Den gyllene regeln i Tips-SM är att det gäller att ha så många rätt som möjligt. Eventuella tankar på hög utdelning måste vara sekundära. Favoriterna som står i lägst odds har störst chans att vinna och således ge flest rätt på kupongen. När jag lägger andelssystemen för Fotbollskanalen vill jag ha så många rätt som möjligt med så hög utdelning som möjligt. Det kommer inte att ändras bara för att Tips-SM drar igång, men för dig eller er som deltar i tävlingen gäller det helt enkelt bara att försöka pricka in 13 rätt. Utdelningen spelar ingen roll. För att ta några exempel på kommande lördags kupong står Aston Villa, Brighton, Newcastle och Southampton alla i under 1,70 gånger pengarna på oddsmarknaden. Med Tips-SM i åtanke är det fyra spikar som jag högst troligt kommer att lämna allena för att spara garderingarna till mer svårsiade matcher. En annan faktor som kan vara bra att ha i åtanke är oddsen på över eller under 2,5 mål i respektive match. En förmodat målrik tillställning – över 2,5 mål – borgar för att skippa krysset medan en förmodat tight akt – under 2,5 mål – bäddar för delad pott. Givetvis ska man gå sin egen väg och gardera där känslan för en skräll eller spik finns, men i de första omgångarna av Tips-SM är det aldrig fel att spela med handbromsen åtdragen. Jag kommer att lägga ut ett systemförslag på 64 rader i Stryktips-analysen som kommer i dagarna. Det kan mycket väl vara så att det lämnas in på lördag, men det kan också inträffa radikala oddsförändringar som gör att mina tankar ändras. Nu är det dags att börja gnugga geniknölarna. Lycka till på lördag!

