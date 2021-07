"Riktiga frälsarna är hemma i Göteborg"

Lördagens Stryktips är ett tvådagarskalas och endast fyra av de 13 kamperna som utspelas äger rum under lördagen. Där står Elfsborg - Östersund i fokus och förutom Allsvenskan ska vi också handskas med Superettan och Eliteserien i jakten på 13 rätt. Jag tycker mig ha hittat en fin väg mot fullträffen och motivationen blir inte direkt sämre av att det ligger en jackpot på 6 miljoner kronor och lurar i vassen. Andelar hittas precis som brukligt via länken nedan. Nu sätter vi kurs mot storkovan!

Favoriten! - 1. Elfsborg - Östersund Östersund får problem i Borås Elfsborg dominerade den första halvleken i mötet med jumbon Örebro och 35 minuter in i densamma tilldömdes boråsarna en straff. Per Frick stegade fram och på vägen mot bollen dansade alldeles för många tankar i kraftpaketets huvud vilket resulterade i att straffen gick långt utanför. Därför lämnades bollen över till André Römer i den andra halvleken när Elfsborg ånyo fick med sig en elvametare. Dansken gjorde inga misstag och Jimmy Thelins mannar såg ut att gå mot en komfortabel men knapp seger. Drygt fem minuter från slutet kvitterade dock den förre Elfsborgsspelaren Deniz Hümmet. Örebro är med det sagt jumbo av en anledning och i den 97:e (!) minuten slog Frederik Holst in 2-1 till Elfsborg som också blev slutresultatet. Till matchen mot Östersund får värdarna klara sig utan avstängda Frick, men även om det är ett tungt tapp rådet det inga tvivel om att detta är boråsarnas match att förlora. På vårens sex avslutande matcher tog Östersund bara fyra poäng och Falkarna har inte heller rosat marknaden i återstarten. Två raka nederlag och sex insläppta mål är ett facit som skriker nedflyttning lång väg och dessutom är storstjärnan Blair Turgott iväg på landslagspel med Jamaica. Amir Azrafshan och övriga i ledarstaben har således en ganska brant uppförsbacke framför sig och den bleka offensiven gynnas inte direkt av att Turgott saknas. I Borås lär de rödsvarta dra hem trupperna och istället satsa på omställningar, men utan spets på topp blir det svårt att såra Elfsborg. Samtidigt har defensiven inte sett lika stabil ut som under fjolåret och i ärlighetens namn är det inte mycket som talar för gästerna i Knalleland. Elfsborg ska ses med god vinstchans under lördagen men det är samtidigt något som såväl oddsmakare som tippare är tämligen överens om. Jag är benägen att spika ettan en bit över 70 procent men springer den upp högre än så ligger en kryssgardering nära till hands på andelssystemet. Missar matchen Simon Olsson, Elfsborg (hälskada)

Prince Isaac Kouame, Elfsborg (ryggskada)

Per Frick, Elfsborg (avstängd)

Kalpi Ouattara, Östersund (knäskada)

Charlie Colkett, Östersund (tjänstledig)

Blair Turgott, Östersund (landslagsuppdrag)

Helgarderingen! - 5. AIK - Kalmar FF Kalmar kan mäta sig med topplagen Det var upplagt för målfest på Guldfågeln Arena i måndags och neutrala tittare blev inte besvikna när Kalmar och Häcken bjöd upp till dans. Det var med det sagt de förstnämnda som dominerade matchbilden med eftertryck. Med ett snabbt och rörligt anfallsspel sågade sig smålänningarna gång efter annan genom Häckens försvar och med bättre skärpa framför mål hade Kalmar kunnat göra betydligt fler än två baljor. Berg, Gustafsson, Fröling och Jonathan Ring imponerade alla stort i offensiven, men det var bakåt som det brast för Kenka Rydströms mannar. Häcken bröt KFF:s anfall ett antal gånger och göteborgarna visade sig sedan sylvassa i omställningarna när både Youssef och Wålemark hittade nätet. Där har Kalmar att jobba på men under söndagen väntar ett motstånd som inte besitter samma speed som Häcken. AIK fick även dem smaka på Häckens kontringsfotboll när de i återstarten av Allsvenskan fick stryk med 1-2 på Bravida Arena. Gnaget svarade därefter upp med att slå Varberg hemma på Friends Arena med samma siffror, en seger som var otroligt viktig för att inte riskera att halka efter i toppstriden. Bojan Radulovic nätade som inhoppare mot Häcken och när nu serben fick chansen från start svarade han med att vackert knoppa in Erick Otienos inlägg efter att Varberg tagit ledningen. Filip Rogic skallade sedan hem segern till Solna och att just han är tillbaka från skada betyder att AIK:s truppläge är ljusare än på länge. Saku Ylätupa dras förvisso med bekymmer, men i övrigt kan Bartosz Grzelak välja och vraka bland alternativen. Hemma på nationalarenan är AIK inte lätta att tas med, men jag vill ändå höja ett varningens finger för Kalmar. Rent spelmässigt ska smålänningarna kunna stå upp bra på gräsmattan och då ettan sakta men säkert rör sig uppåt blir jag mer och mer sugen på att gardera densamma. Det kan definitivt skrälla på Friends Arena och mycket talar för att alla tecken finns med redan i ett tidigt skede. Missar matchen Jakob Haugaard, AIK (underkroppsskada)

Jetmir Haliti, AIK (oklart)

Erik Israelsson, Kalmar FF (ljumskskadad) Osäker till spel Saku Ylätupa, AIK (underkroppsskada)

Comebackerna! - 6. IFK Göteborg - Mjällby Berg och Wendt är spelklara Marek Hamsik hit och Marek Hamsik dit. Det var småkul så länge det varade men nu är de riktiga frälsarna hemma i Göteborg igen. Oscar Wendt behövde sisådär en och en halv minut på sig i träningsmatchen mot Jönköpings Södra innan han drog in en frispark i krysset och att 35-åringen förstärker Blåvitts vänsterkant råder det inga större tvivel om. Alexander Jallow kan därmed flytta över på högerkanten där han trivs bäst och plötsligt får Änglarna två frejdiga wingbacks att förlita sig till, något som tidigare saknats. I matchen mot Östersund spelade det dock ingen större roll. Tobias Sana låg bakom göteborgarnas 2-0-ledning i paus med dubbla assister och extra glädjande för Blåvitt var att Robin Söder hoppade in i den andra halvleken och satte spiken i kistan. Sigthorsson fanns även han med i målprotokollet och nu förstärks också anfallsleden av en viss Marcus Berg. 34-åringen håller jag som Allsvenskans bästa anfallare i grunden och lyckas Micke Stahre få ut i närheten av max från Berg blir Kamraterna ruskigt intressanta att följa under återstoden av säsongen. Mjällby trodde jag hårt på mot både Sirius och Norrköping men Christian Järdlers mannar lyckades inte få med sig poäng i någon av dusterna, även om det ska sägas att det var små marginaler som skiljde. Den underliggande statistiken talar för att grabbarna från Listerlandet borde ligga betydligt högre upp i tabellen, men det är också emellanåt väldigt tydligt att det saknas spets hos gästerna. Jacob Bergström (skytteligaledare sett till xG) är en spelare som är jobbig att handskas med för motståndarförsvaren med sin styrka och sitt jävlar anamma, men när det kommer till att sätta bollen i mål missar Bergström oftare än önskvärt. David Löfquist skulle tillsammans med Bergström stå för målfabrikationen hos gästerna, men Löken har inte alls hittat upp i nivå så här långt. Jag ser det inte som omöjligt att Mjällby lyckas stå emot ett tag in i den andra halvleken, men över 90 minuter bör Blåvitt vara ett nummer för stort. Med publik på Ullevi och hemvändare som höjer både moral och nivå skiner Poseidon igen. Etta! Missar matchen Kevin Yakob, IFK Göteborg (ljumskskada)

Simon Thern, IFK Göteborg (fotskada)

Patrik Karlsson-Lagemyr, IFK Göteborg (rehab) Osäker till spel Taylor Silverholt, Mjällby (rehab)