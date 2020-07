"Manchester United tar en Champions League-plats"

Samtliga tio matcher från den sista omgången av det engelska finrummet tar plats på kupongen som kompletteras av tre fajter från svenska Superettan. En småklurig rad där vissa lag har betydligt mer att spela för än andra. Vi ska som vanligt spela tillsammans och en andel till bolaget går utmärkt att köpa via länken här nedan. Med 9 miljoner i jackpot är det verkligen värt att vara med i laget. Vi kör igång!

Höjdaren! - 4. Leicester - Manchester United

United mot Champions League

Då ska det avgöras vilka två lag som får göra Manchester City och Liverpool sällskap i höstens Champions League. Får vi en vinnare i denna match är det laget klart för mästarturneringen medan ett oavgjort resultat skulle betyda att Leicester måste ha hjälp av Wolverhampton som möter Chelsea. Manchester United skulle kunna klara sig med en förlust, men då är det dem som måste få hjälp av Wolves. Det kommer vara två fullt motiverade gäng som ställer upp på King Power Stadium.

Manchester United får kortare vila efter att ha ställts mot West Ham under onsdagen. Då slutade det 1-1 efter att The Hammers tagit ledningen på straff. En elvametare som tillkom på ett väldigt märkligt sätt då Pogba blev bollrädd och försökte skydda sig med händerna över huvudet. Kvitteringen kom i den andra halvleken efter ett rappt, fint avslut av supertalangen Mason Greenwood.

Solskjaer lär även i säsongens sista match ge fullt förtroende åt kvartetten Martial, Rashford, Fernandes och Greenwood i offensiv riktning. Spelare som har gjort det fantastiskt bra under sommaren. Samtidigt ska det sägas att de har spelat väldigt mycket mot slutet och såg stundtals slitna ut mot West Ham. Frågan är om gästerna har en sista urladdning kvar i sig.

Leicester har fått tre dagars längre vila då de spelade mot Tottenham i söndags, en match som The Foxes torskade med 0-3. Den matchen var slut redan i paus efter att Spurs hade gjort samtliga mål i den första akten. Spelmässigt var dock Leicester det klart bättre laget och kan bara Wes Morgan hålla ihop försvaret på ett bättre sätt ska inte de blåklädda vara helt chanslösa, trots alla sina skador.

Manchester United har bara förlorat en av sina 21 senaste tävlingsmatcher och det var semifinalen av FA-cupen mot Chelsea där Solskjaer roterade en del. Här ska de gälla som knappa favoriter och om tvåan håller sig runt 40 procent är den inte så pjåkig rent värdemässigt. På ett större andelssystem kan det dock bli tal om garderingar beroende på vart odds och streckprocent hamnar.

Missar matchen

Çağlar Söyüncü, Leicester (avstängd)

Ricardo Pereira, Leicester (knäskada)

James Maddison, Leicester (höftskada)

Christian Fuchs, Leicester (ljumskskada)

Ben Chilwell, Leicester (fotskada)

Phil Jones, Manchester United (vristskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (fotskada)

Osäker till spel

Daniel Amartey, Leicester (vristskada)

Marc Albrighton, Leicester (muskelskada)

Eric Bailly, Manchester United (hjärnskakning)

Luke Shaw, Manchester United (vristskada)

Europajakten! - 5. Chelsea - Wolverhampton

Chelsea löser topp 4

Chelsea ligger inför avslutningen på den fjärde och sista platsen som ger spel i nästa års Champions League, en poäng före Leicester och på samma poäng som Manchester United. Det innebär att en pinne här räcker för att säkra topp 4. Wolverhampton ligger samtidigt sexa och behöver troligen vinna för att behålla den sista platsen till Europa League. Skulle Vargarna sjunka ner till en sjundeplats behöver de hjälp av just Chelsea som då måste besegra Arsenal i FA-cupfinalen för att de orangesvarta ska få spela i Europa.

Chelsea kommer närmast från en 3-5-förlust mot Liverpool på Anfield. En torsk som återigen sätter fokus på Lampards akilleshäl, försvars- och målvaktsspelet. Mot The Reds valde Chelsea att ställa upp med en trebackslinje bestående av Azpilicueta, Rüdiger och Zouma med Alonso och James på kanterna. Det slog inte väl ut. Dessutom stod Kepa i målet för ännu en tveksam prestation och spanjoren har verkligen inte stått för någon vidare säsong.

Offensivt ser det desto bättre ut. Göra tre mål på Anfield imponerar, det har inget lag gjort i Premier League sedan januari 2019. Olivier Giroud tryckte in 1-3-målet vilket innebär att fransmannen har nätat i fem av sina sex senaste matcher. Mest tryck fick dock The Blues efter att Pulisic kom in med halvtimmen kvar. Amerikanen var fantastisk och stod för ett mål och en assist.

Wolverhampton har fått två dagars längre vila till den här matchen och det ska inte underskattas i det täta matchandet. I måndags hemmaslog Vargarna Crystal Palace med 2-0 efter mål av Podence och Jonny. Annars är det Traoré och Jiménez som brukar orsaka mest problem för motståndarförsvaren och det är två lirare som Chelsea får se upp med.

Värdarna ska ändå hållas ett snäpp högre och när lagen möttes på Molineux i höstas vann Chelsea med 5-2. Ettan är således en given utgång, men det finns tendenser att den streckas lite väl högt. Med tanke på att det räcker med kryss för att säkra Chelseas plats i Champions League är det ett tecken jag omgående ritar ned som komplement till ettan.

Missar matchen

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Billy Gilmour, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Marco van Ginkel, Chelsea (knäskada)

Skrällchansen! - 6. Arsenal - Watford

Håglöst Arsenal får problem mot motiverat Watford

Arsenal kan inte längre passera Tottenham i tabellen, egentligen den enda motivationen The Gunners hade kvar när det kom till ligaspelet, och nu är siktet helt och hållet inställt på FA-cupfinalen på Wembley nästa lördag. Först ska dock en match mot Watford gå av stapeln och vi kan nog vänta oss en del rotation från Arteta. Mot Aston Villa såg flera spelare som Luiz, Aubameyang och Lacazette tröttkörda ut.

Det blev förlust mot Aston Villa med 0-1 och i den matchen hade faktiskt inte Kanonerna ett enda skott på mål. En nick i stolpen var det närmaste de rödvita kom en balja den dagen. En på det hela usel insats från Arsenal som har en välfylld skadelista. Prioritet nummer ett lär nu vara att inte åka på några ytterligare skador inför cupfinalen.

Watford kommer däremot in heltaggade och skulle säkert offra både tår och ben för en vinst. Inför den sista omgången ligger The Hornets nämligen under nedflyttningsstrecket, på samma poäng som Aston Villa men med sämre målskillnad. Ska det bli ännu en säsong i det engelska finrummet behöver Watford ta fler poäng än vad Aston Villa gör mot West Ham. Skulle båda lagen vinna eller förlora måste Watford göra det två mål “bättre” än Villa, men vid förlust kan de passeras av Bournemouth.

Nigel Pearson, som tillträdde som tränare i december, sparkades från klubben med två omgångar kvar att spela och Hayden Mullins fick det trevliga uppdraget att leda de gulrödsvarta mot Manchester City i sin första match med klubben. Det blev förlust med 0-4 och självförtroendet är i botten hos gästerna. Samtidigt är Doucouré, Deeney, Sarr och gamla Arsenal-spelaren Welbeck alla lirare som kan hota värdarnas porösa försvar.

Arsenal kommer få sin sämsta ligaplacering på 25 år, det har helt klart varit en nattsvart säsong för de rödvita. Det finns bara en sak som kan rädda säsongen och det är inte att gå från tionde- till åttondeplats i tabellen. Med fullt fokus på FA-cupen förtjänar inte hemmalaget den höga streckning de får. Börja med skrällen till höger.

Missar matchen

Pablo Marí, Arsenal (vristskada)

Shkodran Mustafi, Arsenal (muskelskada)

Bernd Leno, Arsenal (knäskada)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäskada)

Gerard Deulofeu, Watford (knäskada)

Isaac Success, Watford (vadskada)

Daryl Janmaat, Watford (knäskada)

Osäker till spel

Mesut Özil, Arsenal (ryggskada)

Matteo Guendouzi, Arsenal (disciplinära skäl)

Reiss Nelson, Arsenal (ljumskskada)

Étienne Capoue, Watford (mjukdelsskada)