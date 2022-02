"Manchester United bygger vidare på den positiva trenden"

Höjdaren! - 1. Everton - Manchester City

Manchester City slår tillbaka

Det var inte speciellt längesedan som ligan såg död och begraven ut, men Manchester Citys oväntade hemmaförlust mot Tottenham gör att de ljusblåa nu jagas i hälarna av Liverpool. Det skiljer bara tre poäng mellan lagen och det är ett avstånd som City verkligen inte vill låta gå till spillo. Vi kommer få en en urstark bortaelva här och istället lär Guardiola rotera lite mer när Peterborough väntar i tisdagens FA-cupmatch.

I förlustmatchen mot Spurs (2-3) blottlades luckor i försvaret och det ska sägas att Kane hade ännu en boll inne som dömdes bort för en knapp offside. Det känns dock mer än något annat som ett olycksfall i arbetet. Med sina totalt 17 insläppta mål är City seriens bästa lag i den kategorin. Framåt finns det visserligen ingen utpräglad striker, men med spelare som Sterling, Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne och Gündogan kommer gästerna alltid till mängder av lägen ändå.

Everton kunde inte följa upp den fina 3-0-segern över Leeds när de ställdes mot Southampton förra helgen. The Toffees torskade den matchen med 0-2 och det var verkligen inget att säga om. The Saints vann xG med överlägsna 2,73 - 0,20. Den sista siffran där är extra intressant för det är verkligen uruselt att Everton med spelare som Calvert-Lewin och Richarlison i laget inte når högre än 0,20 i expected goals.

Van de Beek och Allan startade på det inre mittfältet då och även om det är en spelskicklig duo hade de svårt att få fram vettiga bollar till anfallsduon. Den mer kraftfulle Doucouré saknades och han är ett osäkert kort här också. Kanske kan Dele Alli vara ett alternativ, men samtidigt ska vi nog inte räkna med att Everton kommer ha speciellt mycket boll. Det kommer bli mycket fokus på försvarsspel.

När Manchester City föll mot Tottenham var det första gången sedan oktober månad som Peps gäng kammade noll mot ett brittiskt motstånd. Det säger det mesta om hur överlägsna de ljusblåa brukar vara i ligaspelet. På bortaplan har de den mäktiga raden 10-2-1 där den enda förlusten också kom mot Spurs, då i premiären av ligaspelet. Gästerna har vunnit de nio senaste inbördes mötena mot Everton och nätat 26 gånger på dessa fajter. Jag har svårt att se något annat än att historien upprepar sig. Tvåan singlas trots hög streckning.

Missar matchen

Yerry Mina, Everton (muskelskada)

Benjamin Godfrey, Everton (knäseneskada)

Fabian Delph, Everton (knäseneskada)

Tom Davies, Everton (knäskada)

Osäker till spel

Demarai Gray, Everton (höftskada)

Abdoulaye Doucouré, Everton (ljumskskada)

Storfavoriten! - 2. Manchester United - Watford

Viktiga poäng på spel på Old Trafford

Manchester United har två raka segrar i Premier League och hoppades kunna bygga vidare på det i veckans Champions League-match mot Atlético Madrid. Istället presterade Rangnicks mannar en helt bedrövlig fotboll och att Man U fick med sig oavgjort från den matchen var rena rama rånet. Det förtjänade de verkligen inte och mycket riktigt förlorade United xG klart. Prestationerna svajar fortfarande alldeles för mycket.

Det är få som kan kvittera ut ett godkänt betyg från onsdagens fajt i den spanska huvudstaden, men för oss blågula var det glädjande att se både Nilsson Lindelöf och Elanga. Den svenska landslagskaptenen var lagets kanske bästa spelare för andra matchen i rad, även fast han spelade högerback mot Atlético, medan Elanga återigen hittade målet. Två spelare som bör få fortsatt förtroende.

Roy Hodgson hade ingen lycka när hans nya klubb Watford ställdes mot hans gamla Crystal Palace under onsdagen. Det blev förlust med hela 1-4 och därmed är The Hornets fortfarande under nedflyttningsstrecket. Det ska dock sägas att det var helt osannolika siffror sett till hur matchen såg ut. Watford vann faktiskt expected goals med 1,72 - 0,82 och att släppa in fyra mål mot ett lag som har under 1 i xG händer inte ofta.

Matchen innan dess slutade med seger borta mot ett spännande Aston Villa och det finns definitivt kvalitéer i detta bortalag. Framåt huserar Sarr, King och Dennis, en trio som absolut kan lura bort en minst sagt svag Harry Maguire i värdarnas mittförsvar. Svagheten hittas istället i försvaret och frågan är hur Samir och Cathcart ska kunna hålla Ronaldo borta från målet.

Manchester United har fjärdeplatsen i sin hand och efter Tottenhams förlust mot Burnley ser läget ännu bättre ut. I en match som denna har de inte råd att tappa några poäng och givetvis ska också hemmalaget gälla som klara favoriter. Ettan ser dock ut att sticka iväg en bit streckmässigt och är det något United visat under säsongen är det att det inte går att lita på dem. Jag väljer därför att komplettera med krysset som rensar fint.

Missar matchen

Mason Greenwood, Manchester United (avstängd av klubben)

Nicolas N’Koulou, Watford (knäseneskada)

Osäker till spel

Edinson Cavani, Manchester United (ljumskskada)

Scott McTominay, Manchester United (sjuk)

Oghenekaro Etebo, Watford (lårskada)

Joao Pedro, Watford (mjukdelsskada)

Juraj Kucka, Watford (mjukdelsskada)

Bottenmötet! - 3. Brentford - Newcastle

Newcastle passerar Brentford i tabellen

Brentford fick en lysande start på säsongen, men som ofta är fallet med nykomlingar har de fallit tillbaka efter hand. Nu är The Bees i allra högsta grad inblandade i nedflyttningsstriden. Närmast kommer Londonklubben från ett derby mot Arsenal där de var mer eller mindre helt utspelade. Att siffrorna stannade vid 1-2 är något som Thomas Franks mannar kan vara nöjda med. Reduceringen föll nämligen i den 95:e minuten.

Ivan Toney, som har ett förflutet i Newcastle, har varit skadad under en period, men verkar vara redo för åtminstone ett fåtal minuter nu. Ihop med Mbeumo bildar han en duo som är svår att hantera. På minussidan finns Mathias Jensen som tvingades av mot Arsenal med en knäskada och troligen inte kan delta nu. Där lär istället Vitaly Janelt kliva in ihop med Dasilva och Nörgaard. Annars ska det bli oerhört intressant att se om Christian Eriksen kan få några minuter på plan. En minst sagt efterlängtad comeback.

Newcastle gjorde en bedrövlig höst men precis som väntat har vindarna vänt efter vinterns shoppande. Skatorna har nu sex raka ligamatcher utan förlust och kommer närmast från 1-1 borta mot West Ham. En helt jämn tillställning där The Magpies vann xG knappt. Willock gjorde målet i den matchen och det är viktigt att de svartvita har hot från mittfältet, speciellt när Callum Wilson är skadad.

Yrvädret Allan Saint-Maximin saknades mot The Hammers på grund av en känning i vaden, men finns troligen med i truppen nu. Det betyder massor för gästerna. Kieran Trippier, som har fått en fin start i sin nya klubb, saknas däremot med en fotskada. Det öppnar upp för Emil Krafth på högerkanten och därmed kan vi få ett svenskmöte då Pontus Jansson är given i Brentfords försvar.

På topp har Newcastle nuförtiden Chris Wood som orsakade en del rubriker i matchen mot West Ham då han ska ha sprungit runt och väst “mjau” så fort Kurt Zouma var i närheten. Han blir något att bita i på fasta situationer för Jansson och company. När lagen möttes i höstas slutade det 3-3 och det var en batalj som Newcastle borde ha vunnit. Nu känns de ännu bättre och då löser Eddie Howes grabbar minst en pinne. X2 blir valet.

Missar matchen

Mathias Jensen, Brentford (knäskada)

Kieran Trippier, Newcastle (fotskada)

Javier Manquillo, Newcastle (vristskada)

Isaac Hayden, Newcastle (knäskada)

Callum Wilson, Newcastle (vadskada)

Osäker till spel

Tariqe Fosu, Brentford (knäseneskada)

Julian Jeanvier, Brentford (knäskada)

Mathias Zanka Jörgensen, Brentford (knäseneskada)

Ivan Toney, Brentford (vadskada)

Christian Eriksen, Brentford (ej i matchform)

Matt Ritchie, Newcastle (knäskada)

Jamal Lewis, Newcastle (ljumskskada)

Allan Saint-Maximin, Newcastle (vadskada)

Ryan Fraser, Newcastle (muskelskada)