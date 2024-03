England visar på styrka - vinner stormötet

Lördagens Stryktips består till majoriteten av matcher från League One och League Two. Där utser jag bland annat Milton Keynes Dons till ett fint skrälldrag borta mot Stockport. I övrigt är det landskamper som gäller och de två första på kupongen är inte vilka som helst. England - Brasilien och Frankrike - Tyskland blir något att bita i. Andelarna hittas via nedanstående länk – nu kör vi!

Höjdaren! - 1. England - Brasilien

Landslagsmatchernas urmoder stundar på Wembley - till Stryktipset

Landslagsuppehållet kan ibland kännas evighetslångt. Särskilt som svensk när EM-kvalet snabbt ändrade tongång från förväntansfullt till en ändlös tragedi. Jag går inte sällan ner mig i någon form av personlig svacka när klubblagsfotbollen går i ide, men det finns också landskamper som får en att kicka igång nervsystemet på samtliga cylindrar. En sådan äger rum på Wembley under lördagen.

England mot Brasilien är så mycket fotbollsmatch en fotbollsmatch kan bli och jag bryr mig inte ett dugg om att resultatet är sekundärt i den engelska huvudstaden. Det tror jag inte heller att spelarna gör. Digniteten på dessa nationer skapar en rivalitet som kommer att smitta av sig på det gröna schackbrädet där dessa aktörer bjudit på historiska ögonblick genom åren.

Vem minns inte Ronaldinhos fräckis till frispark på David Seaman i VM 2022? Det är bara ett av många minnesvärda ögonblick, men till skillnad från då är det England som går in i tungviktsmötet som tydliga favoriter. Enligt mig förfogar Gareth Southgate – i tät konkurrens med Didier Deschamps – över världens mest slagkraftiga trupp vilket symboliseras bland oddsen inför kommande EM i Tyskland.

England står som knappa favoriter framför Frankrike och vad gäller långtidsspelen till VM 2026 (jag vet att det är långt dit) är britterna just nu tredjefavorit. Det är truppen väl medveten om och jag förväntar mig att The Three Lions försöker vara spelförande denna lördag. Kane, Saka, Palmer och Henderson har tränat försiktigt på egen hand, men är det i någon match under rådande samling som dessa herrar ska spela är det i lördagens.

Brasilien får i sin tur klara sig utan Martinelli, Ederson, Alisson, Gabriel, Casemiro och Marquinhos som alla kastat in handduken. De bakre leden är således kraftigt försvagade, men i de främre tar spelare som Vinícius Júnior, Rodrygo och Endrick plats. Den blivande Real Madrid-trion har en bländande ljus framtid och jag ser det inte som omöjligt att de sårar England på nationalarenan. Ettan går först, på större system gör jag plats för tvåan.

Spiken! - 2. Frankrike - Tyskland

Frankrike är numret större - till Stryktipset

Vilken annan helg som helst hade Frankrike mot Tyskland varit det stora dragplåstret på Stryktipset. Denna lördag får bataljen stå lite i skymundan för mötet mellan England och Brasilien, men avsparkstiderna faller åtminstone så pass väl att det går att skifta mellan de olika tungviktsmötena utan att missa alltför mycket. En klen men ändå behövlig tröst när klubblagen laddar batterierna inför avslutningen.

För Tysklands del har den senaste tiden knappast varit en dans på rosor. Die Mannschaft gick bort sig i VM i Qatar och därefter följde ett milslångt mörker innan Hansi Flick fick lämna rollen som förbundskapten. Julian Nagelsmann tog över och ledde bland annat tyskarna till 3-1 mot USA, men sedan dess har de vitsvarta bara skrapat ihop ett enda oavgjort resultat i matcherna mot Mexiko, Turkiet och Österrike.

Det duger givetvis inte och även om jag tror att Nagelsmann kan vara rätt man på rätt plats känns det som bråda dagar inför hemma-EM i sommar. För att skaka om sin trupp i hopp om ny energi har Nagelsmann bland annat valt att utesluta Sané, Hummels, Süle, Goretzka och Gnabry från denna samling. Desto mer intressant är att Toni Kroos låtit sig övertalas till en comeback i landslagströjan.

Mittfältaren ger troligtvis välbehövlig stabilitet till en lagdel där Tyskland haft problem och med honom på plan tror jag att Nagelsmanns gäng kan kontrollera matchbilder på ett helt annat sätt än tidigare. Med det sagt står världens kanske bästa kontringslag på andra sidan. Frankrike trivs precis lika bra i spelförande kostym som i att ligga lågt och försöka straffa sina motståndare via omställningar.

Den fysiska nivån som finns i Deschamps trupp är i stort sett oöverträffad bland alla andra landslag och för ett Tyskland som blivit sönderkontrade av bland annat Japan, Turkiet och Österrike under 2023 kan detta bli en mardrömsafton. Frankrike har en tendens att ligga i tvåans växel väl länge över 90 minuter, men jag tror ändå att det räcker till seger framför den egna publiken. Ettan spikas.

Osäker till spel

Ibrahima Konaté, Liverpool (knäseneskada)

Draget! - 4. Danmark - Schweiz

Danskarna övervärderas - till Stryktipset

Danmark är det enda landslaget som bär den skandinaviska fanan i sommarens EM. Efter förlusten mot Kazakstan (2-3) och bara delad pott mot Slovenien såg det ett tag mörkt ut för Kasper Hjulmand och dennes adepter i EM-kvalet, men de rödvita visade moral när de radade upp fem raka segrar innan den betydelselösa förlusten i den sista kvalmatchen mot Nordirland.

Danskarna ges således en fin möjlighet att glömma debaclet i Qatar när de äntrar EM i Tyskland. Truppens ryggrad utgörs i vanlig ordning av spelare som Schmeichel, Kjaer, Eriksen och Delaney, men det ska föras till protokollet att kvartetten har sina absolut bästa dagar bakom sig. Schmeichel återfinns numera i Anderlecht medan de tre andra dragits med skadebekymmer eller sparsam speltid mest hela tiden den här säsongen.

Det går förvisso ingen nöd på återväxten då det kryllar av talanger som Hermansen, Jelert, O’Riley och Hjulmand, men jag anser inte att dessa spelare är redo att vara bärande i det danska landslaget. Rasmus Höjlund är däremot en ungtupp som är given i sin roll som spjutspets, men anfallaren kommer troligen att matchas sparsamt denna samling då han nyligen kommit tillbaka från skada.

Lyckas Schweiz hålla honom i styr kan de absolut vara med och bråka med danskarna på Parken. Jag håller alplandet högt som fotbollsnation och är full av beundran för Murat Yakin som bara gått in och tagit vid den fina väg som krattades av Vladimir Petkovic. Schweiz är dessutom ett av väldigt få lag under de allra bästa som behärskar flera olika typer av matchbilder.

Med spelare som Sommer, Akanji, Schär, Xhaka och Zakaria finns tillräckligt mycket skicklighet för att kunna diktera en tillställning på egen hand. Skulle det egna spelet låsa sig kan schweizarna ställa om och börja spela på omställningar där Amdouni, Okafor och Vargas har sina absoluta spetsegenskaper. Jag anser att det svenska folket gör Danmark till för stora favoriter denna lördag. Alla tecken och injobb av minst delad pott blir min rek i Köpenhamn.