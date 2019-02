Ett "David mot Goliat-möte" i FA-cupen

Spiken - 1. Newport County - Manchester City

Sagan får ett abrupt slut för Newport!

David mot Goliat får match 1 benämnas som på veckans Stryktips när Manchester City reser till Wales för åttondelsfinal i FA-cupen mot skrällgänget Newport County. Inte mindre än 82 placeringar skiljer mellan dessa klubbar i det engelska ligasystemet.

Newport slutade elva i League Two i fjol och ser ut att hamna på en liknande position även denna säsong. När det vankas FA-cupen höjer sig dock The Exiles och står för häpnadsväckande prestationer. Förra säsongen slog walesarna ut Leeds innan det tog stopp mot Tottenham i sextondelsfinal. Då tvingade dock det lilla laget fram omspel via 1-1 hemma på Rodney Parade. I år har både Leicester och Middlesbrough slagits ut vilket lett fram till denna åttondelsfinal.

Truppen är relativt ålderstigen och inte speciellt märkvärdig. Föga förvånande finns många walesiska inslag, bland annat på tränarbänken där Michael Flynn styr skutan. Lagets två bästa målskyttar kommer dock från andra engelskspråkiga länder. Jamaicanen Jamille Matt har tryckt in nio ligamål den här säsongen medan irländaren Padraig Amond är bäste målskytt med elva fullträffar. Han målade både mot Leicester och Middlesbrough.

City kommer till Wales med finfin form. Efter den nesliga förlusten mot Newcastle har giganterna från Manchester knäppt tre storlag på näsan. Senast var det Chelsea som fick känna på den ljusblå maskinen när det blev förkrossande 6-0 till The Citizens på Etihad Stadium.

På onsdag väntar Champions League-åttondel borta mot Schalke för Premier Leagues serieledare och därefter Ligacupfinal mot Chelsea. Fokus ligger naturligtvis främst på dessa matcher vilket gör att kraftig rotation är att vänta under lördagen. Det innebär dock bara att spelare som Riyad Mahrez och Leroy Sané troligen kommer få förtroendet, spelare som kommer ha lekstuga med stackars Newport.

FA-cupen är verkligen skrällarnas turnering men att vi ska få se en sådan på Rodney Parade känns närmast som utopi. 82 placeringar skiljer alltså mellan lagen i det engelska ligasystemet och det kommer självfallet avspeglas på planen. Detta blir minst 4-0 till gästerna. Det är bara att spika av tvåan oavsett streckning.

Osäker till spel

Benjamin Mendy, Manchester City (knäskada)

Vincent Kompany, Manchester City (muskelskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Derbyt - 2. AFC Wimbledon - Millwall

Millwall till kvartsfinal?

I södra London ska ett spännande möte gå av stapeln under lördagseftermiddagen. Ett derby väntar mellan två klubbar som skrällt sig vidare i turneringen. AFC Wimbledon slog ut stadskollegan med 4-2 inför hemmafansen medan Millwall tog en minst lika tung skalp när Everton besegrades med 3-2. Nu gör alltså lagen upp om en plats i kvartsfinal.

För hemmalaget är FA-cupen den enda ljusglimten hittills den här säsongen. Efter att ha klarat League One-kontraktet med tre ynka poäng i fjol är nu frågan om The Dons kan klara sig kvar ytterligare en säsong. Wally Downes gäng ligger nämligen sist med sju poäng upp till säker mark.

I senaste matchen kom åtminstone en skön 1-0 triumf borta mot Walsall. Nyförvärvet Steve Saddon blev stor matchvinnare där. Annars har målskyttet spökat under säsongen för AFC. Med 23 gjorda mål på 32 omgångar är de överlägset sämst i League One. Ska det bli ännu ett avancemang krävs det att spelare som Scott Wagstaff och Kwesi Appiah, båda målskyttar mot West Ham, hittar nätet.

Även Millwall har haft svårt att få till det offensivt den senaste tiden. The Lions har faktiskt gått mållösa från tre raka ligamatcher trots relativt beskedligt motstånd. Där vet vi dock sedan innan att Lee Gregory är en pålitlig målskytt och det finns även klass i spelare som Jed Wallace och Aiden O’Brien.

Även om det gått troll i målskyttet har Millwall bara förlorat två av sina tio senaste tävlingsmatcher. De blåvita är svårspelade och det kommer troligen AFC Wimbledon få känna av. Det råder ingen tvekan om att The Lions ska gälla som favoriter här. Finns tvåan till under 50 procent är det en tänkbar spik men krysset får gärna plockas med då det finns en överhängande risk för omspel.

Helgarderingen - 3. Preston - Nottingham

Öppen tillställning på Deepdale

På Deepdale i de norra delarna av England ska det spelas ligafotboll när den 33:e omgången av The Championship tar vid. Två lag som fortfarande har playoff i sikte ställs mot varandra, Alex Neils Preston och Martin O’Neills Nottingham.

Som jag varnade för så slog hemmalaget topplaget Norwich på näsan här på Deepdale i dagarna. The Lilywhites stod för en stabil insats och kunde till slut vinna med 3-1. Det ska de dock tacka målvakten Declan Rudd som var en fantom i målet i den matchen. Bland annat räddade 28-åringen en straff.

Segern innebär i vilket fall att Preston avancerar i tabellen och nu “bara” har åtta poäng upp till topp 6. Fortsätter de sitt fina facit är det inte omöjligt. Med 13 poäng på de fem senaste är det bara Bristol City som är mer formstarkt i ligan.

Nottingham har spelat in sju poäng under samma period men återfinns fyra placeringar och tre pinnar före i tabellen. Således har Forest fem poäng upp till den åtråvärda sjätteplatsen. Det kunde varit tre. De rödvita var nämligen nära att få med sig samtliga poäng från den svåra bortamatchen på The Hawthorns i tisdags. Det blev dock en poäng efter att hemmalaget kvitterat sent.

Ännu en tuff match på resande fot här men Nottingham har visat sig vara väldigt svårslagna. Endast åtta nederlag i ligan på hela säsongen är det bara fyra lag som slår. På bortagräs har hälften av dessa kommit. Hela nio av 16 bataljer utanför City Ground har dock slutat oavgjort. Med det är Forest de mest kryssglada gästerna i The Championship.

Delad poäng känns tämligen troligt i detta betydelsefulla möte. Visst ska Preston vara favoriter inför hemmapubliken men till cirka 50 procent är det ingen vidare rolig spik. Här är det bara att slänga ut livbojen som innefattar samtliga tecken. Därefter kan man hoppas på skrällen som finns österut.