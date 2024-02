Efter stjärnsmällen - Liverpool vinner stort

Att tänka på

Lördagens Stryktips är den andra omgången i Tips-SM.

Nottingham har ett klart förbättrat truppläge och bör komma stärkta efter avancemanget i FA-cupen. Jag gillar 1X mot Newcastle.

Både Fulham och Bournemouth har förtjänat fler poäng än vad de senaste resultaten visar.

Luton streckas väldigt hårt hemma mot Sheffield United. Jag gör gärna plats för X2 när ettan sticker iväg.

Blackburn sägs vara väldigt nära att bryta samarbetet med Jon Dahl Tomasson.

Hull stod för det kanske bästa januarifönstret av samtliga lag i The Championship. Trots det anser jag att ettan streckas för hårt mot Swansea.

Övriga spikförslag

QPR - Queens Park Rangers har verkligen ryckt upp sig mot slutet. Sju poäng på de tre senaste har skapat kontakt med säker mark och under lördagen ges Cifuentes gäng en förmodat passande matchbild på hemmaplan. Norwich står nämligen på andra sidan. The Canaries är det på pappret bättre laget, men det ska också sägas att gästerna släpper till väldigt många målchanser över 90 minuter. Så länge Cifuentes lyckas styra upp sin defensiv tror jag att The Hoops kan såra Norwich flera gånger via omställningar. I en på förhand vidöppen historia gillar jag hemmaplansfördelen samt smygvärdet till vänster. Fräck spiketta på såväl Tips-SM som större system.

Sunderland - Plymouth tvingades i veckan till förlängning i omspelet i FA-cupen mot Leeds. Väl där föll The Pilgrims med 1-4 efter att Daniel Farke kastat in sitt tyngsta artilleri i slutskedet av matchen. Med sänkt självförtroende, trötta ben och ett väldigt klent facit på resande fot tror jag inte att de grönsvarta lyfter sig borta mot Sunderland. Michael Beale och company har spelat ihop totalt fyra poäng på mötena med Stoke och Middlesbrough. Sunderland har således fått kontakt med playoff-platserna och jag vidhåller att The Black Cats trupp är alldeles för bra för att hamna utanför toppsextetten. Även om Beale inte står högst på min lista bland tränare leder han sitt manskap till en ny viktoria denna lördag. Ettan spikas.

Avstängningar på tipset

Sandro Tonali (Newcastle)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Philip Billing (Bournemouth)