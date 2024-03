Manchester City ett steg närmare ny trippel

Höjdaren! - 1. Manchester City - Newcastle

Manchester City närmar sig ännu en trippel - till Stryktipset

Manchester City är med i toppstriden av Premier League, de är vidare i Champions League och ska nu spela kvartsfinal i FA-cupen. Ännu en trippel finns inom räckhåll för Guardiolas mannar. Jag tycker visserligen att de ljusblåa är snäppet sämre än vad de var i fjol, men högstanivån är ändå brutal. Foden spelar sitt livs fotboll och har tagit klivet upp till den absoluta världseliten.

På vänsterkanten är Doku irrationell och i Bernardo Silva har City en spelare som flyter runt och letar öppningar. Den största konkurrensfördelen är dock samarbetet mellan Kevin De Bruyne och Erling Haaland. Något som minst sagt gav utdelning i den förra rundan av FA-cupen när Luton fullständigt slaktades. Den duon ska ses med vettig chans att lösa en och annan balja igen.

Newcastle har på de 15 senaste omgångarna av Premier League släppt in 34 mål. Endast Sheffield United och Luton är sämre i den kategorin under den perioden. Botman ser ut att vara en skugga av den spelare som han var i fjol och Schär ser mest seg ut. Dan Burn brukar dessutom ha problem på sin kant när han ställs mot en kvick ytter och den välvuxne vänsterbacken går en jobbig kväll till mötes.

Skadeläget är inte bra och senast mot Chelsea gick Anthony Gordon sönder. Offensiv kraft finns det ändå i spelare som Alexander Isak och Miguel Almirón, men de får dålig hjälp i anfallsspelet. Det saknas för många spelare för att The Magpies på allvar ska göra match av detta på Etihad och att det som sagt släpps in mycket mål just nu är säkerligen ett faktum som får det att vattnas i munnen på Haaland.

Newcastle har stora problem med att prestera på bortaplan. Tre raka tävlingsmatcher på resande tass utan seger under ordinarie tid är oroande siffror. I en av dessa fajter blev Skatorna fullständigt utspelade av Arsenal i London. Detta är en minst lika svår uppgift och det blir minst lika stora siffror. Det är kattens lek med råttan och ettan är så given som den bara kan bli.

Notabla avbräck

Ederson, Manchester City (lårskada)

Jack Grealish, Manchester City (muskelskada)

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Harvey Barnes, Newcastle (knäseneskada)

Kieran Trippier, Newcastle (vadskada)

Callum Wilson, Newcastle (muskelskada)

Joelinton, Newcastle (lårskada)

Nick Pope, Newcastle (axelskada)

Osäker till spel

Anthony Gordon, Newcastle (knäskada)

Lewis Hall, Newcastle (oklart)

Derbyt! - 2. Fulham - Tottenham

Fördel Tottenham på Craven Cottage - till Stryktipset

Tottenham gör alltid mycket mål och de har faktiskt inte blivit nollade i en enda ligamatch på hela säsongen. 3-1 mot Crystal Palace, där Spurs vände sent, följdes upp av 4-0 mot Aston Villa där alla mål prickades in i den andra halvleken. Maddison, Son, Kulusevski och Johnson är en mäktig kvartett som alltid hittar luckor på sina motståndare. Då spelar det mindre roll att Richarlison dras med en skada.

Brassen förväntas inte vara tillbaka till detta derby, men offensivt är Tottenham klara ändå. Där finns även Timo Werner att stoppa in och tysken, som har haft sådana enorma problem med målskyttet de senaste åren, har nätat två matcher i rad. Kan han nå sin högstanivå har Tottenham en riktig juvel i sina händer. Bakåt finns det däremot problem efter att Micky van de Ven gått sönder mot Aston Villa.

Romero är en mittback av högsta snitt, men argentinaren har en förmåga att tappa huvudet och utan den lugnande effekten som Van de Ven har så kan det bli för mycket av det goda. Det är något som Fulham får försöka utnyttja. The Cottagers föll med 1-2 borta mot Wolverhampton trots att de under stora delar av matchen var det bättre laget. Innan dess hade de två raka segrar mot Brighton och Manchester United.

Rodrigo Muniz börjar växa ut till den anfallare som Fulham hade hoppats på och hans dueller med Romero blir häftiga att följa. Bakom honom visar Iwobi strålande form och nigerianen kommer i vanlig ordning ligga bakom en hel del. På det centrala mittfältet startade Palhinha, som varit avstängd i de två segermatcherna mot slutet, på bänken mot Wolves, men nu lär portugisen komma in från start igen.

Det är en hårdför herre som kombinerar ett intensivt och aggressivt närkampsspel med mjuka fötter när han själv har bollen. Palhinha kan mycket väl vinna kampen centralt mot Sarr och Bissouma. Fulham ska inte underskattas, men det finns trots allt klart mest individuell kvalité hos gästerna. Spurs har tagit poäng i elva av 13 bortamatcher och det räcker att gardera utgångstvåan med ett kryss.

Notabla avbräck

Fraser Forster, Tottenham (fotskada)

Micky van de Ven, Tottenham (knäskada)

Ryan Sessegnon, Tottenham (lårskada)

Manor Solomon, Tottenham (knäskada)

Osäker till spel

Raúl Jiménez, Fulham (lårskada)

Richarlison, Tottenham (knäskada)

Spiken! - 4. Luton - Nottingham

Skadorna ställer till det för Luton - till Stryktipset

Under lördagen ska det spelas ett otroligt viktigt bottenmöte på Kenilworth Road. Just nu skiljer det tre poäng mellan Luton under strecket och Nottingham på säker mark. Men då vet vi också att Forest i allra högsta grad riskerar att åka på ett poängavdrag. En speciell situation således för klubbarna. På hemmaplan brukar Luton stå upp bra, men The Hatters är extremt skadedrabbade.

I onsdags spelade Luton den match mot Bournemouth som ställdes in efter att Tom Lockyer fick hjärtstopp på planen. I den första halvleken gick allt vägen för Rob Edwards mannar och 3-0 i paus var en skön ledning att komma in med. I den andra akten syntes tröttheten allt mer och till sist slutade det hela med en 3-4-förlust. Bittert för Edwards mannar som verkligen hade behövt poängen.

Nottingham har fyra raka förluster i alla tävlingar och de tre senaste har alla slutat 0-1. Det ska dock sägas att Manchester United, Liverpool och Brighton har stått för motståndet i dessa bataljer. Senast mot de sistnämnda skapade Forest minst lika många målchanser som sina motståndare. Bollen ville inte in då, men de ställs mot ett generösare försvar nu.

Origi, Gibbs-White och Wood startade på topp mot Brighton medan Elanga, Awoniyi och Hudson-Odoi hoppade in i den andra halvleken. Det är sex offensiva pjäser som alla hade tagit plats i Lutons startelva. Nottingham har överhuvudtaget få spelare i rehabrummet och då finns det mycket att laborera med för Espirito Santo. Det tillsammans med piggare ben kan mycket väl avgöra detta.

Luton har åtta raka tävlingsmatcher utan seger och på dessa fajter har The Hatters släppt in galna 27 mål. Barkley och Doughty är två spelare som har stått för otroligt starka säsonger, men den duon såg rejält sliten ut under slutminuterna mot Bournemouth. De kommer knappast orka 90 minuter nu heller. Jag gillar tvåan här och väljer att spika hela vägen till 45 procent.

Notabla avbräck

Amari’i Bell, Luton (knäseneskada)

Joe Johnson, Luton (sjuk)

Tom Lockyer, Luton (hjärtproblem)

Jacob Brown, Luton (knäskada)

Mads Juel Andersen, Luton (vadskada)

Marvelous Nakamba, Luton (knäskada)

Dan Potts, Luton (oklart)

Nuno Tavares, Nottingham (oklart)

Osäker till spel

Albert Sambi Lokonga, Luton (knäseneskada)

Gabriel Osho, Luton (knäskada)

Elijah Adebayo, Luton (lårskada)

Ola Aina, Nottingham (oklart)

Giovannie Reyna, Nottingham (oklart)