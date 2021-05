"Desperat Juventus vinner mot ligamästarna"

1. Att tänka på

Brighton har inget att spela för och får klara sig utan den avstängda duon Dunk och Maupay. Då blir det svårt att stå emot ett Europajagande West Ham.

Sporting säkrade ligatiteln i tisdags och har säkerligen firat en del sedan dess. Det kan mycket väl märkas mot ett helmotiverat Benfica som jagar tvåan Porto. Trolig etta i derbyt.

Haninge har förlorat samtliga tre bortamatcher hittills med en målskillnad på 2-10.

Örebro Syrianska har hög kapacitet, men har förlorat två av sina tre hemmamatcher hittills. Den överstreckade ettan kan inte lämnas ensam utan garderas genast med tvåan.

Lund har fått en ganska svag start på säsongen, men är svårslagna nere i Skåne. Här har värdarna tagit poäng i samtliga tre hemmamatcher hittills. Stannar ettan i trakterna kring 45 procent är det en vettig spik.

2. Övriga spikförslag

Brommapojkarna - Brommapojkarna siktar på att ta steget upp till Superettan igen och efter sex omgångar är de rödsvarta obesegrade i Ettan Norra. Marijan Cosic ser vass ut längst fram (fyra mål hittills), men det är försvarsspelet som imponerat mest. Tre insläppta på sex matcher är inte dåligt alls. Hudiksvall inledde med tre raka förluster, men har sedan dess plockat maximala nio poäng på de senaste tre omgångarna. Under den perioden har HFF dock haft ett relativt enkelt spelschema. Nu väntar en av seriens absolut tuffaste uppgifter och det löser inte Hudiksvall. Ettan spikas trots hård streckning.

Assyriska Turabdin - Klassiska Åtvidaberg har fallit rejält på senare år. Östgötarna har ännu inte vunnit under våren och ligger näst sist. Lite styrka kan de dra ur det faktumet att samtliga tre bortaresor hittills har gett poäng, men på det stora hela ser spelet erbarmligt ut. Assyriska Turabdin har blandat och gett under inledningen av säsongen, men hemmasegern mot Ljungskile i premiären imponerar stort. Amar Muhsin, som gjort 27 mål i denna serie för Utsikten och Skövde AIK under sina två senaste säsonger, har fått en bra start med tre baljor. Han kommer få sina lägen här också. Ettan kan gott lämnas ensam på Rosenlunds IP.

3. Avstängningar på tipset

Lewis Dunk (Brighton)

Neal Maupay (Brighton)

Gilberto (Benfica)

Zouhair Feddal (Sporting)

Amadou Kalabane (Gefle)

Michael Yanez Hernandez (Örebro Syrianska)

Linus Pettersson Parnevik (Täby)

Emir Plakalo (Lund)