Finbesök på Friends Arena

Det är landslagsuppehåll och det innebär att Stryktipset inte har en vanlig form denna vecka. Brittisk fotboll är dock som brukligt i fokus, denna gång med matcher från League One och League Two. Kupongens absoluta höjdare utspelar sig inte i England utan på Friends Arena i Stockholm. Där tar uppladdningen inför VM sin början när Blågult tar sig an ett stjärnspäckat Chile