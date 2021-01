"Efter den tunga förlusten - Villa studsar tillbaka"

Vi var nära att gå hela vägen på onsdagens Europatips men fick nöja oss med 11 rätt och minipeng tillbaka. Nu tror jag på betydligt bättre resultat när Stryktipset ska analyseras och med 12 miljoner kronor i jackpot är det fullt fokus som gäller. Veckans Stryk består helt och hållet av matcher från de brittiska öarna med FA-cupen i fokus. Det ska dock också spelas matcher i Premier League, The Championship och League One. En klurig rad där det är värt att lämna in sent när startelvor kommit in och streckningen satt sig. Det kommer jag göra på mitt andelssystem som ni köper in er i via länken här nedan. Vi kör!

Höjdaren! - 1. Aston Villa - Newcastle Villa streckas högt Kupongens enda Premier League-fajt ska gå av stapeln på Villa Park där Aston Villa tar emot Newcastle. Värdarna föll tungt mot Manchester City i onsdags efter att ha släppt in matchens båda mål under de avslutande tio minuterna. Villa tyckte det var offside innan 1-0-målet och Dean Smith blev så arg så att han drog på sig ett rött kort. Trots förlusten går det inte att säga något annat än att det var ännu en stark insats av Lejonen. Skadeläget ser strålande ut och dessutom har inga positivt corona-test rapporterats. Vi bör därför återigen få en offensiv kvartett bestående av Grealish, Barkley, Watkins och Traoré. Det är svårstoppad uppställning. Det går dock att rubba hemmalaget på Villa Park. Här har de bara vunnit en av sina fem senaste i ligan och släppt in elva mål på sju matcher. Något som Newcastle kan dra styrka ur och gudarna ska veta att The Magpies behöver alla goda nyheter de kan få. De svartvita ser nämligen bedrövliga ut och fansen skriker efter att Steve Bruce ska få lämna sitt uppdrag. Mot Arsenal stod Skatorna emot okej i en halvlek men efter att The Gunners fick in ettan rann det iväg och det kunde ha slutat med större siffror än 3-0. Bruce gjorde åtta ändringar från förlusten mot Sheffield United till torsken mot Arsenal för att väcka laget men det hjälpte alltså inte. Däremot visar det på vilken bredd som trots allt finns i Newcastle även om spetsen saknats mot slutet. Carroll, Almirón, Wilson och Joelinton är ingen dålig offensiv kvartett. Dessutom finns Shelvey på mittfältet och även om han var riktigt dålig mot Arsenal är det en spelare med hög kapacitet. Så bra som Aston Villa har varit under säsongen ska de såklart vara favoriter i denna match men det finns en del som tyder på att favoritskapet går lite överstyr, speciellt med tanke på att de bara vunnit tre av sju hemmamatcher under ligasäsongen. Streckas ettan över 65 procent plockar jag med krysset redan från start. Newcastle har trots allt kvalité i sin trupp. Missar matchen Wesley, Aston Villa (knäskada)

Spiken! - 3. West Ham - Doncaster West Ham avancerar Det fanns många som inför säsongen var skeptiska till om David Moyes verkligen var rätt man för att leda West Ham men tvivlarna har tystnat. The Hammers gör en strålande säsong och ligger till exempel tre pinnar före Chelsea i tabellen. Närmast kommer de från en 2-1-seger mot West Bromwich som Michail Antonio avgjorde med ett mycket vackert avslut. En urstark anfallare. Det väntar ett derby mot Crystal Palace redan på tisdag men frågan är om Moyes kan vila Antonio. Med Haller i Ajax finns det inte speciellt många alternativ i nummer 9-positionen. I övrigt går det att rotera, Noble, Fornals och Yarmolenko är tre spelare som alla började på bänken mot WBA. De kan mycket väl kliva in i startelvan här och det finns ingen i Doncaster som håller den nivån. Doncaster kommer komma in till denna tillställning rejält taggade, inte minst då segraren här ställs mot Manchester United eller Liverpool i nästa omgång av FA-cupen. Gästerna ligger bra med i toppen av League One och slog ut Championship-laget Blackburn i den senaste omgången av turneringen. Taylor Richards stod för målet då och 20-åringen, som är fostrad i Manchester City och är utlånad från Brighton, är en talangfull lirare. Richards behöver ta ännu mer ansvar nu sedan Ben Whiteman, som stått för näst flest ligamål för Doncaster denna säsong, sålts till Preston. Nigerianen Fejiri Okenabirhie är målbäst med sina sex fullträffar och är spelaren framför andra att hålla koll på. För League One har Doncaster ett högkapabelt lag men när de ställs mot Premier League-motstånd, på bortaplan dessutom, är de såklart nivån sämre. West Ham har vunnit sina fyra första matcher under 2021 och det är faktiskt första gången sedan 1958 som Londonklubben vunnit fyra raka i början av ett kalenderår. Det otroliga är att 1958, precis som 2021, var en seger över Stockport i FA-cupen en av dessa fyra segrar. Då åkte West Ham sedan ur cupen i nästa omgång men där tror jag likheterna med 58 stannar. Värdarna är alldeles för bra för Doncaster och vinner komfortabelt. Etta! Missar matchen Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Helgarderingen! - 7. Sheffield United - Plymouth Sheffield United behöver fokusera på ligaspelet Det kan väl knappast gått någon förbi att Sheffield United har haft en hemsk start på säsongen och med fem inspelade poäng skiljer det långt upp till säker mark. The Blades har en hyfsat tuff vecka framför sig med Manchester United på onsdag och Manchester City på lördag. Chris Wilder bör fokusera på de fajterna och därmed kan vi mycket väl få se ett roterande hemmalag. United hade stora problem med Bristol Rovers från League One i den förra omgången av FA-cupen och vann till slut den matchen med 3-2. Det var en ganska jämn tillställning och det är inte så konstigt. Sheffield United lever mycket på sin fysik och är vassa i luftrummet. Det är däremot sällan de spelar ut sina motståndare oavsett nivå. Är det något lagen från de lägre divisionerna kan är det att buffla och spela fysiskt. Plymouth ligger i samma serie som Bristol Rovers men har tagit åtta poäng fler och ligger åtta placeringar högre upp. Formen är också strålande med tre segrar och en oavgjord på de fyra senaste. Där räknas bortasegern mot Huddersfield i den senaste omgången av FA-cupen in. Ryan Hardie nätade då assisterad av Luke Jephcott och det är en grym duo längst fram. Jephcott ligger faktiskt i delad skytteligaledning med 13 fullträffar och är en spelare som Sheffield United måste se upp med. Under vintern har Argyle dessutom gjort två mycket intressanta lån i Niall Ennis och Adam Lewis som hämtas in från Wolverhampton respektive Liverpool. Två spelare som kan göra mycket nytta under våren. Sheffield United ska såklart vara favoriter då det trots allt skiljer två divisioner mellan lagen. Här tycker jag dock att The Blades blir lite väl betrodda. Med tanke på det tuffa spelschemat som väntar kommer denna fajt lite i kläm. Plymouth har en ypperlig chans att stå för en riktig cupknall och jag vill få med den lågt streckade tvåan redan från start. Valet blir en helgardering. Missar matchen Sander Berge, Sheffield United (knäseneskada)

