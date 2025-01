"Efter ökenvandringen - City har hittar rätt igen"

Att tänka på

Bournemouth har tappat poäng i fem av sina nio hemmamatcher i Premier League.

Bara Wolverhampton och Leicester har släppt in fler mål än Southampton och Brentford som går i klinch i match 6. Krysset lämnas utanför.

Bristol City har tappat poäng i över hälften av sina hemmamatcher.

Hull är The Championships sämsta hemmalag med blott två segrar på 13 försök.

Middlesbrough har bara gått segrande ur två av sina sju senaste ligamatcher.

En ynka trepoängare på elva försök säger det mesta om Millwalls trivselfaktor på resande fot.

Övriga spikförslag

Aston Villa - Aston Villa fick nöja sig med 2-2 mot Brighton sedan Lamptey slagit in kvitteringen drygt tio minuter från full tid. Unai Emerys gäng har fortfarande väldigt svårt att hålla fast vid ledningar, men när ligans kanske allra svagaste lag står på andra sidan bör The Villans kunna attackera sina motståndare från start till slut. Rogers och Durán saknas på grund av avstängningar men när Leicester ser ut att få klara sig utan Hermansen, Fatawu och Ndidi ger jag inte mycket för de tillrestas chanser på Villa Park. The Foxes stod för sin kanske bästa insats för säsongen i 0-2-förlusten mot Manchester City, men gästerna släpper samtidigt till ofantligt många målchanser under Van Nistelrooys styre. Det håller inte mot Watkins och company. Jag bankar in ettan.

Coventry - När kupongen innehåller en hel del klara favoriter gäller det att våga sticka ut hakan på sina håll. Ett ypperligt tillfälle för detta tornar upp på Carrow Road där Norwich ställs mot Coventry. Med sina 41 gjorda mål har Norwich lyckats klamra sig fast för känning på playoff-platserna, men när defensiven läcker har jag svårt att se The Canaries räcka i det långa loppet. Coventry har inte riktigt fått det att lossna sedan Frank Lampard tog över, men i grund och botten håller jag The Sky Blues som det bättre laget av dessa två. Hemmaplan är en fördel för Norwich men jag menar att tipparna streckar ettan alldeles för hårt i en tämligen öppen historia. Då tar jag gärna ställning för den lågt streckade tvåan. Coventry är en häftig chansspik.

Avstängningar på tipset

Jurriën Timber (Arsenal)

Mykhailo Mudryk (Chelsea)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Jhon Durán (Aston Villa)

Mateus Fernandes (Southampton)

Callum Robinson (Cardiff)