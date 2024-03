Klasskillnad i Londonderby - Arsenal sätter press på konkurrenterna

Det är dags att ta den sista omgången av Tips-SM vid hornen denna lördag. Kupongen är laddad med 16 miljoner i jackpot och på menyn finns Premier League, The Championship samt League One. Arsenal, Bournemouth, Norwich och Southampton är favoriter som behöver hanteras noggrant med hänsyn till utdelningen. Jag har klart för mig – häng med på en andel!

Spiken! - 1. Arsenal - Brentford

Klasskillnad i Londonderbyt - till Stryktipset

Häromveckan dubbade jag Arsenal som planetens kanske bästa lag just nu och det är en åsikt jag fortfarande håller fast vid. 6-0 mot ett klappkasst Sheffield United är inget som ska få ett lag att skjuta i olika rankingsystem, men Arteta och company har under längre tid, faktiskt hela säsongen, visat upp bäst underliggande siffror i vad jag kallar världens bästa liga.

31-3(!) på de sju senaste ligamatcherna är urstarka papper och när Brentford gästar Emirates denna lördagskväll – kvällsmatcherna tenderar att bli mer målrika – tror jag på en ny styrkedemonstration från de hemmahörande. Arsenal får förvisso klara sig utan Raya som är på lån från Brentford, men gästernas truppläge kan inte kallas för något annat än ytterst kritiskt.

Mbeumo, Schade och Dasilva saknas alla i offensiv riktning, men det är främst i de bakre leden som Thomas Frank har ordentlig huvudbry. Mee, Pinnock, Hickey och Henry är fyra normalt givna startspelare som inte finns med på Emirates. Den sargade personalstyrkan har lett till att Brentford släppt in elva mål på sina fyra senaste och nu står ligans mest målglada lag på andra sidan.

Det är långt ifrån optimala förutsättningar och inför kommande veckas Champions League-retur mot Porto tror jag att Arteta gärna ser sitt manskap gå på knock redan i den första halvleken. Arsenal har 13-0 i målskillnad på sina fyra senaste första halvlekar och jag ser inte varför The Gunners ska slå av på takten denna lördag. Flera av The Gunners nyckelspelare är dessutom utvilade efter att ha fått sparsamt med speltid mot Sheffield United.

Brentford är inga duvungar som städas av med en halvdan insats, men gästernas truppläge hade behövt vara ett par hack bättre för att jag skulle tro på rimlig poängchans i huvudstadens norra delar. Enligt mig finns det andra drakar som man bör sikta in sig på att försöka fälla i jakten på storkovan. Londonderbyt blir en ensidig historia från start till mål. Ettan bankas in.

Notabla avbräck

David Raya, Arsenal (utlånad från Brentford)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Ben Mee, Brentford (ankelskada)

Ethan Pinnock, Brentford (ankelskada)

Bryan Mbeumo, Brentford (ankelskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäskada)

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Kevin Schade, Brentford (muskelskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Osäker till spel

Oleksandr Zinchenko, Arsenal (vadskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (vadskada)

Draget! - 2. Wolverhampton - Fulham

Jag är förtjust i Fulhams förmodade matchbild - till Stryktipset

Två mittenlag som gör det bra med relativt små medel går i klinch på Molineux denna lördag. Jag var en av många som trodde att Wolverhampton skulle få stora problem med att hänga kvar i Premier League, men sedan anställningen av Gary O’Neil har jag fått sitta med dumstrut på huvudet i var och varannan omgång. En tiondeplats med 38 inspelade poäng är starka papper från de orangeklädda.

O’Neil har konstruerat spelsättet efter lagets styrkor där fronttrion, Hwang, Cunha och Neto, framför allt sett till att Wolves stått sig väldigt bra mot topplagen. Nämnda lirare är livsfarliga när de får trycka av i djupled samtidigt som Lemina och Gomes bildat ett av ligans mest underskattade innermittfält så här långt. Fortsätter värdarna i samma stil är det inte otänkbart att de lyckas placera sig på övre halvan.

Under lördagen tror jag dock att O’Neil och company kan få problem. Åtminstone större problem än vad både det svenska folket och oddsmarknaden tycks tro. Cunha och Hwang är borta från spel på grund av skador och det finns dessutom frågetecken för Sá, Neto och Gomes som alla dras med känningar. Skulle även de sistnämnda fattas råder det inget snack om att Wolves är kraftigt försvagade.

Fulham får i sin tur tillbaka Joao Palhinha från avstängning och i min bok är The Cottagers skickligare än Wolves på att hantera olika typer av matchbilder. Londonlaget behärskar konsten att bygga sina anfall bakifrån samtidigt som Marco Silva även kan slå om och låta sina mannar ligga lägre för att sedan spela på kontringar. 3-0-segern mot Brighton samt 2-1-målet mot Manchester United var båda kvitton på vasst omställningsspel.

Raúl Jiménez fattas fortfarande hos de vitsvarta men det spelar ingen större roll då Rodrigo Muniz klivit in och gjort anfallsplatsen till sin. Den reslige brassen är en centertank med alla nödvändiga egenskaper som krävs för att uppehålla en backlinje på egen hand. Med rådande förutsättningar i åtanke är jag väldigt förtjust i Fulhams segerchans på Molineux. Tvåan erbjuder smygvärde och är i min skalle en fräck chansspik.

Notabla avbräck

Matheus Cunha, Wolverhampton (knäseneskada)

Hwang Hee-chan, Wolverhampton (knäseneskada)

Raúl Jiménez, Fulham (knäseneskada)

Osäker till spel

José Sá, Wolverhampton (lårskada)

Pedro Neto, Wolverhampton (knäseneskada)

Joao Gomes, Wolverhampton (knäseneskada)

Skrällen! - 4. Crystal Palace - Luton

Palace är en favorit i fara - till Stryktipset

Oliver Glasner är två matcher gammal på Crystal Palaces tränarbänk och jag är inte mycket klokare på österrikaren än inför den första. Till skillnad från Roy Hodgson ställer Glasner ut sitt försvar i en tre/fembackslinje där Joachim Andersen ges en viktig roll som den centrala av de tre mittbackarna. Danskens fysik och väldigt precisa högerfot kommer att höja intresset runt honom väldigt snart.

Hittills har dock väl mycket av uppbyggnaden kretsat runt Andersen och lyckas Luton stänga ner dennes spelrum är mycket vunnet i södra London. En annan spelare som The Hatters behöver ha under strikt uppsyn är Eze. Artisten var tillbaka mot Tottenham och bidrog direkt när han borrade in en frispark – som Vicario borde ha tagit – i den bortre burgaveln. Ezes 1-0-mål till trots kunde Palace inte hålla undan.

Tottenham kom både ikapp och förbi till 3-1 i slutskedet där det blev uppenbart att Glasner ännu inte hunnit få sina adepter helt synkade i de bakre leden. Joel Ward har inte sina bästa dagar framför sig och jag blir inte förvånad om Luton siktar in sig på honom i sin offensiv. Nykomlingarna kommer närmast från tunga 2-3 i nacken mot Aston Villa, men det gick verkligen ingen nöd på insatsen.

Trots ett ansatt truppläge spelade Luton ut Villa efter noter i den andra halvleken och en annan dag hade Rob Edwards gäng åkt till huvudstaden med minst en poäng från föregående helg. Crystal Palace är ett av lagen som Luton jagar ovanför nedflyttningsstrecket och jag är inte beredd att skriva av de orangeklädda i jakten på nytt kontrakt.

Edwards taktiska flexibilitet har bevisats vid flera olika tillfällen och Crystal Palace är dessutom ett lag som tidigare haft stora problem vid defensiva fasta situationer. Det är en akilleshäl som ett välväxt Luton ska kunna utnyttja. Jag känner mig inte trygg med The Eagles favoritskap och kommer att gardera tillställningen på Selhurst Park. Alla tecken och injobb av minst en bortapinne är rätt väg att gå.

Notabla avbräck

Marc Guéhi, Crystal Palace (knäskada)

Michael Olise, Crystal Palace (knäseneskada)

Cheick Doucouré, Crystal Palace (hälskada)

Rob Holding, Crystal Palace (ankelskada)

Jesurun Rak-Sakyi, Crystal Palace (knäseneskada)

Gabriel Osho, Luton (muskelskada)

Albert Sambi Lokonga, Luton (knäseneskada)

Elijah Adebayo, Luton (knäseneskada)

Tom Lockyer, Luton (hjärtproblem)

Marvelous Nakamba, Luton (knäskada)

Mads Andersen, Luton (vadskada)

Jacob Brown, Luton (knäskada)

Osäker till spel

Jordan Ayew, Crystal Palace (höftskada)

Amari’i Bell, Luton (knäseneskada)