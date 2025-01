"En favorit i fara - Alexander Isaks Newcastle ligger illa till"

Rivalmötet! - 1. Wolverhampton - Aston Villa

Tight schema för Villa

Aston Villa gjorde jobbet när de i veckan slog Celtic med 4-2 i Champions League. Segern gav en plats inom topp 8 och betyder således att Emerys kompani slipper två slitsamma uppgifter i playoff innan slutspelet drar igång. Rogers stod ut från mängden med ett hattrick och tillsammans med radarpartnern Watkins var 22-åringen ett ständigt hot mot Celtics backlinje.

Det kommer duon att behöva vara även mot Wolverhampton. Jhon Durán sägs nämligen vara på väg bort från The Villans som också släppt Diego Carlos till Fenerbahce. Lägg därtill att Torres saknas på grund av skada samtidigt som Mings, Onana och Barkley dras med frågetecken. Hastigt och lustigt ser truppen tunn ut och Villa behöver agera snabbt på transfermarknaden om de ska löpa hela linan ut under våren.

Bortsett från den tunna truppen har värdföreningen även ett annat stort problem. Bara en seger på de sju ligamatcherna som ägt rum efter en Champions League-omgång vittnar om svårigheter med dubbelspelandet i Mästarturneringen. I vanliga fall är Wolverhampton ett lag som Aston Villa ska slå tillbaka, men med rådande förutsättningar i åtanke vill jag inte lägga alla mina ägg i gästernas korg.

Wolverhampton har en annan stabilitet i sitt spel sedan Vítor Pereira tog över skutan och i föregående omgång var “Vargarna” nära att ta poäng av Arsenal. Kan Pereira se till att Wolves visar upp samma organisatoriska förmåga mot sin för närvarande största rival – West Bromwich är i grund och botten ärkerivalen – i Premier League stänger jag inte dörren för att de orangesvarta får med sig något.

Efter urladdningen mot Celtic löper Aston Villa stor risk att åka på en motreaktion på Molineux. Wolverhampton lider, liksom lördagens kombattanter, av en del avbräck där bland annat Gomes och möjligen även Strand Larsen saknas, men jag tycker trots allt att de fysiska förutsättningarna talar till värdarnas fördel. Ettan åker därför snabbt med i ekvationen. Tvåan kompletterar.

Notabla avbräck

Joao Gomes, Wolverhampton (avstängd)

Yerson Mosquera, Wolverhampton (knäskada)

Pau Torres, Aston Villa (fotskada)

Osäker till spel

Carlos Forbs, Wolverhampton (knäskada)

Jörgen Strand Larsen, Wolverhampton (muskelskada)

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Amadou Onana, Aston Villa (knäseneskada)

Ross Barkley, Aston Villa (vadskada)

Höjdaren! - 2. Bournemouth - Liverpool

Liverpool stämmer i bäcken

Inför lördagens mycket intressanta batalj på Vitality Stadium parkerar Bournemouth som sjua i Premier League-tabellen. Det är ungefär lika missvisande som att Nottingham befinner sig inom topp 3. Bara Liverpool och Arsenal har bättre Expected Points än Iraolas mannar. Samma lag är de enda som släppt in färre mål. Toppduon är också de enda två lagen med bättre Expected Goal Difference än de rödsvarta.

Väldigt många underliggande faktorer pekar på Bournemouth som ligans just nu tredje bästa lag och för den som vill ha ytliga bevis räcker väl totalt 9-1(!) mot Newcastle och Nottingham i de två senaste? Överkörningarna har dessutom genomförts med en skadelista som tillhör de allra längsta i det engelska finrummet. Det råder inget tu tal att “Körsbären” för tillfället är på toppen av sin förmåga.

Med råg i ryggen och en veckas vila i benen tar sig Bournemouth an Liverpool i ett till synes perfekt skede av säsongen. Arne Slots manskap matchas tufft just nu och är kvar i alla möjliga tävlingar, men holländaren är uppenbarligen ingen dumsnut. I veckan roterades nio elftedelar av startelvan i Champions League-matchen mot PSV Eindhoven som The Reds förlorade med 2-3.

Nederlaget rörde inte Slot och company i ryggen. Istället har samtliga spelare fått välbehövlig vila och står redo att sätta tänderna i Bournemouth denna lördag. Med det i åtanke tror jag att de rödsvarta värdarna får svårt att stå emot. Iraolas höga press kan absolut skapa problem för ligaledarna, men Liverpool är samtidigt ett av världens bästa lag på att utnyttja varenda liten yta som uppstår.

Jag ser den förmodade matchbilden passa Liverpool som handen i handsken och min förhoppning är att Bournemouths senaste resultat kan se till att det svenska folket inte går så hårt åt tvåan. Skulle Slots manskap handlas till priser runt 55-60 procent närmare spelstopp är jag väldigt intresserad av spiken till höger. The Reds besitter en växel som Bournemouth helt enkelt inte kan matcha. Spiktvåa.

Notabla avbräck

Evanilson, Bournemouth (fotskada)

Enes Ünal, Bournemouth (knäskada)

James Hill, Bournemouth (knäseneskada)

Adam Smith, Bournemouth (muskelskada)

Marcos Senesi, Bournemouth (lårskada)

Julián Araujo, Bournemouth (knäseneskada)

Luis Sinisterra, Bournemouth (knäseneskada)

Alex Scott, Bournemouth (knäskada)

Curtis Jones, Liverpool (muskelskada)

Diogo Jota, Liverpool (muskelskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäseneskada)

Skrällen! - 4. Newcastle - Fulham

Newcastle är en favorit i fara

Efter den hädiska 1-4-förlusten mot Bournemouth studsade Newcastle snabbt tillbaka i den senaste omgången. Med sina två mål låg Alexander Isak bakom 3-1-segern mot Southampton som såg till att hålla Newcastle kvar på en av Champions League-platserna – England tilldelas högst troligt fem platser i Mästarturneringen till kommande säsong – i Premier League.

Svensken är onekligen fundamental för The Magpies offensiv och jag vill också ge Eddie Howe en bukett rosor som får ut maximalt av Isaks kunnande. Engelsmannens val att sätta Tonali som sexa och Guimaraes som åtta har gjort Newcastle mer dynamiska. Guimaraes slår flest genomskärare i hela Premier League vilket leder till att Isak sätts i gynnsamma situationer.

Gordon, Joelinton, Murphy och Hall bidrar också till produktionen på ett eller annat sätt, men är det någon gång som Newcastle har uppenbara problem är det mot organiserade försvar. Bournemouth pressade “Skatorna” till flera misstag och jag menar att ett väloljat Fulham kan skapa samma sorts problem för de hemmahörande denna lördag. Inte många lag är bättre i sitt mellanblock än Marco Silvas kompani.

Sett till Expected Goals Against – förväntat antal insläppta mål – är det bara den nuvarande topptrion som slår Fulham på fingrarna och så länge The Cottagers ligger rätt i sina positioner kommer fina ytor att uppstå på St James’ Park. Då är det knappast en nackdel att ha det engelska finrummets kanske allra bästa kontringsspelare, Adama Traoré, till sitt förfogande.

Spanjorens förmåga att transportera bollen matchas inte av någon annan spelare och tillsammans med Jiménez, Smith Rowe, Iwobi och Robinson kan Traoré ha lekstuga med Newcastle när det vankas omställningar. Enligt Expected Points är Fulham strået vassare än Howes gäng som i min bok blir övervärderade av både tipparna och oddsmarknaden denna lördag. Drygt 70 procent på ettan smakar inte fågel i gomseglet. Alla tecken och injobb av minst en bortapinne!

Notabla avbräck

Harvey Barnes, Newcastle (lårskada)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäskada)

Kenny Tete, Fulham (knäskada)

Osäker till spel

Harry Wilson, Fulham (ankelskada)

Reiss Nelson, Fulham (knäseneskada)