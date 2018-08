Efter poängtappet - storseger väntar City

Dags att inleda september och det görs med ett sprakande Stryktips. Premier League, The Championship och Allsvenskan står på schemat denna lördag. I det engelska finrummet finns flera tydliga hemmafavoriter. Faller någon? Den kanske mest intressanta matchen på förhand spelas dock i Stockholm. Två av Allsvenskans bästa lag, AIK och Häcken, gör upp om viktiga poäng på Friends Arena. Missa inte att lämna in en rad eller att delta i den pågående tävlingen här på Tipshörnan. Kanske blir det just du som får åka på en magisk weekend i slutet av september.