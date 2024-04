"Ett fräscht Arsenal pressar City och Liverpool"

Lördagen ser Stryktipset tillbaka i vanlig skrud när The Championship gör Premier League sällskap på kupongen. Arsenal, Aston Villa och Everton ställs ut som de största favoriterna, men jag garderar två av dessa lag hela vägen i jakten på storkovan. Vill ni vara med på resan är det nedanstående länk som gäller. Nu kör vi igång!

Spiken! - 1. Brighton - Arsenal

Arsenal drar den längsta stickan - till Stryktipset

Bara en seger på de fem senaste har försvårat Brightons möjligheter att nå en Europaplats till kommande säsong. Som en frukt av detta och ovissheter kring vilken riktning klubben ska välja i framtiden har Roberto De Zerbi, av förklarliga skäl, börjat fundera på nästa anhalt. Italienaren har tidigare uttalat sig om att han trivs med projektet på sydkusten, men när de bästa spelarna ständigt försvinner blir det påfrestande i längden.

Jag tycker att De Zerbis senaste uttalanden också har påverkat prestationerna på planen. Brighton spelar fortfarande fotboll på väldigt hög nivå och var det något lag som förtjänade att vinna 0-0-matchen senast mot Brentford var det The Seagulls. Med det sagt saknas stinget som gör att “Fiskmåsarna” ska orka tampas med de stora drakarna i toppskiktet. En sådan motståndare står på andra sidan denna lördag.

Medan De Zerbi matchade bästa möjliga manskap mot Brentford kunde Mikel Arteta rotera kraftigt i sitt Arsenal hemma mot Luton. Saka, Jesus, Martinelli och Rice gavs sparsamt med speltid, eller ingen alls, vilket ger fräscha ben på nyckelspelarna inför denna uppgift. Saka sägs förvisso dras med känningar, men hade det varit Manchester City som bjöd upp istället för Luton är jag övertygad om att engelsmannen kommit till start.

Huruvida Arteta väljer att spela Saka på Amex Stadium när Bayern München väntar i veckans Champions League återstår att se, men hur som helst anser jag att The Gunners ges ett rättmätigt favoritskap på sydkusten. Brighton erbjuder stora ytor i sin defensiv och jag blir inte förvånad om en spelare som Martinelli spelar en av huvudrollerna med sin explosivitet.

Nämnas bör att värdföreningen hade Joao Pedro tillbaka i spel mot Brentford, men lyckas Arsenal hålla honom i schack ser jag inte särskilt många andra faktorer som ska stå i vägen för tre poäng för Londonlaget. Mitoma, March och möjligen även Gilmour är tunga avbräck för De Zerbis mannar som får finna sig i att slå ur underläge trots fördelen av hemmaplan. Så länge tvåan inte rusar över 65 procent spikas högertecknet.

Notabla avbräck

Kaoru Mitoma, Brighton (ryggskada)

Jack Hinshelwood, Brighton (fotskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

James Milner, Brighton (muskelskada)

Billy Gilmour, Brighton (knäskada)

Bukayo Saka, Arsenal (muskelskada)

Draget! - 2. Aston Villa - Brentford

Passande matchbild för Brentford - till Stryktipset

Min underrubrik inför mötet mellan Manchester City och Aston Villa löd “kan Villa bjuda upp till dans?”. Svaret var nej. Ett rungande nej. City tog ledningen med 1-0 genom Rodri och även om Durán kvitterade till 1-1 var det bara en tidsfråga innan de dominanta Manchester-borna skulle ta kommandot igen. Efter Foden-show skrevs siffrorna till slut till 4-1.

Unai Emery valde mer eller mindre att vaska resan till Eastlands då spanjoren ställde över Pau Torres. Utan mittbacken är The Villans ett klart sämre lag, men desto mer oroande var att varken Martínez eller Watkins tog en plats i truppen. Duon är tillsammans med Ramsey och Cash osäkra även inför mötet med Brentford. Då är jag inte så pigg på att kasta mig över ettan som tipparna tycks vara.

Villa ges en boost av att McGinn är tillbaka från avstängning, men det rättfärdigar knappast att ettan sticker upp mot 70 procent. Nog för att de rödblå är starka hemma i Birmingham, men jag har stor respekt för Brentford. Efter urladdningen mot Manchester United – en insats som borde givit tre poäng – tog The Bees ett prestationsmässigt kliv i fel riktning mot Brighton, men jag håller dörren öppen för andra bullar i rikets näst största stad.

Aston Villa har en bit upp till Brentfords fysiska nivå och lyckas “Bina” styra matchbilden till en med många fasta situationer tror jag att de hemmahörande är illa ute. Toney, Ajer och Collins är alla fyrtorn med styrkor i luften medan Mbeumo och Wissa kan såra backlinjen i djupled. Rent spelmässigt håller jag Villa ett snäpp högre än gästerna, men Thomas Franks uppställda försvarsspel lirkas inte upp hur som helst.

Kamara är fortfarande ett blytungt avbräck och skulle även Watkins samt Martínez tvingas stå åt sidan ännu en gång slår jag fast att Aston Villa är en favorit i fara. Brentford har retroaktiv utdelning att kräva sett till Expected Points och i jakten på större pengar vill jag göra plats för huvudstadslaget på andelssystemet. Krysset är ett måste och jag är även beredd att dra in tvåan i ekvationen.

Notabla avbräck

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Emiliano Buendía, Aston Villa (knäskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Christian Nörgaard, Brentford (ryggskada)

Ben Mee, Brentford (ankelskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Kevin Schade, Brentford (muskelskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäskada)

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Osäker till spel

Ollie Watkins, Aston Villa (lårskada)

Emiliano Martínez, Aston Villa (sjukdom)

Matty Cash, Aston Villa (knäseneskada)

Jacob Ramsey, Aston Villa (fotskada)

Ethan Pinnock, Brentford (ankelskada)

Skrällen! - 5. Everton - Burnley

Burnley är på gång - till Stryktipset

Michael Scotts klassiska “jag är redo att bli sårad igen” är känslan som slår mig inför mötet mellan Everton och Burnley. Jag har bollat upp The Clarets som ett skrälldrag vid flera olika tillfällen och nästan varje gång, nåja, har Kompanys manskap lyckats sjabbla bort poängplock. Med visst vemod ger jag nykomlingarna chansen att återigen förstöra självbilden när det bär av till Goodison Park.

I hamnstaden är skrälläget med det sagt för bra för att missa. Burnley kommer närmast från fyra raka utan förlust där 2-2 i numerärt underläge mot Chelsea torde ha givit en kolossal boost inför avslutningen. Därefter ordnades 1-1 med mersmak mot Wolverhampton och jag ser inte varför grabbarna från Lancashire ska stå utan chans mot ett Everton som knappast rosar marknaden.

Faktum är att The Toffees står utan trepoängare i Premier League sedan mitten av december. Resultatraden är katastrofalt usel och jag hade enorm flyt som lyckades få in X2 borta mot Newcastle. Sean Dyches gäng var spelmässigt underlägsna The Magpies som vilken annan dag som helst hade vunnit den matchen med stora siffror. Här väntar dessutom en matchbild som normalt passar värdarna illa.

Gueye, Onana och Doucouré är ett kraftfullt innermittfält som älskar att ha motståndarna framför sig utan boll, men när det ska skapas chanser åt andra hållet står trion och övriga i Everton med uppenbara tillkortakommanden. Det bör Bruun Larsen, Foster, Fofana och Foster kunna utnyttja. Kvartetten har gott om fart under galoscherna och när all press ligger på ett skakigt Everton råder garderingskrav på Goodison Park.

Framför allt när ettan ser ut att överstiga 60 procent. I min bok är det för mycket och av alla kupongens större oddsfavoriter anser jag att Everton är den mest bräckliga. Jag är inte så pass galen att jag lämnar ettan utanför leken, men när kupongen kablades ut var helgarderingen i match 5 det första valet som gjordes. Burnley är mitt klart bästa skrällbud denna lördag!

Missar matchen

Arnaut Danjuma, Everton (ankelskada)

Dele Alli, Everton (ljumskskada)

Aaron Ramsey, Burnley (knäskada)

Nathan Redmond, Burnley (benskada)

Jordan Beyer, Burnley (smäll)

Luca Koleosho, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Ameen Al-Dakhil, Burnley (muskelskada)