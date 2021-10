"Höjdaren - lurig match väntar Sverige"

Höjdaren! - 1. Sverige - Kosovo Lurig uppgift för Sverige Sverige gick med stormsteg mot VM efter tre raka kvalsegrar där viktorian över Spanien sticker ut rejält, men åkte på en tuff smäll mot Grekland. Förlusten där gör att det trots allt fortfarande är fördel Spanien och ska Sverige kunna utmana stornationen om förstaplatsen behöver Blågult gå rent inför nästa möte med La Furia Roja. Först på programmet är Kosovo på Friends, den på pappret kanske allra enklaste uppgiften. Balkan-nationen var chanslösa i hemmamötet mot Sverige i början av kvalet när Zlatan Ibrahimovic hade stor show. 3-0 slutade den matchen i svensk favör. Rrahmani saknades då i mittförsvaret och han finns med här. En defensiv kugge av högsta klass, något han visat i Napoli under hösten. Rashica, Celina och Rashani är andra skickliga spelare. Det största hotet är dock Lazios buffel, Muriqi. En fysisk spelare som det svenska försvaret får svårt att hantera. Inte minst då det är en nykomponerad svensk backlinje som ställer upp. Filip Helander är skadad och borta sedan tidigare, medan Nilsson Lindelöf ska bli pappa vilken dag som helst och i skrivande stund ännu inte anslutit till truppen. Det är ytterst osäkert om den svenska lagkaptenen kommer till spel och då startar Janne Andersson troligen med Carl Starfelt och Marcus Danielson. Ingen duo som ingjuter speciellt mycket förtroende. Även offensivt har Sverige problem. Kiese Thelin och Zlatan Ibrahimovic har båda fått tacka nej till samlingen vilket gjort att Coventrys succéman Viktor Gyökeres kallats in. Spännande att få se honom i truppen, även om det inte lär blir speciellt mycket speltid. Kulusevski och Isak är givna på topp med Quaison som en super-sub. Mittfältet är däremot ordinarie med Claesson, Forsberg, Olsson och Ekdal. Sverige är starka hemma på Friends och ska såklart vara favoriter mot ett lag av Kosovos kaliber. Frågan är bara hur självförtroendet har påverkats av den usla insatsen i Grekland. Dessutom är Sverige ett sämre lag om Nilsson Lindelöf inte kommer till spel. Med det i åtanke är det inte rimligt att ettan streckas upp till närmare 90 procent. Gardera genast med minst krysset. Osäker till spel Victor Nilsson LIndelöf, Sverige (barnafödsel)

Sverigegruppen! - 2. Georgien - Grekland Grekland överskattas Grekland stod för en väldigt stark insats när Sverige var på besök förra månaden. 2-1 innebar de blåvitas första seger i kvalet efter tre raka kryss mot Kosovo, Georgien och Spanien. Att ha tagit fyra poäng mot Sverige och Spanien visar hur svåra grekerna är att bryta ner, men kryssen mot Kosovo och Georgien visar samtidigt att Van ‘t Schips manskap har svårt att spela ut på pappret sämre motståndare. Liverpools Kostas Tsimikas var strålande mot Sverige från sin vänsterbacksposition och kommer spela en nyckelroll igen. Framåt finns Masouras, Bakasetas och Pavlidis att tillgå och dessutom såg Tzolis väldigt spännande ut i sitt inhopp mot Blågult. Zeca finns dock inte med i truppen denna gång och utan FCK-liraren känns mittfältet ganska tunt. Bouchalakis från Olympiakos får dra ett tungt lass. Georgien står på en ynka poäng efter fem kvalomgångar, men de har verkligen förtjänat mer än så. Borta mot Sverige var georgierna förtjänta av poäng och hemma mot Spanien torskade de med 1-2 efter en målvaktstavla i 92:a minuten. Det finns med andra ord kvalité i gruppen och den gamla ytterbacken Willy Sagnol har fått sitt lag att spela ganska trevlig fotboll. Kashia och Chibradze är avstängda här och med Kvirkvelia och Grigalava utanför truppen finns det frågetecken kring försvaret. Davit Khocholava har dock gjort det bra i FCK och lär kliva rakt in i startelvan bredvid Dynamo Dresdens Giorbelidze. Framåt kretsar mycket kring Apoels Okriashvili. Han var inte med i den förra samlingen men är en spelare som alltid har mål i sig. Grekland har ett mer namnkunnigt landslag, men har inte direkt rosat marknaden på bortaplan under de senaste åren. När de mötte Georgien hemma slutade det 1-1 och det var ett helt rättvist resultat sett till matchbilden. Georgien har trots allt lirare från klubbar som Slovan Bratislava, Gent, FCK och Ferencváros. Det är inte längre något blåbär som är enkelt att slå tillbaka. Värdet hamnar klockrent till vänster och då är 1X ett vettigt spel. Missar matchen Guram Kashia, Georgien (avstängd)

Grigol Chabradze, Georgien (avstängd)

Måstematchen! - 3. Finland - Ukraina Ukraina är rättmätiga favoriter Ukraina har haft ett väldigt märkligt kval så långt. Sveriges banemän från sommarens EM-slutspel har lyckats kryssa mot Frankrike två gånger om och det är såklart oerhört imponerande. De blågula har dock även spelat oavgjort mot Kazakstan två gånger samt delat på poängen hemma mot Finland. Det blir svårt att kryssa sig hela vägen till en andraplats i gruppen. Ukraina behöver således gå för tre poäng. Viktiga Manchester City-spelaren Zinchenko finns inte med i truppen nu, men lirare som Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov, Sobol och Stepanenko är alla på plats. Det är spelare som hade klivit rakt in i en finländsk startelva. I kvalsammanhang har gästerna varit starka de senaste åren, i EM-kvalet vann de gruppen före Portugal och Serbien efter att inte ha förlorat en enda match. Finland är mitt inne i nationens bästa period när det kommer till fotboll. Visst blev det respass ur gruppen i sommarens EM-slutspel, men att bara ta sig dit var en sensation av Berguvarna. De blåvita har dock haft problem i kvalet. Visserligen besegrade de Kazakstan med 1-0 i september, men det var en spelmässigt jämn match som egentligen hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Joel Pohjanpalo stod för målet då och strikern från Rizespor bildar ett vasst anfallspar tillsammans med landsfadern Teemu Pukki. I övrigt är det få spelare som sticker ut hos värdarna. O’Shaugnessy och Uronen saknas dessutom på grund av skador medan Djurgårds-mittfältaren Rasmus Schüller är avstängd. Glen Kamara från Rangers kommer vara en nyckelfigur på mittfältet. Finland är trots framgångarna på senare år en liten fotbollsnation och när flera kuggar saknas har de svårt att fylla på med likvärdiga spelare. Ukraina har ett bättre manskap i grunden och det är dags för de blågula att visa klassen. Jag ritar ned tvåan i utgång. På större system vill jag ändå helst få med krysset med tanke på Ukrainas tidigare resultat i gruppen. Missar matchen Rasmus Schüller, Finland (avstängd)