"Londonderby - Champions League-plats i potten"

Vi ska dessutom starta upp en ny tävling via stryktipsetleague.se. Den senaste omgången plockade Ginola hem även om jag skuggade på samma poäng men sämre högstanotering. Precis som förra gången ska vi spela fyra omgångar där det sämsta resultatet räknas bort. Denna gång har vi dock ett fint pris att tävla om. Vinnaren får nämligen en officiell La Liga-boll. Gå med via följande länk:

För tredje veckan i rad har vi en maffig jackpot på Stryktipset. Denna gång är den satt till 14 miljoner kronor vilket ger goda förutsättningar för hög utdelning. För att nå dit är det en helengelsk kupong som ska behärskas med två matcher från Premier League och nio stycken från The Championship. League One avrundar sedan med två tillställningar. 13 rätt är givetvis målet och full pott jobbar ni in tillsammans med mig via länken här nedan, precis som vanligt.

Derbyt! - 1. West Ham - Chelsea

Chelsea kliver upp bland topp 4

West Ham gör en makalös säsong och ligger faktiskt på samma poäng som fyran Chelsea, ett Chelsea som står för motståndet denna lördag. Champions League är med andra ord fortfarande en möjlighet för The Hammers. Tyvärr har Moyes åkt på ett par tunga avbräck i helt fel läge. Declan Rice och Michail Antonio saknas båda och det är två av lagets allra viktigaste spelare. Dessutom är Dawson avstängd.

Med Cresswell tveksam till spel kan det mycket väl bli Diop, Balbuena och Ogbonna som startar i mittförsvaret. Inte den snabbaste trion direkt. Hoppet står till att de offensiva genierna Lingard, Bowen och Benrahma ska lyckas göra något på egen hand. Mot Newcastle hämtade de in 0-2 till 2-2 med en man mindre, men föll ändå med 2-3 till slut. Nu blir det ännu tuffare även om West Ham lyckas ha elva man hela vägen in i kaklet.

Chelsea spelade en speciell match i veckan mot Brighton. Spelarbussen möttes av horder av fans som vägrade släppa förbi spelarna till matchen. Detta i en protest mot den planerade Superligan. Det var en protest som hjälpte, det dröjde inte många timmar innan Chelsea annonserade att de drog sig ur spektaklet på vilket vilt jubel utbröt utanför Stamford Bridge.

Själva matchen mot Brighton blev påverkad av palavern. Tuchel sa själv att Superligan var det enda som diskuterades inför matchen och således kan det ha varit svårt för Chelsea att fokusera på rätt saker. Det är en möjlig anledning till att matchen slutade 0-0. Defensivt har gästerna varit omutliga sedan Tuchel tog över rodret. Framåt har det stundtals hackat en del, men med spelare som Havertz, Werner, Pulisic och Mount finns det minst sagt klass.

Chelsea vann höstmötet strax innan jul med 3-0 och det är så mycket det skiljer mellan dessa två lag spelare för spelare. Speciellt när The Hammers saknar flera viktiga pjäser på grund av skador och avstängningar. Jag tror vi får se ett vilt kämpande hemmalag, men det kommer inte räcka till mot ett Chelsea som vill få tillbaka fansen på sin sida igen. Gästerna tar hem detta derby. Tvåa!

Missar matchen

Craig Dawson, West Ham (avstängd)

Michail Antonio, West Ham (knäseneskada)

Declan Rice, West Ham (knäskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (knäseneskada)

Osäker till spel

Arthur Masuaku, West Ham (knäskada)

Aaron Cresswell, West Ham (knäseneskada)

Thiago Silva, Chelsea (muskelskada)

Spiken! - 2. Sheffield United - Brighton

Degraderade Sheffield United torskar igen

Sheffield United är redan klara för degradering efter en helt misslyckad säsong. 26 förluster på 32 omgångar är vansinnigt dåligt och faktum är att The Blades har förlorat nio av sina tio senaste tävlingsmatcher. Spelare som Berge, Sharp och Basham är alltjämt på skadelistan och då de rödvita har en tunn trupp till förfogande räcker de helt enkelt inte till när inte alla de bästa finns tillgängliga.

Borta mot Wolverhampton i den senaste omgången stod United upp hyfsat men fick till sist stryk med 0-1. Att det inte blev någon fullträff var inte speciellt överraskande, värdarna har bara nätat en gång på de sex senaste fajterna i alla tävlingar. McGoldrick är lagets klart bästa målskytt med sex baljor, men i övrigt finns det ingen skadefri spelare som nätat fler än två gånger under Premier League-säsongen. Det är bara för Brighton att hålla koll på McGoldrick så är jobbet i stort sett gjort.

Brighton får dock göra det utan Ben White som drog på sig ett rött kort i slutet av 0-0-matchen mot Chelsea. Han är därmed avstängd. En trolig lösning blir då att Potter drar ner Veltman till höger mittback i trebackslinjen med Dunk och Webster bredvid sig. Burn och Moder är tänkbara kantspringare. En kvintett som blir svår att bryta igenom för Sheffield Uniteds trubbiga anfall. Det är dessutom ett väldigt välväxt försvar Brighton har så det blir inte lätt att såra dem på fasta situationer heller.

Mot Chelsea var Brighton stundtals tillbakatryckta, men det var faktiskt Fiskmåsarna som skapade de allra bästa chanserna i den andra halvleken, framförallt när de vann bollen högt och kunde ställa om. Welbeck hade ett skott klockrent i stolpen efter en bollstöld där han dessutom var nära att näta på returen. Effektiviteten är fortsatt ett problem för de blåvita, men Welbeck, Trossard, Maupay och de andra fortsätter att komma till mängder av målchanser.

Maupay och Lallana startade på bänken senast och ska ses med bra chans att kliva in från start nu. Brighton har inte säkrat det nya kontraktet än, även fast expected points säger att de egentligen “borde” vara med i kampen om Europaplatserna. En trea här skulle dock räcka långt och jag tror att Brighton får allting att fungera på Bramall Lane. Tvåan lär streckas lite väl hårt men singlas ändå.

Missar matchen

Sander Berge, Sheffield United (knäseneskada)

Oliver McBurnie, Sheffield United (fotskada)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada)

Chris Basham, Sheffield United (vadskada)

Billy Sharp, Sheffield United (lårskada)

Ben White, Brighton (avstängd)

Tariq Lamptey, Brighton (knäseneskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Osäker till spel

Jack Rodwell, Sheffield United (muskelskada)

Jack Robinson, Sheffield United (mjukdelsskada)

Percy Tau, Brighton (corona)

Florin Andone, Brighton (knäskada)

Bottenstriden! - 5. Derby - Birmingham

Derby riskerar degradering

Wayne Rooney har inte fått ordning på sitt Derby. Fyra raka förluster gör att The Rams nu slåss i den absoluta botten av tabellen. De vitsvarta är på rätt sida giljotinen enbart tack vare att Rotherham också visat svag form mot slutet. Samtidigt har The Millers endast fyra pinnar upp till Derby med två matcher färre spelade. Det är inget snack om att hemmalaget skulle behöva poäng på Pride Park under lördagen.

Skadeläget har varit jobbigt under en period med spelare som Bielik, Gregory och Ibe vid sidan av planen. Den trion förväntas missa även denna match och samma sak gäller för Wisdom som linkade av planen i tisdags. Derbys största hopp ställs till den skickliga offensiva duon Kazim-Richards och Lawrence. Den förstnämnda har faktiskt satt dit fem av sina sju ligamål under säsongen på hemmaplan och kliver in med gott självförtroende.

Gott självförtroende har även Birmingham som verkar ha lämnat bottenstriden bakom sig genom att plocka elva pinnar på de fem senaste omgångarna. Framförallt är det försvarsspelet som nye tränaren Lee Bowyer har fått att fungera fullt ut. På dessa fem fajter har endast ett enda mål släppts in och det var Lewis Grabbans 1-1-kvittering i den 97:e minuten av onsdagens match.

Scott Hogan tvingades kliva av i den första halvleken då och är ett frågetecken här. Dåliga nyheter för gästerna, även om Jutkiewicz och Leko är skickliga pjäser i fören. Sedan tidigare är Halilovic och Toral borta. Bakåt kan Birmingham dock ställa upp med sin ordinarie uppställning. Det lär bli Etheridge i mål framför Dean och Roberts om alla är friska och krya efter veckomatchen.

Birmingham har visat upp betydligt bättre takter än Derby de senaste veckorna men är inte längre i lika desperat behov av poäng. Vi bör få se ett mer motiverat hemmalag som kommer slåss om varje centimeter på planen. 1X är därför en vettig utgång, men då det inte går att lita på Derby för tillfället är det inte omöjligt att jag även plockar med tvåan på andelssystemet.

Missar matchen

Andre Wisdom, Derby (ljumskskada)

Jordan Ibe, Derby (knäseneskada)

Lee Gregory, Derby (knäseneskada)

Teden Mengi, Derby (knäseneskada)

Krystian Bielik, Derby (knäskada)

Curtis Davies, Derby (hälseneskada)

Alen Halilovic, Birmingham (vristskada)

Jon Toral, Birmingham (knäseneskada)

Caolan Boyd-Munce, Birmingham (oklart)

Osäker till spel

Kamil Józwiak, Derby (oklart)

Scott Hogan, Birmingham (oklart)