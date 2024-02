Osäkerhet kring Isak - Newcastle kan tappa oväntade poäng

Att tänka på

Denna lördag är sista anmälningsdag för deltagande i Tips-SM.

Kupongen är kryddad med 13 miljoner i jackpot.

Fulham har bara vunnit en av sina elva bortamatcher.

Blackburn har inte vunnit någon av sina sju senaste ligamatcher.

Stoke har två tunga förluster mot Birmingham och Sunderland i ryggen.

Swansea har varit extremt offensiva under Luke Williams och möter nu ett lika offensivt Plymouth.

Övriga spikförslag

Norwich - Jag har varit ganska negativ mot Norwich den senaste tiden. Under lördagen är det dock dags att ändra på tonen när Coventry gästar Carrow Road. The Sky Blues missgynnas av kortare vila än Norwich som fått gott om tid att slicka såren efter örfilen på Anfield. På sin hemmabana trivs The Canaries normalt bra och jag ser bland annat jättetalangen Rowe som en möjlig matchvinnare. Coventry fick nöja sig med 2-2 mot Bristol City efter en slätstruken insats och min känsla är att besökarna kan vara på väg in i en liten dipp. I en fight där jag förväntar mig att strecken håller sig någorlunda jämnt lockar ettan såvida den inte kliver över 45 procent. Norwich singlas.

Southampton - Kupongens oddsmässigt största favorit är enligt mig också den klart mest befogade. Southampton har gått fram som en ångvält i The Championship och vid det här laget är det vida känt att The Saints inte förlorat en ligamatch sedan långt tillbaka. Russell Martins filosofi sitter som en smäck i truppen och trots att de rödvita dras med ett par tuffa skador är tydligheten i Martins ledarskap en som gör gästerna mindre beroende av personalstyrkan. Rotherham kämpar med näbbar och klor för nytt kontrakt men jag tror inte att det håller i det långa loppet. The Millers har för svårt att göra mål och kommer att få spendera lördagen med att jaga skuggor. Tvåan är en stabil spik.

Avstängningar på tipset

Rhian Brewster (Sheffield United)

Sandro Tonali (Newcastle)

Sam Field (QPR)