"Podden som leder dig till miljonjackpotten"

Varje vecka släpps ett nytt avsnitt av Stryktipspodden so görs av Bengt ”Bengan” Sonnert, Sargon ”Giganten” Ruya och Simon ”Dybban” Lindell. Alla tre har stor erfarenhet kring sportspel och brinner verkligen för poolspel i allmänhet och Stryktipset i synnerhert. Under poddens första år har gänget kasserat in flera miljonvinster.

Podden finns tillänglig på de flesta större poddplattformar och kommer även att finnas tillgänglig här på Fotbollskanalen inför varje helg.

Om veckans avsnitt:

Landslagsuppehållet är till Stryktipspoddens glädje över. Tillbaka är en solid runda med brittisk boll och en inklämd ångestmatch från Allsvenskan. När det är 11 miljoner i jackpot är poddens medlemmar extra på tå! Manchester United och Tottenham är favoriter i fara, Bengan och Giganten hamnar i luven på varandra om utgången i Wolverhampton-Chelsea och Dybban hittar Luton-skrällen i sin favoritliga The Championship. Häng med i analyserna mot 13 rätt!