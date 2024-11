"Liverpool går på moln - ny seger i stormötet"

13 miljoner i jackpot på ett maffigt Stryktips blir ett perfekt avslut i den engelska fotbollen innan landslagsuppehållet tar vid. Toppduon i Premier League finns med på kupongen liksom Londonderbyt mellan Crystal Palace och Fulham. Via The Championship går vi sedan i mål i League One där jag har feeling för att Stockport studsar tillbaka. Let’s go!

Höjdaren! - 1. Liverpool - Aston Villa

Liverpool går på moln

I tre av de fyra senaste i alla tävlingar – mot Arsenal, Brighton och Bayer Leverkusen – har Liverpool stått för tveksamma första halvlekar för att sedan följa upp det med manifesterade styrkedemonstrationer under de sista 45 minuterna. Den andra halvleken mot Leverkusen var något i hästväg från Arne Slots gäng som till slut massakrerade Xabi Alonsos kompani med 4-0.

Luis Díaz stod för ett hattrick och jag vill också passa på att hylla firma Salah/Jones som iklätt sig kreativa roller under sin holländska tränare. Sommarens uteblivna förstärkningar av truppen sades kunna bli ett problem för Liverpool, men Arne Slot har onekligen maximerat materialet som redan fanns till dennes förfogande. Det ultimata beviset på en förstklassig tränare.

Jag tycker fortfarande att det finns bitar i presspelet som inte är lika utslagsgivande som när pressen stod i zenit under Klopp, men när Slot har sett till att Liverpool är betydligt bättre på att kontrollera sina matcher blir de rödklädda livsfarliga i alla tävlingar. Valet att spela Díaz som nia mot Leverkusens fysiska backlinje var ett genidrag och jag blir inte förvånad om colombianen axlar samma roll mot Aston Villa.

Unai Emerys manskap har styrt in i en oundviklig negativ spiral som legat i korten sedan ett par veckor tillbaka. The Villans överpresterande av underliggande siffror var aldrig hållbart i det långa loppet och här väntar gästernas tredje raka bortamatch inom spannet av en vecka. Liverpool gör i sin tur sin tredje raka hemmamatch och fördelen av att slippa resandet är onekligen en faktor som talar för The Reds denna lördag.

En annan är att Cash inte finns tillgänglig på grund av skada. Dominoeffekten av detta blir att Konsa får ta steget ut som högerback, något som gör hela fyrbackslinjen instabil. Hur Emery väljer att formera sin styrka på Anfield återstår att se, men jag tror helt enkelt att spanjoren tvingas lira den hand han blir tilldelad. Då får Villa svårt att räcka till. Ettan kommer att streckas benhårt, men på denna analys lämnar jag Liverpool allena.

Notabla avbräck

Alisson Becker, Liverpool (knäseneskada)

Diogo Jota, Liverpool (revbensskada)

Harvey Elliott, Liverpool (fotskada)

Federico Chiesa, Liverpool (smäll)

Matty Cash, Aston Villa (vadskada)

Ross Barkley, Aston Villa (smäll)

Spiken! - 2. Brighton - Manchester City

City är en storseger som pyr

Det vill sig inte för Manchester City. Uttåget ur Ligacupen mot Tottenham följdes upp av 1-2 i nacken mot Bournemouth som följdes upp av hela 1-4 i fjärten mot Sporting. Defensiven har fallerat och Erling Haaland med kamrater har glömt bort hur bollen ska sättas i nät. När krutröken från förlusterna har lagt sig måste det ändå konstateras att City haft marginalerna emot sig.

Spelmässigt finns det inte mycket att klaga på och jag blir inte förvånad om ett uppretat Man City ser till att Brighton får sota för gammal ost. Pep Guardiolas truppläge är fortfarande ansatt när Rodri, Dias och Grealish saknas, men i mötet med Sporting fanns åtminstone De Bruyne med på bänken. Är belgaren någorlunda spelduglig inför lördagen bör han ta plats från start.

Som en frukt av det kommer Haaland inte behöva söka med ljus och lykta efter målchanser. Norrmannen drämde en straff i ribban mot Sporting och är således mållös i sina två senaste starter, men jag skulle inte påstå att det går någon nöd på formen. Chanserna har funnits där och det är bara en tidsfråga innan roboten börjar spruta in mål likt han gjorde under inledningen av säsongen.

Brightons defensiv har flera gånger visat sig ihålig och 0-1-2 på de tre senaste i alla tävlingar vittnar knappast om gryende storform. Fabian Hürzeler lotsade förra helgen The Seagulls till en fin första halvlek på Anfield, men i den andra akten orkade de blåvita inte stå emot. På sin hemmabana förväntar jag mig att värdarna står högre i sitt försvarsspel vilket i sin tur torde gynna Manchester City.

Jag menar att den senaste tidens förlustsvit är missvisande för The Citizens och när det svenska folket stirrar sig blinda på resultaten behöver tvåan inte nödvändigtvis streckas så hårt som den i normala fall hade gjort. Kommer Guardiolas gäng bara upp i ansenlig nivå har de alla nödvändiga förutsättningar som krävs för att köra över Brighton. Tvåan spikas på sydkusten.

Notabla avbräck

James Milner, Brighton (knäseneskada)

Adam Webster, Brighton (knäseneskada)

Rodri, Manchester City (knäskada)

Rúben Dias, Manchester City (muskelskada)

Jack Grealish, Manchester City (smäll)

Oscar Bobb, Manchester City (benskada)

Osäker till spel

Yasin Ayari, Brighton (ankelskada)

Lewis Dunk, Brighton (vadskada)

Yankuba Minteh, Brighton (ljumskskada)

Matt O’Riley, Brighton (matchotränad)

Solly March, Brighton (matchotränad)

John Stones, Manchester City (fotskada)





Gubben! - 4. Brentford - Bournemouth

Det doftar målrikt i London

I måndags slog jag mig ned för att försöka jobba in en sällsynt hållen nolla för Mark Flekken i mitt Fantasy Premier League-lag. Räddningarna – man får en poäng för var tredje räddning – tickade in i strid ström men det kändes samtidigt vanskligt att se Fulham komma i våg efter våg mot ett väldigt lågt sittande Brentford. Svettig och nervös började jag räkna in nollan när klockan slog 90 minuter, men det är som bekant farligt att gapa efter för mycket.

Harry Wilson ville annat när han vände 0-1 till 2-1 för The Cottagers som satte hela Craven Cottage i extas. För Thomas Franks och Brentfords del blev det däremot bakläxa. För femte gången i rad förlorade The Bees en bortamatch i Premier League och ska gästerna lyckas ta nästa steg i sin utveckling behöver poängen börja trilla in även utanför Gtech Community Stadium.

Under lördagen är det tillbaka till hemmaplan som gäller när Bournemouth kommer på besök. Tillsammans med Manchester City är Brentford så här långt ligans bästa lag på hemmaplan, men efter vad som visades upp mot Fulham är jag inte bekväm med att spika de rödvita. Offensiven brukar förvisso se skarpare ut när Brentford får draghjälp av sin publik, men Bournemouth är inte ett lag som städas av hur som helst.

Sju inspelade poäng av nio möjliga mot Arsenal, Aston Villa och Manchester City har givit Andoni Iraola och dennes adepter vansinnigt gott gry inför helgen. Spanjorens presspel är ligans mest framgångsrika – inget lag slår Bournemouth på fingrarna vad gäller bollvinster högt upp i banan – och jag skulle inte bli förvånad om “Körsbären” filar fram ett par gratischanser mot ett ibland naivt Brentford.

Nämnas bör att Bournemouth haft marginalerna på sin sida vilket borgar för att poängtapp närmar sig, men med självförtroendet i klimax vill jag inte utesluta bortasegern i en förmodat böljande tillställning. “Gubben” (etta-tvåa) är nära förestående när bägge lagen går för tre poäng och jag känner mig trygg i tron att krysset kan lämnas utanför ekvationen. Tvingas jag spika ligger ettan strået närmare till hands.

Notabla avbräck

Igor Thiago, Brentford (knäskada)

Gustavo Nunes, Brentford (ryggskada)

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäskada)

Kepa Arrizabalaga, Bournemouth (muskelskada)

Alex Scott, Bournemouth (knäskada)

Luis Sinisterra, Bournemouth (muskelskada)

Osäker till spel

Kristoffer Ajer, Brentford (fotskada)

Rico Henry, Brentford (matchotränad)

Dango Ouattara, Bournemouth (muskelskada)