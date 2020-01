"Överskattat Manchester United får problem"

13 sköna jackpot-miljoner hägrar denna lördag som bjuder på ett på förhand riktigt klurigt Stryktips. Liverpool ställs såklart ut som stora favoriter, men i övrigt är det tuffare att hitta stabila spikar. Bra läge för fin utdelning således och den jagar vi i vårt andelssystem. Första januari drog vi in en kvarts miljon där, blir det samma sak även första februari?

Spiken! - 1. Liverpool - Southampton

Segertåget tuffar på

Trots att Mané saknades för Liverpool i onsdags kunde de rödklädda ta en ganska behaglig 2-0-seger vilket utökade avståndet ner till Manchester City till hela 19 poäng med 14 omgångar kvar att spela. Skulle Klopps mannar bränna detta hade det varit den största genomklappningen i historien. De finns dock absolut ingenting som tyder på en sådan krasch.

Mot West Ham såg inte spelet superbra ut, men som så många gånger förr hittar Liverpool sätt att vinna på. Det är nästintill omöjligt att hålla Salah, Firmino och Oxlade-Chamberlain i schack i 90 minuter. När Van Dijk och Alisson dessutom löser ligans överlägset starkaste defensiv räcker det oftast att göra ett eller två mål för att vinna matcherna.

Origi tog Manés plats mot West Ham, men byttes ut med känningar i en muskel. Kan inte belgaren spela nu ersätts han troligen av nyförvärvet från Salzburg, Minamino. Möjligheten finns också att sätta upp Oxlade-Chamberlain i topptrion och plocka in Fabinho eller Keïta på mittfältet. Det kommer bli en svårslagen elva hur Klopp än formerar sitt lag. Närmast kommer The Reds från 19 raka hemmavinster i Premier League. Galet!

Southampton tillhör de allra formstarkaste lagen i serien och är faktiskt med i kampen om Europaplatserna. Allra bäst har Danny Ings varit med sina 14 ligamål. Nu ska han försöka sänka sin gamla klubb Liverpool. Mittfältet med Redmond, Höjbjerg och Ward-Prowse håller också hög klass medan det finns en del svagheter i försvarslinjen. 42 insläppta är tredje sämst av alla lag i serien.

Det är många lirare ska möta sina gamla klubbar här, framförallt har Liverpool plundrat Southampton på senare år. Mané och Clyne är visserligen skadade, men Lallana, Van Dijk, Lovren och för all del Oxlade-Chamberlain kan alla ställas mot sin gamla arbetsgivare. En liten extra krydda på matchen som annars mycket väl kan bli avslagen. Liverpool lär ta sin tjugonde raka hemmaseger i ligan.

Missar matchen

Sadio Mané, Liverpool (knäseneskada)

Nathaniel Clyne, Liverpool (knäskada)

Yan Valery, Southampton (sjukdom)

Cedric Soares, Southampton (knäskada)

Osäker till spel

Divock Origi, Liverpool (muskelskada)

James Milner, Liverpool (knäseneskada)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (vadskada)

Stuart Armstrong, Southampton (höftskada)

Shane Long, Southampton (knäskada)

Sam McQueen, Southampton (knäskada)

Jannik Vestergaard, Southampton (hjärnskakning)

Höjdaren! - 2. Manchester United - Wolverhampton

Överskattat Manchester United får problem

Trots en sällsynt usel säsong av Manchester United ligger de på Europaplats inför helgens matcher med bara sex poäng upp till Chelsea på fjärdeplatsen. Något måste dock hända för formkurvan pekar åt helt fel hål. Wolverhampton har även de tappat en del fart mot slutet men står på lika många poäng som “The Red Devils”.

Wolves var faktiskt på besök på just denna arena så sent som för två veckor sedan. Då var det FA-cupen som gällde och United lyckades vinna med 1-0. En ganska svag prestation av de orangesvarta Vargarna som inte alls kom upp i nivå. I senaste ligamatchen (1-2) mot Liverpool såg Espírito Santos gäng däremot riktigt bra ut och där förtjänade de en poäng. Främst imponerade Adama Traoré enormt.

Efter att Wolves spelade den matchen, som alltså var deras senaste, har United faktiskt lirat två gånger om. 6-0 borta mot ett uselt Tranmere i FA-cupen och 1-0 borta mot ett mindre uselt Manchester City. Det ska dock inte dras för stora växlar över segern mot Guardiolas manskap då det ändå inte räckte till avancemang i Ligacupen. Dessutom var United mer eller mindre utspelade i 90 minuter där.

Målet i den tillställningen gjordes av Nemanja Matic på en fast situation och det tycks vara Solskjaers matchplan. Ut och ha kul, hoppas de offensiva spelarna syr ihop någon passningstriangel och satsa hårt på fasta situationer. Med Rashford borta ligger stort ansvar på Martial och han känns inte redo att axla den rollen.

Matic blev utvisad mot City och är nu avstängd. Då Pogba och McTominay är skadade sedan tidigare behöver de rödklädda en ny mittfältare och Bruno Fernandes är nu klar från Sporting Lissabon. Han lär debutera direkt och ställs då mot en hel del landsmän i Wolverhampton. På förhand känns detta som en mycket svårtippad fajt och när värdet verkar hamna till höger är det där vi ska börja. Finns resurserna smakar dock en helgardering bäst.

Missar matchen

Nemanja Matic, Manchester United (avstängd)

Paul Pogba, Manchester United (vristskada)

Scott McTominay, Manchester United (knäskada)

Marcus Rashford, Manchester United (ryggskada)

Axel Tuanzebe, Manchester United (knäseneskada)

Osäker till spel

Demetri Mitchell, Manchester United (knäskada)

Marcos Rojo, Manchester United (muskelskada)

Skrällchansen! - 5. Newcastle - Norwich

Otroligt viktiga poäng på spel på St. James’ Park

Norwich åkte på ännu en hedersam förlust borta mot Tottenham efter att Heung-Min Son avgjort med drygt tio minuter kvar. Prestationen borde höja självförtroendet hos Kanariefåglarna, men nu krävs det att poäng plockas. Det skiljer nämligen sex poäng upp till säker mark i tabellen inför fågelmötet mot Skatorna från norr.

Förra helgen plockades en mycket stark seger borta mot Burnley, men då det var FA-cupen hjälper det inte ligasituationen speciellt mycket. Det är dock ännu ett bevis på att Norwich är på gång. Lukas Rupp (från Hoffenheim) och Ondrej Duda (från Hertha Berlin) är två fina nyförvärv som återigen fick speltid för de gröngula.

Annars hänger som vanligt väldigt mycket på Teemu Pukki som ståtar med elva ligamål. Finländaren vilades från start i cupmatchen mot Burnley och bör komma väldigt spelsugen till denna tillställning. Tyvärr riskerar både Buendía och Cantwell att saknas på grund av skadeproblematik och då gäller det att Stiepermann och kubanen Hernández har vaknat på rätt sida.

Newcastle ligger i mitten av tabellen, men har tagit alldeles för många poäng sett till hur spelet sett ut. I senaste ligakampen lyckades de hämta in 0-2 till 2-2 mot Everton på övertid, helt orättvist, och förra helgen spelade de bara oavgjort hemma mot lilla Oxford i FA-cupen. Skadelistan är oerhört lång för The Magpies som därför hämtat in Lazaro och Bentaleb på lån.

Svenska folket tror stenhårt på ettan här och streckar upp Newcastle till superstora favoriter. Det känns verkligen inte helt rätt. Kan Norwich bara bygga vidare på de senaste veckornas insatser ska de ha chans att reprisera höstens 3-1-seger mot de svartvita. Läge att välja bort ettan helt och hållet och gå för skrällen.

Missar matchen

Paul Dummett, Newcastle (knäseneskada)

Jetro Willems, Newcastle (knäskada)

Emil Krafth, Newcastle (vristskada)

Ben Godfrey, Norwich (avstängd)

Timm Klose, Norwich (knäskada)

Osäker till spel

Sung-Yueng Ki, Newcastle (oklart)

Javier Manquillo, Newcastle (knäseneskada)

Florian Lejeune, Newcastle (ljumskskada)

Dwight Gayle, Newcastle (knäseneskada)

Yoshinori Muto, Newcastle (höftskada)

Todd Cantwell, Norwich (knäseneskada)

Emiliano Buendía, Norwich (lårskada)