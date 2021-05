"Liverpool säkrar Champions League-platsen"

Med en jackpot på 17 miljoner kronor är bågen högt spänd och jag tycker mig ha klurat ut både vettiga spikar samt potentiella skrällar denna söndag. 13 härliga rätt ska vi givetvis jobba in tillsammans och för att ta del av gemenskapen är det nedanstående länk som gäller.

Spiken! - 2. Liverpool - Crystal Palace

Liverpool grejar Champions League-spel

Det går definitivt att göra en långfilm av Liverpools säsong 20/21. Den känslomässiga berg- och dalbanan mellan himmel och helvete har aldrig tagit slut, men nu pekar mycket på att det hela slutar i dur för de rödklädda. Alisson Becker har den här säsongen varit mer ifrågasatt än någonsin sedan han kom till klubben, men förstaslipsens osannolika 2-1-mål mot West Bromwich kan mycket väl vara Liverpools viktigaste balja på bra länge. Det målet bäddade för en plats i höstens Champions League, en plats som Liverpool säkrar vid seger mot Crystal Palace som gästar Anfield denna söndag.

I det vändande mötet på Selhurst Park gjorde Pool slarvsylta av Roy Hodgsons manskap i en match som slutade hela 7-0 till söndagens värdförening. Mohamed Salah hoppade då in och satte två mål i den andra halvleken och egyptiern lär vara ruskigt sugen på nya strutar här. Inför den sista omgången är egyptiern i delad skytteligatopp med Harry Kane, en titel som Salah definitivt sätter stor vikt vid att kamma hem. Ackompanjerad av lirare som Firmino, Mané, Thiago och Wijnaldum är The Egyptian King i gott offensivt sällskap och mot ett Palace vars försvar lämnat en del i övrigt att önska under våren kan siffrorna rinna iväg.

Roy Hodgson gjorde i Londonderbyt mot Arsenal sin sista hemmamatch som tränare för Örnarna och ovationerna som den gode Roy mottog när han äntrade Selhurst Park var mäktiga. Med begränsade medel och en inte alltför högoktanig trupp har Hodgson gång efter annan trollat med knäna och gästernas ledning har ett stort jobb framför sig när en ny tränare ska plockas fram. På Anfield kommer gästerna att bli hårt tillbakapressade från första minut och jag är inne på att det bara är en tidsfråga innan det rasslar till bakom Vicente Guaita i kassen.

Framåt finns det enorm spets i Wilfried Zaha, men denna söndag riskerar ivorianen att bli väl ensam i de främre leden. Christian Benteke har visat fin målform mot slutet men belgaren ådrog sig också känningar i matchen mot Arsenal. Hans potentiella frånvaro är ett tungt tapp för Palace. Eberechi Eze är en annan spelare som stundtals utmärkt sig den här säsongen, men mittfältaren kommer inte till spel på Anfield då han dras med en skada. Då blir det tunt i besökarnas offensiv och även om Liverpool dras med mängder av avbräck i defensiven ska The Reds kunna hålla ett sargat Crystal Palace stången.

Visst är det lockande att försöka fälla en av kupongens till synes största favoriter, men jag lutar snarare åt att ettan är precis lika klar som streck och odds antyder. Händer inget radikalt inför avspark är det en spik jag högst troligt kommer att bygga systemet kring. Liverpool löser trots alla bekymmer en plats i höstens Champions League!

Missar matchen

Ben Davies, Liverpool (muskelskada)

Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Jordan Henderson, Liverpool (ljumskskada)

Ozan Kabak, Liverpool (muskelskada)

Naby Keïta, Liverpool (muskelskada)

Joël Matip, Liverpool (ankelskada)

Virgil van Dijk, Liverpool (knäskada)

Eberechi Eze, Crystal Palace (hälseneskada)

Nathan Ferguson, Crystal Palace (knäskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (lårskada)

Osäker till spel

Diogo Jota, Liverpool (fotskada)

Christian Benteke, Crystal Palace (hälseneskada)

James McArthur, Crystal Palace (vadskada)

Luka Milivojevic, Crystal Palace (personliga skäl)

Connor Wickham, Crystal Palace (matchotränad)

Höjdaren! - 3. Leicester - Tottenham

Böljande kamp i Leicestershire

Tystnaden precis innan avsparken på King Power Stadium kommer att vara påtaglig. När domaren sedan blåser igång matchen lär vi dock få se 22 bestialiska lirare spela med nerver och hjärtan utanpå matchtröjorna. Leicester har inte gett upp hoppet om att nå Champions League, men för att det ska gå vägen måste Rävarna vinna mot Tottenham samtidigt som Liverpool eller Chelsea tappar poäng i sina respektive matcher. Omöjligt är det definitivt inte och i den form Kelechi Iheanacho visat upp mot slutet är han en möjlig matchvinnare denna söndag.

Nigerianen har steppat upp när nyckelspelare som Jamie Vardy och James Maddison kämpat med att hitta rätt. Duon är med det sagt så pass kvalitativ att det inte krävs mycket för att bollen ska hamna i nät. Dessutom finns Youri Tielemans att tillgå och mittfältaren visade sin spets när han avgjorde FA-cupfinalen mot Chelsea med en riktig rackarrökare i krysset. I de bakre leden ser Brendan Rodgers ut att få klara sig utan Jonny Evans, men Caglar Söyüncü och supertalangen Fofana har visat att de kan hålla tätt även utan nordirländarens närvaro.

Här kommer värdarnas backlinje också att sättas på prov då Tottenham kommer på besök. Förlusterna mot Leeds och Aston Villa har inneburit att Spurs inte längre kan nå Champions League, men fortfarande finns en biljett till Europa League att spela för. Harry Kane jagar också skytteligatiteln och då det i dagarna sipprat ut rykten om att stjärnanfallaren kan komma att lämna norra London lär han vilja avsluta snyggt både för egen och fansens del. Tillsammans med Son och Bale bildar engelsmannen en grym trio längst fram och där måste verkligen Leicester se upp.

Defensivt har tillfällige tränaren Ryan Mason haft svårt att styra upp Tottenham sedan han tog över efter José Mourinho och inte heller portugisen hade någon större lycka med den uppgiften. Aurier och Reguilón är skickliga i offensiv riktning, men att försvara tillhör inte ytterbackarnas styrka. Alderweireld och Dier är ett fysiskt starkt mittlås som styr undan det mesta i luften, men när det vankas löpdueller vänder inte duon på en femöring direkt. Står Spurs för högt på King Power Stadium kan det kosta gästerna dyrt när Vardy och Iheanacho sätter fart i djupled.

Krysset betyder inte ett skvatt för något av lagen och istället väntas full fart framåt i en förmodat sällan skådad sluggerfest i Leicestershire. Jag är därför inte sen med att lämna mittentecknet därhän och mitt val landar istället på den klassiska gubben (etta-tvåa). Det här är en match som kommer att gå på burken med mig som åskådare i soffan.

Missar matchen

Harvey Barnes, Leicester (knäskada)

James Justin, Leicester (knäskada)

Ben Davies, Tottenham (vadskada)

Osäker till spel

Jonny Evans, Leicester (fotskada)

Cengiz Ünder, Leicester (höftskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (benskada)

Nagelbitaren! - 11. Atalanta - Milan

Klarar Milan Champions League-platsen?

1963 var senast Atalanta tog en titel och därför var hela Bergamo eld och lågor när det i onsdags vankades Coppa Italia-final mot Juventus. Hur det sedermera gick är bekant för alla med ett fotbollsintresse av normal standard. En viss Dejan Kulusevski låg med ett mål och en assist bakom Juves 2-1-seger och för Atalanta och staden Bergamo slutade förhoppningarna i tårar. En klen tröst i det hela är att en Champions League-plats är säkrad till hösten och La Dea finner trots allt motivation under söndagen då silverpengen i Serie A kan ros i hamn.

En potentiell andraplats skulle vara en historisk placering för Glenn Strömbergs hjärtelag och så som de blåsvarta sett ut under våren ska de inte räknas bort i den egna borgen. Ruslan Malinovskyi är på god väg att etablera sig som en toppspelare och i sällskap av namn som Zapata, Muriel och Ilicic ingår den hårdskjutande ukrainaren i en av fotbollseuropas främsta offensiver. På kanterna huserar ångloken Gosens och Hateboer för jämnan och det är två spelare vi kan komma att se mer av i sommarens EM.

Milan lär få en hel del att stå i på Gewiss Stadium och det kommer att krävas en insats utöver det vanliga av Rossoneri för att nå en Champions League-plats. Femteplacerade Juventus skuggar endast en poäng bakom de rödsvarta och däremellan finns också Napoli på samma poäng som Milan. Att kalla Serie A-toppen för ett getingbo är nästan en underdrift. I 35 av 37 omgångar har Stefano Piolis manskap tillhört topp 2, men hela den resan kan alltså raseras i den sista omgången.

Zlatan Ibrahimovic är som bekant skadad och kommer att missa matchen mot Atalanta. Zlatan själv har vägrat ge upp hoppet om EM och det återstår att se om Ibra ännu en gång kapar rehabtiden för sitt knä. I svenskens frånvaro sätter gästerna stort hopp till lirare som Rebic, Calhanoglu, Díaz och Saelemaekers. Det är namn som kan vålla Atalanta stora problem och faktum är att Milan stått för två makalöst starka insatser i de två senaste bortamatcherna. 3-0 mot Juventus och 7-0 (!) mot Torino vittnar om den saken och högmotiverade i jakten på topp 4 utesluter jag inte gästerna i Italiens norra delar.

Jag blir inte ett dugg förvånad om vi får se en målfest på Gewiss Stadium och då är krysset ett utfall jag snabbt lämnar utanför leken. Gubben (etta-tvåa) liras i en match som otvivelaktigt har potential att gå till historieböckerna.

Missar matchen

Viktor Kovalenko, Atalanta (muskelskada)

Zlatan Ibrahimovic, Milan (knäskada)