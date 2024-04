"City matchas tufft - finalplats står på spel"

Att tänka på

Från och med denna lördag går Luton in i ett gynnsamt schema där The Hatters ska påbörja jakten på nytt kontrakt.

Sheffield United och Burnley är båda piskade till tre poäng i bottenmötet på Bramall Lane. Krysset gör sig inget besvär.

Bristol City trivs som allra bäst mot spelförande lag och jag litar inte gärna på ett ojämnt Norwich.

Luften har gått ur Preston som efter två raka nederlag får oerhört svårt att nå playoff.

Sju poäng på de tre senaste är klart mer än vad Plymouths prestationer har lovat.

Efter 1-5 i brakan mot Blackburn har Sunderland hållit nollan i tre raka matcher.

Övriga spikförslag

Southampton - En av få grejer som gick min väg på tisdagens Europatips var bankspiken på Southampton. The Saints massakrerade Preston med 3-0 och faktum är att siffrorna kunde blivit ännu större. Russell Martins mannar visar strålande form i jakten på topp 2 och jag tror inte att segertåget stannar i Wales som är nästa anhalt. Cardiff har gjort en bra säsong med sina mått mätt, men fyra förluster på de sex senaste är ett kvitto på att luften börjar gå ur The Bluebirds. Enligt mig står ligans bästa lag på andra sidan denna lördag och då har Cardiff inte mycket att sätta emot. Southampton har ett perfekt truppläge, toppform och betydligt större kunnande. Tvåan spikas utan betänkligheter.

Huddersfield - Tack vare två raka segrar med lika många hållna nollor har Swansea grejat kontraktet i The Championship. Jag är väldigt spänd på att se vad Luke Williams kan åstadkomma med walesarna till nästa säsong, men under återstoden av den innevarande blir jag inte förvånad om gästerna kvitterar ut semester. Huddersfield kan däremot inte slå av på takten. The Terriers befinner sig mitt i brinnande bottenstrid men visar åtminstone gott gry efter bara en förlust på de fyra senaste. På samma vis behöver det fortsätta och när så gott som all motivation tippar över åt vänster blickar jag åt samma håll med hammaren i högsta hugg. Huddersfield singlas.

Avstängningar på tipset

Kian Harratt (Huddersfield)