"Efter det stora fiaskot - Manchester United har hittat rätt"

Att tänka på

Kupongen innehåller 20 miljoner i jackpot!

Aston Villa övertygar stort på mig, men med risk för slitna ben efter veckans bortamatch i Champions League är över 70 procent på ettan för mycket i derbyt mot Wolves.

Skulle Alexander Isak missa mötet med Fulham – svensken tränade inte i onsdags – är jag ruskigt intresserad av The Cottagers som en chansspik mot Newcastle.

Everton har tappat tre ledningar till förlust, uttåg i veckans Ligacupmatch mot Southampton, och känslan är onekligen fågel eller fisk när The Toffees tar sig an Leicester på King Power Stadium.

Southampton slog i veckan ut Everton ur Ligacupen men är ingen favorit jag vill hålla i handen mot Ipswich. X2 gillas mest.

Jag ser Bristol City som veckans möjliga avslag mot ett skickligt och piggt Oxford.

Övriga spikförslag

Leeds - Blott två segrar på fem försök är klen utdelning för Leeds som inför säsongen var tokfavoriter till slutsegern i The Championship. Med det sagt har Farkes gäng bara gått på pumpen en gång och sett till underliggande statistik är det bara en tidsfråga innan The Peacocks börjar rada upp trepoängare. Jag gillar utsikterna för just en sådan när de vitklädda tar sig an ett Cardiff i spillror. Erol Bulut sägs hänga väldigt löst på walesarnas tränarbänk och konstigt vore kanske annars efter blott en inspelad poäng på fem omgångar. 1-11 är inte heller en målskillnad som skänker framtidshopp och mot ett av ligans klart bästa lag slår Cardiff ur stort underläge. Stabil spiktvåa.

Coventry - Så sent som den gångna veckan visade Coventry sitt stora kunnande när de höll jämna steg med Tottenham i Ligacupen. Spurs vände 0-1 till 2-1 i matchens slutskede men det hade sannerligen inte varit orättvist om Coventry lyckats hålla undan över 90 minuter. Mark Robins är en tränare som hör hemma i Premier League och med en ruskigt välbalanserad – och framför allt bred – offensiv till sitt förfogande tror jag inte att Robins adepter lider av slitna ben inför mötet med Swansea. Walesarna bjuder stundtals på fin fotboll under spännande Luke Williams, men det är allt som oftast hemma i draklandet som lejonparten av de främsta prestationerna faller. På Ricoh Arena blir det tufft emot där bland annat Wright, Bassette och Thomas-Asante är lirare som kan skjuta tre poäng till Coventry på egen hand. Jag gillar spikettan skarpt.

Avstängningar på tipset

Jack Stephens (Southampton)