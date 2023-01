Liverpool tappar poäng igen

15 miljoner kronor i jackpot ramar in lördagens Stryktips och för att nå fram till den krukan med guld vid slutet av regnbågen är det matcher från Premier League och The Championship som ska analyseras. Mycket att se fram emot och vi sätter igång direkt. Glöm inte att köpa andelar till mitt stora andelssystem via länken här nedan.

Höjdaren! - 2. Brighton - Liverpool

Brighton är en tuff nöt att knäcka

Liverpool har fortfarande en bit upp till Champions League-platserna efter att ha förlorat med 1-3 mot Brentford i senaste ligamatchen. En tillställning där Konaté var väldigt olycklig då mittbacken först stod för ett självmål och i den andra akten var riktigt mjuk i försvarsspelet innan avgörande 3-1. Han behöver spela upp sig för Van Dijks skada håller honom borta runt en månad.

Närmast kommer Liverpool från 2-2 mot Wolverhampton i FA-cupen och därför utökas det redan späckade spelschemat med ett omspel. Cody Gakpo debuterade då och hans samarbete med Salah och Núnez kommer bli intressant att följa. I övrigt har Klopps gäng vissa bekymmer. Försvaret har jag redan varit inne på och mittfältet känns faktiskt ganska svagt oavsett vilka tre ur kvartetten Henderson, Thiago, Fabinho och Elliot som spelar. Det saknas kreativitet.

Jag håller faktiskt Brightons innermittfält, där vi troligen får se Caicedo, Gross och världsmästaren Mac Allister från start, högre. En trio som både har fysiken och den spelmässiga kvalité som krävs. Efter Fiskmåsarnas klara 4-1-seger borta mot Everton har de bara en pinne upp till Liverpool i tabellen och sett över hela säsongen har gänget från sydkusten en något högre xPTS.

Förra helgen var det FA-cupen som gällde även för Brighton när Middlesbrough besegrades med hela 5-1. Mac Allister hoppade då in och stod för två mål varav ett var efter en rasande vacker klack. March går samtidigt från klarhet till klarhet medan Mitoma är ett av de största fynden i England denna säsong. På topp har unge Evan Ferguson fått chansen mot slutet och där finns även Danny Welbeck att tillgå.

Brighton är ett av få lag som har tagit fler poäng på bortaplan än på det egna gräset, men den förväntade matchbilden bör passa de blåvita ganska bra då det inte finns någon press av att föra spelet. Brighton har bara en förlust på sina fem senaste inbördes möten med Liverpool och jag tror inte de torskar detta heller. Jag nöjer mig med 1X och håller tummarna för att hemmalaget visar klassen.

Missar matchen

Virgil van Dijk, Liverpool (knäseneskada)

Diogo Jota, Liverpool (vadskada)

Luis Díaz, Liverpool (knäskada)

Arthur, Liverpool (lårskada)

Osäker till spel

Leandro Trossard, Brighton (vadskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Roberto Firmino, Liverpool (muskelskada)

Ångestmötet! - 3. Everton - Southampton

Krampaktigt på Goodison Park

Två klubbar i kris möts i Liverpool denna lördag. Everton och Southampton har inte alls levt upp till förväntningarna inför säsongen och ligger båda under nedflyttningsstrecket. Southampton ligger allra längst ner i tabellen och har sex raka förluster i ligan. Nathan Jones och hans mannar har däremot imponerat i cupspelet den senaste veckan. Först besegrades Crystal Palace med 2-1 på Selhurst Park i FA-cupen och sedan stod The Saints för en praktknall under onsdagen.

Då slogs nämligen självaste Manchester City tillbaka med 2-0 i kvartsfinalen av Ligacupen. Kanske kan det vara den boost som krävs för att få säsongen tillbaka på rätt spår. Lyanco var strålande i försvaret då och noterades dessutom för en assist medan Sekou Mara visade klassen på topp med ett mål. En spelare som Southampton trodde mycket på inför säsongen men som inte har fått det att lossna fullt ut. Nye Mislav Orsic stod för ett inhopp och det är en oerhört intressant spelare.

Everton har tagit en poäng på tre omgångar efter uppehållet och dessutom torskat mot Manchester United i FA-cupen. Märkligt nog har den enda poängen under den perioden tagits mot Manchester City. Det ska dock sägas att det var rena rama rånet. The Toffees hade usla 0,08 i xG men löste ändå 1-1 efter ett drömmål av Demarai Gray som pangade in en boll från långt håll.

Namnmässigt så ser inte truppen så pjåkig ut. Calvert-Lewin finns på topp och det är en anfallare med hög kapacitet. Mittfältet med Onana och Gueye är hårt arbetande och i mittförsvaret kan Everton välja mellan Tarkowski, Coady och Mina. Det hänger dock inte ihop och i senaste ligamatchen hemma mot Brighton föll de blåklädda igenom fullständigt i den andra halvleken där 0-1 snabbt blev 0-4.

Frank Lampard har misslyckats totalt och det är troligen bara en tidsfråga innan han får sparken av klubben. Ju tidigare det händer desto bättre lär det vara för The Toffees. Med Lampard kvar på tränarbänken tror jag dock att kräftgången fortsätter och här lockas jag inte alls av den höga streckningen på ettan. X2 blir istället alternativet till trevligt spelvärde.

Missar matchen

Alex Iwobi, Everton (vristskada)

Nathan Patterson, Everton (knäskada)

Michael Keane, Everton (muskelskada)

James Garner, Everton (ryggskada)

Andros Townsend, Everton (knäskada)

Armel Bella-Kotchap, Southampton (mjukdelsskada)

Alex McCarthy, Southampton (vristskada)

Valentino Livramento, Southampton (knäskada)

Osäker till spel

Chansspiken! - 5. Wolverhampton - West Ham

West Ham tar en blytung trepoängare

West Ham är det lag i hela Premier League som har sprungit sämst sett till xPTS. Enligt den statistiken borde The Hammers ligga på den övre halvan av tabellen, men istället återfinns de strax ovanför nedflyttningsstrecket. Sju raka ligamatcher utan vinst finns i bagaget och det är en trend som Moyes mannar behöver vända snarast. 2-2 mot Leeds i senaste omgången var åtminstone ett steg i rätt riktning och det var även bortasegern över Brentford i förra helgens FA-cup.

Benrahma hoppade in då och satte dit matchens enda mål och just målskyttet har varit ett stort problem hela säsongen. Scamacca dras nu med en skada som gör att han troligen missar denna match och då får Michail Antonio kliva fram. En bufflig spelare som i sina bästa stunder är väldigt svår att stoppa. Med Bowen, Benrahma och Paquetá strax bakom finns det kreativitet och i Soucek och Rice har gästerna ett innermittfält av hög klass. I backlinjen är Zouma skadad, men Aguerd har mycket att ge i den lagdelen.

Wolverhampton ligger strax under strecket med en inspelad poäng färre än lördagens kombattanter. Prestationerna efter jul har varit något förbättrade, men nu har Vargarna slitit hårt under veckan. Först löste de omspel i FA-cupen efter att ha spelat 2-2 mot Liverpool på Anfield Road och sedan, i onsdags, åkte de ur Ligacupen efter en strafftorsk mot Nottingham.

En insats som säkerligen har kostat lite kraft. Det stora problemet för Wolverhampton har varit målskyttet där elva baljor är klart sämst i Premier League. Guedes, Jiménez, Hwang, Costa och nye Cunha har alla kapacitet att hitta nätet, men ser ut att helt sakna självförtroende när de kommer till målchanser. Hemmaspelet har varit svagt under hela säsongen och de fyra senaste ligafajterna på Molineux har slutat med förlust.

West Ham vann höstens möte mellan lagen med 2-0 och har faktiskt gått segrande ur striden fyra av de fem senaste gångerna gängen drabbat samman. Jag håller också besökarna som det bättre laget och kan de bygga vidare på insatsen mot Brentford senast vinner Londonklubben detta. Piggare ben avgör det hela och tvåan är en spännande chansspik.

Missar matchen

Boubacar Traoré, Wolverhampton (muskelskada)

Pedro Neto, Wolverhampton (vristskada)

Chiquinho, Wolverhampton (knäskada)

Sasa Kalajdzic, Wolverhampton (knäskada)

Alphonse Areola, West Ham (höftskada)

Kurt Zouma, West Ham (knäskada)

Maxwel Cornet, West Ham (vadskada)

Osäker till spel

Gianluca Scamacca, West Ham (knäskada)

Manuel Lanzini, West Ham (lårskada)

Vladimir Coufal, West Ham (mjukdelsskada)

