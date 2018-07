Nytänt Malmö FF - Örebro får det svårt

Varningen! - 1. Kalmar FF - GIF Sundsvall

Öppen batalj på Smålandskusten!

Kalmar FF och GIF Sundsvall har varit två positiva överraskningar i Allsvenskan efter att knappt halva säsongen har spelats, inte minst Giffarna som förmodades slåss för överlevnad den här säsongen. Inför lördagens drabbning på Guldfågeln Arena i Kalmar återfinns smålänningarna på en sjätteplats, och Giffarna är tätt där bakom med blott två mindre inspelade poäng efter 13 omgångar.

Nanne Bergstrands Kalmar FF har fått en fullt duglig start efter att serien drog igång igen. I den allsvenska omstarten besegrade Bergstrands mannar ett blekt IFK Göteborg på Gamla Ullevi med 3-1. Förra helgen blev det dock förlust hemma mot Djurgården med 0-1, vilket faktiskt var Kalmars första nederlag på Guldfågeln den här säsongen. En framträdande spelare under säsongen har varit Viktor Elm, som Nanne Bergstrand kommer att få klara sig utan på lördag eftersom han är avstängd.

Norrlänningarna har spelat en match mer än Kalmar sedan Allsvenskan drog igång igen, segern mot Sirius på Studenternas har följts upp med två raka förluster mot AIK och Häcken. Den senaste matchen mot Gnaget var dock en mycket bra insats från de blåvita. Sundsvall var stora delar av matchen det bättre laget där Giffarna bland annat hade en boll i ramen bakom en storspelande Oscar Linnér i buren. Matchens enda mål gjordes av Heradi Rashidi i den 94:e matchminuten.

Det har skett par förändringar i lagen under veckan. Kalmar FF gjorde klart med brassen Jajá redan i maj månad men har under sin tid i Småland inte varit spelklar för klubben. Under tisdagen meddelade dock Kalmar att den 23-årige brassen ska vara spelklar och redo för att göra debut mot Giffarna. Sundsvall kommer till spel på lördag något försvagat. Joel Cedergrens succémitfältare den här säsongen, amerikanen Romain Gall, kritade på för Malmö FF under onsdagen.

Visst ska de rödvita bära favoritskapet i den här matchen, i synnerhet hemma på Guldfågeln där smålänningarna är svårspelade. Men att ettan streckas runt 60 procent känns som ett alldeles för överdrivet favoritskap. Sundsvall är knappast någon bluff, det visade man inte minst senast mot AIK där man faktiskt var förtjänta av betydligt mer. Streckningen säger att ettan måste garderas omgående, helst med alla tecken om pengarna räcker till.

Missar matchen

Chidi Dauda Omeje, Sundsvall (knäskada)

Viktor Elm, Kalmar FF (avstängd)

Osäker till spel

Emin Nouri, Kalmar (knäskada)

Filip Sachpekidis, Kalmar (höftskada)

Draget - 2. Örebro - Malmö FF

Bra spelvärde på MFF!

På Behrn Arena ställs Örebro inför ett tufft test. Örebro har historiskt sett haft det tufft mot Malmö FF och nu när skåningarna har trummat igång sitt maskineri efter den bedrövliga inledningen på säsongen får gästerna bära ett tydligt favoritskap.

Örebro har efter omstarten åkt på två raka förluster, 1-2 hemma mot Elfsborg följdes upp med en ny förlust borta mot IFK Göteborg med 0-2. Axel Kjälls mannar har därmed halkat ner ett par snäpp i tabellen och återfinns inför helgen på samma poäng och målskillnad som Malmö FF.

Efter att Malmö FF förlorade Skånederbyt mot Trelleborg den 13:e maj fick Magnus Pehrsson kängan av MFF. Daniel Andersson bar istället huvudansvaret efter det i ett par matcher innan den nye tyske tränaren, Uwe Rösler anlände till klubben. Den senaste tiden har de himmelsblåa skåningarna visat fin form och alla räknar väl med att MFF kommer att fortsätta klättra i tabellen?

Efter sommaruppehållet har Malmö besegrat KF Drita i Champions League-kvalet med sammanlagt 5-0, dessutom har Skånelaget plockat fyra poäng på de två spelade matcherna i Allsvenskan. En spelare som visat mycket fin form i de senaste är lagkaptenen Markus Rosenberg. Sett till Super-Mackans sex senaste framträdanden har han mäktat med fem kassar. Mot Örebro är dock Malmös nummer nio avstängd.

Under sommarfönstret har MFF, som tidigare nämnts, gjort klart med Sundsvalls succéamerikan Romain Gall. Dessutom har Marcus Antonsson, som senast kommer från spel på de brittiska öarna, kritat på för de himmelsblå.

Örebro, med idel förluster efter den allsvenska omstarten, tror jag får det tufft mot ett nytänt Malmö FF som fortfarande besitter en oerhört hög högsta nivå. Att den rutinerade mittfältaren Nordin Gerzic, dessutom är avstängd i hemmalaget, är knappast något plus i kanten för Örebros chanser i den här matchen. Tvåan lutar åt att bli en mycket bra värdespik!

Missar matchen

Nordin Gerzic, Örebro (avstängd)

Markus Rosenberg, Malmö FF (avstängd)

Eric Larsson, Malmö FF (avstängd)

Osäker till spel

Arvid Brorsson, Örebro (fotskada)

Spiken - 3. Östersund - Trelleborg

Enkel seger för jämtlänningarna?

Trots att Östersund desarmerats under sommarfönstret, där spelare som Sotirios Papagiannopoulos, Kena Sema och Gabriel Somi lämnat klubben, så trummar jämtlänningarna på bra i Allsvenskan och ska ha mycket goda chanser att ta tre pinnar mot Trelleborg på lördag.

Ian Burchnall som ersatte Graham Potter i juni har fått en bra start på sitt tränaruppdrag i Östersund. Efter sommaruppehållet har ÖFK ställts inför två tuffa uppgifter, mot Hammarby på Tele2 och Malmö på Stadion. Detta till trots har jämtlänningarna plockat fyra poäng i dessa fajter, och är därmed obesegrade i sex raka seriematcher.

På lördag kommer nykomlingarna och bottenlaget Trelleborg på besök. Skånelaget lyckades säkra en plats i det svenska finrummet i fjol genom att besegra Jönköping Södra i kvalet. Som väntat har de blåvita haft det ganska kämpigt ett steg högre upp i seriesystemet. Bortalaget har dock gått något bättre än förväntat men Trelleborg har trots detta bara tre poäng tillgodo på Dalkurd som ligger under nedflyttningsstrecket.

En spelare som har varit en av Patricks Winqvist viktigaste pjäser i offensiven de två senaste säsongerna i Superettan är Marcus Pode, som gjort 21 mål på de två senaste säsongerna för Skånelaget i Superettan. Den här säsongen i Allsvenskan, har det dock gått tyngre för 33-åringen som fortfarande står på noll mål efter hans nio framträdanden.

Östersund är ett starkt hemmalaget på konstgräset i Jämtland, samtidigt som Trelleborg brukar ha problem på resande fot, i synnerhet när det gäller konstgräsplaner. Ett mer bollskickligt ÖFK tror jag har ypperliga chanser att utnyttja det och trots allt visa den kvalitetsskillnaden som det bör vara mellan lagen. Ettan känns mycket starkt och spikas således!

Missar matchen

Mattias Håkansson, Trelleborg (knäskada)

Lasse Nielsen, Trelleborg (avstängd)

Osäker till spel

Hosam Aiesh, Östersund (okänt)

Oskar Johansson, Trelleborg (benskada)

Salif Jönsson, Trelleborg (hälseneskada)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Stryktipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Stryktipset".)