inte helt fått till det än. Senast mot serieledande Hammarby såg det dock spelmässigt bra ut. Hisingslaget var där det bättre laget, men efter två bjudningar av Peter Abrahamsson och Emil Wahlström slutade den tillställningen med delad poäng och 2-2.

Historiskt har Häcken haft extremt svårt för Blåvitt på bortaplan. Enbart en gång under 2000-talet har Getingarna besegrat de blåvita på andra sidan älven. Generellt har de dock ställts mot betydligt starkare upplagor av IFK Göteborg och i fjol fick de en poäng på Gamla Ullevi och körde över Änglarna hemma på Bravida Arena.

För stunden har Häcken en starkare trupp och är även ett betydligt mer homogent lag. I detta derby gäller de som befogade favoriter även om ett oavgjort resultat känns väldigt troligt. Krysset ska garderas omgående med tvåan. X2 bör dock räcka långt även på större system i detta derby.

Missar matchen

Juhani Ojala, Häcken (lårskada)

Osäker till spel

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Christoffer Källqvist, Häcken (höftskada)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (192kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Stryktipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Stryktipset".)