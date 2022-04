"Efter krysset - fördel för Liverpool mot City"

Semifinalen! - 1. Manchester City - Liverpool Ett skadefritt Liverpool förlorar inte Liverpool hade en fin ledning att gå på inför returen mot Benfica i onsdags. Då passade Jürgen Klopp på att lufta sin trupp rejält och spelare som Mané, Salah, Alexander-Arnold, Robertson och Van Dijk satt alla på bänken. Offensivt såg det lika bra ut som vanligt ändå och Roberto Firmino fick kröna en fin insats med två vackra mål. Defensivt syntes det dock att backlinjen inte var speciellt synkad. Klopp vill som bekant spela med en extremt hög backlinje för att hålla laget kompakt och snabbt kunna återerövra bollen från sina motståndare. När försvararna då inte är samspelta går det att hitta luckor bakom, något Benfica gjorde bra på Anfield Road där de flera gånger hamnade på precis rätt sidan offside-linjen. Nu lär Klopp plocka in sina starkaste kort igen och då är Liverpool desto svårare att passera. Manchester City hade klart och tydligt diskuterat ytan bakom backlinjen när de ställdes mot Liverpool i ligaspelet för en vecka sedan för Guardiolas mannar stack mer i djupled än vad vi är vana vid att se. De ledde med både 1-0 och 2-1 och hade dessutom en boll inne för 3-2 (avblåst för hårfin offside) men fick nöja sig med en poäng. En poäng räckte dock för att de ljusblå ska ha kvar initiativet i kampen om ligatiteln. Sedan dess har The Citizens spelat en stentuff kvartsfinal i Champions League där det inte var tal om någon rotation. Atlético Madrid spelade direkt fult och efter matchen var det fullständigt kaos i spelartunneln där Savic försökte skalla Grealish och Vrsaljko spottade mot City-lägret. Polis tvingades till sist skilja lagen åt. Den bataljen kostade dessutom på då både De Bruyne och Walker haltade av. Båda spelarna är tveksamma till spel här. Detta är verkligen giganternas kamp. De slåss i toppen av ligan, är favoriter till att mötas i finalen av Champions League och ska nu alltså ställas mot varandra i semifinalen av FA-cupen. Liverpool är något mer utvilade och siktar på en historisk kvadrupel då de redan säkrat titeln i Ligacupen. Ett slitet City får svårt att komma upp i samma intensitet som Liverpool i denna cupsemi som spelas på neutral plan på Wembley. X2 är då en riktigt bra lösning i London. Missar matchen Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben) Osäker till spel Cole Palmer, Manchester City (fotskada)

Kyle Walker, Manchester City (fotskada)

Kevin De Bruyne, Manchester City (oklart)

Spiken! - 2. Manchester United - Norwich Manchester United plockar äntligen tre poäng Norwich tog sista chansen när de besegrade Burnley med 2-0 hemma på Carrow Road förra helgen. Kanariefåglarna är dock fortfarande jumbo. Det skiljer sju poäng upp till säker mark och de gröngula har dessutom en match mer spelad än Everton precis ovanför strecket. Det mesta tyder således fortfarande på att Dean Smiths mannar får lämna det engelska finrummet och börja om i divisionen under. I segermatchen mot Burnley var det första gången som Norwich gjorde fler än ett mål sedan januari månad. Målproduktionen har varit ett aber hela säsongen lång, 20 fullträffar på 31 omgångar är inte tillräckligt bra. Teemu Pukki har stått för nio av dessa baljor och finnen måste ha en bra dag nu också om Norwich ska ha minsta chans att rubba mäktiga Manchester United. Det ska dock sägas att Manchester United inte har varit speciellt mäktiga under våren. Rangnicks intåg har inte gett någonting alls mer än att spelarna blivit irriterade på tyskens träningsmetoder. Spelmässigt har The Red Devils varit rent ut sagt urusla och med sex poäng upp till fyran Tottenham finns det ingenting som tyder på att de får spela Champions League kommande säsong. Närmast kommer de rödklädda från en 0-1-förlust borta mot Everton där flera av spelarna såg ut att vara direkt ointresserade. En oacceptabel insats från Uniteds sida och med en seger på de sju senaste i alla tävlingar har de en del att bevisa. Trots all negativitet som finns kring klubben håller truppen fortfarande allra högsta klass. Sancho, Ronaldo, Fernandes och Pogba är lirare på en nivå som Norwich bara kan drömma om. Det ordinarie mittfältsparet Fred och McTominay dras med skador, men Matic och Pogba kan komma in istället och det är ändå en bättre duo. Visst har vi blivit besvikna gång efter annan på detta Manchester United, men hemma mot jumbon kliver de ändå in som solklara favoriter. Jag tror att vi får se ett hemmalag som dominerar matchen med eftertryck mot ett direkt svagt Norwich som hoppas kunna skicka iväg Pukki i snabba omställningar. Det håller inte hela vägen. Ettan streckas hårt men är en vettig spik ändå. Missar matchen Fred, Manchester United (höftskada)

Luke Shaw, Manchester United (skenbensskada)

Edinson Cavani, Manchester United (vadskada)

Andrew Omobamidele, Norwich (ryggskada)

Adam Idah, Norwich (knäskada)

Ozan Kabak, Norwich (knäseneskada)

Josh Sargent, Norwich (vristskada) Osäker till spel Scott McTominay, Manchester United (mjukdelsskada)

Raphaël Varane, Manchester United (mjukdelsskada)

Przemysław Płacheta, Norwich (vristskada)

Billy Gilmour, Norwich (sjuk)

Champions League-jakten! - 3. Southampton - Arsenal Arsenal slår tillbaka Det är tur att Southampton redan har tagit så många poäng att de inte riskerar att dras in i bottenstriden för just nu befinner sig Hasenhüttls mannar i fritt fall. Fem förluster och ett kryss på de sex senaste tävlingsmatcherna är inte bra nog och förra helgen föll sydkustlaget igenom helt mot Chelsea. 0-6 slutade den matchen på St. Mary’s och faktum är att Chelsea dessutom hade flera bollar i virket. Det normalt så starka mittfältet med Romeu och Ward-Prowse blev totalt överkörda och kunde inte hjälpa till i defensiven som de brukar göra. Samtidigt var mittbackarna Salisu och Bednarek direkt usla och det är en duo som måste steppa upp om The Saints ska kunna studsa tillbaka. De får åtminstone tillbaka Armando Broja som inte fick spela mot det Chelsea han är utlånad ifrån, men som är tillgänglig här. Arsenal följde upp pinsamma 0-3 mot Crystal Palace med 1-2 mot Brighton och all positivitet som tidigare fanns runt klubben är nu som bortblåst. Fjärdeplatsen är inte längre i The Gunners ägo och det är märkligt hur en enda skada kan förstöra så mycket. När Kieran Tierney gick sönder föll laget ihop som ett korthus. Mot Palace testades Tavares på den positionen och han var så dålig att han byttes ut i paus. Mot Brighton gick istället Xhaka ner som mittback och det gick inget vidare det heller. Arteta bör fundera på att ändra formation och spela med tre mittbackar där Holding kliver in ihop med White och Gabriel. Saka och Martinelli skulle då kunna starta som wingbacks och därmed ser de rödvita betydligt starkare ut. Xhaka behövs nämligen på mitten nu när Partey skadat sig. Offensivt får Lacazette ingenting att fungera, men Saka, Ödegaard och Martinelli har mer att ge än vad de har visat i sina två senaste matcher. Dessutom såg Nketiah pigg ut i sitt inhopp mot Brighton. Arsenal har inte råd att tappa fler poäng om hoppet om Champions League ska leva hela vägen in i kaklet. På onsdag väntar en minst sagt tuff match borta mot Chelsea och de rödvita behöver ett positivt resultat inför den holmgången. Bland alla domedagsrubriker ska vi också ha med oss att Arsenal krossade Brighton i xG och föll knappt i den statistiken mot Palace. Spelmässigt har det med andra ord inte sett så illa ut. Här får de retroaktiv utdelning mot ett formsvagt Southampton. Tvåan spikas. Missar matchen Kieran Tierney, Arsenal (knäskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada) Osäker till spel Shane Long, Southampton (vristskada)

Alex McCarthy, Southampton (knäseneskada)

Lyanco Vojnovic, Southampton (knäseneskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (vadskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (mjukdelsskada)