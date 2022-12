Experten: "Knapp fördel Frankrike mot England"

Det är inga svårigheter att utse de hetaste matcherna på lördagens Stryktips direkt. Två kvartsfinaler från VM i Qatar inleder kalaset och de ska givetvis analyseras lite extra. Därefter tar vi en titt på comebackande The Championship innan League One tar det hela i mål. Andelarna köpes som vanligt via länken här nedanför. Nu sätter vi igång!