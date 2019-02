Liverpool tar upp jakten på Manchester City

Spiken - 1. Liverpool - Bournemouth

Förbättrat Liverpool tar tre säkra poäng!

Det är ett något tilltufsat Liverpool som äntrar sin borg under lördagen. Två raka poängtapp har hastigt och lustigt gjort att Manchester City tagit över serieledningen. The Reds har dock en match mindre spelad och har således chansen att återställa ordningen när de ställs mot Bournemouth.

Två gånger 1-1 mot Leicester och West Ham har knappast imponerat. Faktum är att Liverpool inte förtjänade tre poäng mot något av mittenlagen och lika väl kunde ha förlorat. Svaga prestationer av Jürgen Klopps manskap som inte håller om de ska kunna ta sin första ligatitel sedan 1991.

Högerbackspositionen har varit ett problem. James Milner spelade där senast och Jordan Henderson vikarierade förra veckan. Joe Gomez är borta ett tag till men Trent Alexander-Arnold är på väg tillbaka. Den engelske landslagsmannen lär dock inte finnas med här. Det kommer inte heller Nathaniel Clyne vara som är på lån hos Bournemouth. Han är nämligen indisponibel mot klubben han tillhör. Troligtvis blir det därför återigen Milner som tar platsen till höger i försvaret.

Bournemouth kunde inte bygga vidare på 4-0 triumfen mot Chelsea utan föll pladask borta mot Cardiff. 0-2 där och den åttonde (!) raka bortaförlusten för The Cherries. Spelet på resande fot har varit under all kritik där de rödsvarta enbart mäktat med ett mål på de sex senaste matcherna.

Här får dessutom gästerna klara sig utan flera betydande spelare. Clyne saknas som sagt och detsamma gäller lagets bäste målskytt, Callum Wilson. Nyckelspelaren David Brooks saknades i förlusten mot Cardiff och blir borta ett tag. Därtill är Lewis Cook och Simon Francis out sedan tidigare. Fem tunga namn borta således.

Liverpool har inte övertygat men här kommer Klopp kräva en stark prestation. Vi lär få se ett hemmalag som kliver ut på Anfield och visar sitt rätta jag. Bournemouth kommer få oerhört svårt att hänga med. Detta blir en klar hemmaseger. Ettan är kupongens säkraste tecken!

Missar matchen

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Joe Gomez, Liverpool (brutet ben)

Callum Wilson, Bournemouth (knäskada)

David Brooks, Bournemouth (vristskada)

Lewis Cook, Bournemouth (korsbandsskada)

Simon Francis, Bournemouth (korsbandsskada)

Nathaniel Clyne, Bournemouth (ej tillgänglig)

Osäker till spel

Jordan Henderson, Liverpool (muskelskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (knäskada)

Dejan Lovren, Liverpool (lårskada)

Georginio Wijnaldum, Liverpool (knäskada)





Varningen - 2. Huddersfield - Arsenal

Skadedrabbat Arsenal får problem?

Det är två lag i behov av poäng som möts på John Smith’s Stadium. Huddersfield måste börja plocka segrar om det ska finnas minsta chans till nytt kontrakt. Arsenal krigar i andra ändan av tabellen där de går en hård kamp med Chelsea och Manchester United om den sista Champions League-platsen. Oerhört viktiga poäng på spel i West Yorkshire alltså.

Jan Siewert har inte fått någon fart på Huddersfield. Den blott 29-årige tränaren har efter två matcher ännu inte fått jubla. 0-1 mot Everton följdes upp med hela 0-5 mot Chelsea förra veckan. Därmed har The Terriers tagit ynka en poäng på de tolv senaste matcherna. Senaste gången de blåvita hittade nätet var för en dryg månad sedan då Stevie Mounié gav Hudds ledningen mot Burnley (1-2).

Även om hemmaspelet har varit bedrövligt med fem poäng på 13 matcher brukar dock Huddersfield hänga med i matcherna på John Smith’s Stadium. “Enbart” -15 i målskillnad trots den mediokra raden 1-2-10 skvallrar om detta. Helt ska därför jumbon inte räknas bort när Arsenal kommer på besök.

Det är nämligen ett rejält stukat The Gunners som kommer till spel. Backlinjen är kraftigt decimerat med Bellerín, Holding och Sokratis alla borta. Shkodran Mustafi utgick dessutom senast mot Man City (1-3). Granit Xhaka, som är en tänkbar ersättare på mittbacken, är även ett frågetecken.

Noterbart är att Arsenal inte hållit nollan på bortagräs i Premier League ännu den här säsongen. Med det i åtanke och Londonlagets prekära skadeläge är 70 procent på tvåan i högsta laget. Här finns det värde att plocka med krysset som inte alls ska ses som någon omöjlighet. X2 blir således rekommendationen.

Missar matchen

Daniel Williams, Huddersfield (knäskada)

Sokratis, Arsenal (vristskada)

Rob Holding, Arsenal (korsbandsskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (korsbandsskada)

Danny Welbeck, Arsenal (vristskada)

Osäker till spel

Jonathan Hogg, Huddersfield (ryggskada)

Isaac Mbenza, Huddersfield (vadskada)

Shkodran Mustafi, Arsenal (ryggskada)

Granit Xhaka, Arsenal (ljumskskada)

Draget - 3. Crystal Palace - West Ham

Palace med bra chans i derbyt

Arsenals stadskollegor Crystal Palace och West Ham är även i spel under lördagen och de ställs öga mot öga mot varandra på Selhurst Park. Framförallt för värdarna är det en viktig match för att hålla ett behörigt avstånd till lagen under strecket.

Roy Hodgsons örnar tog en välbehövlig seger förra helgen hemma mot Fulham. Lagets bästa målskytt den här säsongen, Luka Milivojevic, gav Palace ledningen på straff innan Jeffrey Schlupp kunde fastställa slutresultatet 2-0 i slutskedet. Även om The Cottagers hade mest av bollen var vinsten odiskutabel. Väldigt skönt med ytterligare en triumf inför hemmafansen där spelet tidigare under säsongen låst sig.

Wilfried Zaha saknades mot Fulham på grund av avstängning men är åter här. Med Christian Benteke tillbaka från skada och hans landsman Michy Batshuayi inlånad från Chelsea (i Valencia under hösten) är det ett sylvasst anfall hemmalaget kan mönstra.

Det blir något att bita i för West Ham som inte alls kommit upp i nivå utanför Londons Olympiastadion de senaste veckorna. I Premier League har det blivit tre raka nederlag på resande fot där The Hammers dessutom gått mållösa från samtliga. Lägg därtill en pinsam förlust mot League One-jumbon i FA-cupen (2-4).

Glädjande för Manuel Pellegrini är att Manuel Lanzini och Winston Reid är tillbaka i träning. De lär dock inte komma till spel här och det kommer heller inte spelare som Balbuena, Wilshere, Sánchez och Yarmolenko göra. Utöver dessa herrar finns fortsatta frågetecken på Arnautovic och Nasri.

Crystal Palace är det snäppet hetare laget för stunden och får bära ett relativt tydligt favoritskap. På denna svårtippade kupong är ettan en av de bättre spikarna om tecknet håller sig under 50 procent.

Missar matchen

Pape Souaré, Crystal Palace (axelskada)

Jack Wilshere, West Ham (vristskada)

Fabian Balbuena, West Ham (knäskada)

Carlos Sánchez, West Ham (knäskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (hälskada)

Osäker till spel

James Tomkins, Crystal Palace (lårskada)

Cheikhou Kouyaté, Crystal Palace (vristskada)

Marko Arnautovic, West Ham (fotskada)

Samir Nasri, West Ham (vadskada)

Winston Reid, West Ham (matchotränad)

Manuel Lanzini, West Ham (matchotränad)