"Ensidig trafik väntar i norra London - Arsenal sträckas benhårt"

Höjdaren! - 1. West Ham - Aston Villa

Ovisst i London - till Stryktipset!

Två lag som verkligen inte legat på latsidan under sommarens transfermarknad får äran att inleda säsongens första riktiga Stryktipskupong. West Ham klassas så här långt som sommarfönstrets stora vinnare och det är inte svårt att förstå varför när Todibo, Kilman, Wan-Bissaka, Rodríguez, Summerville, Guilherme och Fullkrüg står som nya skinande leksaker i nya tränaren Lopeteguis stall.

Spanjoren lämnade Wolverhampton på grund av missnöje med aktiviteten på marknaden, men i West Ham råder det uppenbarligen andra förutsättningar. På tal om spanjorer kan Unai Emery heller inte klaga på vad Aston Villa pysslat med. Tappet av Douglas Luiz är blytungt men när Emery kan glädjas åt nyförvärv som Onana, Maatsen, Barrenechea och Barkley finns ingen anledning att gråta över spilld mjölk.

Ungdomarna Archer, Iling-Junior och Philogene blir dessutom spännande att följa hos gästerna. Mycket är väldigt nytt hos kombattanterna på London Stadium och jag blir därför inte förvånad om premiären inte går som på räls för något av lagen. West Ham lär vara mer framåtlutade under Lopetegui än vad som var fallet under Moyes, men The Hammers får se upp med herrskapet på andra sidan.

Watkins – trots att anfallaren inte spelat på försäsongen bör han få speltid här – hugger som en kobra så fort ytor ges och uppbackad av Bailey, Rogers och McGinn har Watkins gott om sällskap i offensiven. Aston Villa visade samtidigt att de är sköra i ledning under hela fjolåret och om något är jag inne på att matchbilden i huvudstaden blir en böljande sådan med mängder av målchanser.

Lopetegui har en maffig offensiv med Bowen och Kudus i spetsen och även om jag är långt ifrån såld på Fullkrüg som spjutspets har tysken onekligen visat att han har en näsa för mål. “Gubben” (etta-tvåa) blir mina första tecken ut i leken då en sluggerfest ligger nära till hands, men på större system vågar jag inte lämna krysset därhän. Svårsiat är bara förnamnet i match 1.

Notabla avbräck

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Osäker till spel

Edson Álvarez, West Ham (knäseneskada)

Aaron Wan-Bissaka, West Ham (smäll)

Robin Olsen, Aston Villa (smäll)

Banken! - 2. Arsenal - Wolverhampton

Inte ovisst i London - till Stryktipset!

Säsongen 2022/23 skiljde det fem poäng mellan Manchester City och Arsenal till de förstnämndas fördel. I fjol var avståndet bara två poäng och den här säsongen är jag tämligen övertygad om att The Gunners – och även Liverpool som jag tror är betydligt bättre än vad oddsmarknaden säger – har vad som krävs för att göra anspråk på sin första ligatitel sedan 2003/04.

Ålders- och karaktärsstrukturen i truppen är perfekt även om det i min bok saknas en offensiv kraft för att kunna avlasta Saka. Defensiven är förstärkt av Calafiori som troligen är den långsiktiga lösningen som vänsterback. Italienaren ger dessutom Arsenal ytterligare en dimension i det fysiska spelet. I genrepet mot Lyon (2-0) gjorde The Gunners sina två mål på fasta situationer och Wolverhampton får onekligen se upp när det vankas hörnor och frisparkar denna lördag.

Vad gäller chansskapandet i öppet spel var Arsenal en nivå sämre än både Manchester City och Liverpool i fjol, men mot ett lag av Wolverhamptons kaliber ska de rödvita inte ha några problem med att belägra “Vargarnas” straffområde. Lyckas Artetas gäng få tidig utdelning kan jag se detta vara avgjort redan i den första halvleken. Framför allt då Wolves har uppenbara problem.

Lima, Doyle, Gomes och Strand Larsen är alla spännande nyförvärv som har en ljus framtid, men jag ser ingen av nämnda lirare vara utslagsgivande på Emirates. Neto, Cunha och Hwang hör snarare till skaran som hade kunnat ge Arsenal problem, men den förstnämnda har kritat på för Chelsea samtidigt som Cunha är tveksam till spel på grund av en skada som hängt med under försäsongen.

Skulle Cunha missa premiären har Gary O’Neil väldigt få hot mot Premier Leagues bästa försvar. Arteta har påtalat vikten av att inleda starkt och jag tror att det blir ensidig trafik i norra London så fort domaren sätter pipan i munnen. Föga förvånande streckas ettan benhårt men jag anser att det finns betydligt bättre skrällägen på andra håll. Arsenal blir min bank.

Notabla avbräck

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Nélson Semedo, Wolverhampton (avstängd)

Sasa Kalajdzic, Wolverhampton (knäskada)

Enso González, Wolverhampton (knäskada)

Osäker till spel

Jurriën Timber, Arsenal (fotskada)

Fábio Vieira, Arsenal (höftskada)

Daniel Podence, Wolverhampton (vadskada)

Matheus Cunha, Wolverhampton (lårskada)

Favoriten! - 4. Newcastle - Southampton

Varenda storfavorit kan inte spikas - till Stryktipset!

För två säsonger sedan tog Newcastles enorma satsning rejäl fart när The Magpies kvalificerade sig för Champions League. Sejouren i Mästarturneringen blev dock kostsam för “Skatorna” som hade svårt att parera dubbelspelandet. Eddie Howes krävande spelstil skördade många offer i rehabstugan vilket ledde till att Newcastle missade Europaspel helt och hållet i fjol.

Sviterna av detta syns fortfarande i truppläget inför premiären mot Southampton. Tonali är fortfarande avstängd – drygt två veckor till – och på skadelistan återfinns Botman och Miley som definitiva avbräck. Frågetecken finns dessutom för Schär och Wilson som är tveksamma till spel. Schweizaren blir svår att ersätta men det finns en viss svensk som gör att avsaknaden av Wilson inte är lika stor.

Alexander Isak var en av ligans absolut bästa anfallare i fjol och fortsätter 24-åringen på inslagen väg tror jag inte att han blir långvarig i norra England. Tillsammans med Gordon och Murphy kan svensken riva upp stora sår i Southamptons defensiv. Russell Martin har deklarerat att han inte kommer att tumma på sitt offensiva spelsätt bara för att The Saints tagit klivet upp, något som borgar för baklängesmål mot ett lag av Newcastles dignitet.

Jag är av uppfattningen att Martin och company ska fortsätta på samma spår som tog dem upp i Premier League, men mot ett mittfält innehållandes Joelinton och Guimaraes får skotten stå ut med att hans lag kommer att tappa x antal bollar i uppspelsfasen. Med det sagt kommer fina ytor att uppstå om Southampton är framgångsrika mot Newcastles aggressiva press.

Före detta Newcastle-spelaren Armstrong har gott om fart under galoscherna och nyförvärvet Brereton Díaz visade upp imponerande siffror trots att han huserade i Sheffield United i fjol. Duon kan såra lördagens kombattanter på egen hand och när ettan promenerar upp en bit över 75 procent vill jag inte kasta mig över värdarna. Det rensande krysset är ett sunt komplement för att höja höjden på systemet.

Missar matchen

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäskada)

Lewis Miley, Newcastle (fotskada)

Osäker till spel

Fabian Schär, Newcastle (ankelskada)

Callum Wilson, Newcastle (ryggskada)

Kamaldeen Sulemana, Southampton (ankelskada)

