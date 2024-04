"Sjövild matchbild - United går mot ovisst resultat"

Lördagen den 13:e är Stryktipsets dag och för att fira högtiden lite extra finns, såklart, 13 miljoner i jackpot. Fyra Premier League-matcher och så gott som full rulle i The Championship är vad som gäller i jakten på 13 gröna bockar. Jag har tagit ut en spännande väg mot fullträffen – andelarna till detta spektakel nås via nedanstående länk!

Höjdaren! - 1. Bournemouth - Manchester United

Omöjligt att ta ställning i kvällsmatchen - till Stryktipset

Som om inte underrubriken vore nog blir det ännu svårare att ta ställning mellan Bournemouth och Manchester United om man tittar på respektive resultatrad. På totalt 62 matcher har dessa lag bara tolv oavgjorda matcher tillsammans. Resten är antingen vinster eller förluster och herrskapen kommer dessutom från insatser där det är väldigt svårt att dra några slutsatser.

Bournemouth gick in i mötet med Luton med tre raka segrar i ryggen, men trots ledning med 1-0 föll The Cherries ihop i slutskedet av matchen. Ett vilt kämpande Luton kvitterade mindre än 20 minuter från slutet och i den 90:e minuten hittade Morris in med 2-1. Andoni Iraola fick således se den fina trenden ta slut, men med tanke på hur Manchester United uppträder kan de rödsvarta lika gärna studsa tillbaka per omgående.

The Red Devils gick i söndags upp i The North West Derby mot Liverpool. Jag trodde att United skulle få det väldigt tufft emot och med hänsyn till matchbilden var det ingen dum tanke. På något märkligt vänster lyckades dock Ten Hag och company gräva fram ett kryss (2-2) som gav visst momentum inför framtiden. Fernandes och Mainoo stod för varsitt drömmål och det är två spelare som även Bournemouth behöver hålla i schack.

Tillsammans med Garnacho kan duon åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite, men att lita på är inte detta Manchester United. Gästerna ändrar ständigt gestaltning under 90 minuter och det är inte sällan som de rödklädda följer upp en meriterande poäng/vinst med rena rama bottennapp. FA-cupsegern mot Liverpool (4-3) och efterföljande 1-1 mot Brentford är ett rungande kvitto på detta fenomen.

Jag ser en sjövild matchbild framför mig på Vitality Stadium där båda lagen byter målchanser med varandra. Bournemouth bör kunna utnyttja de stora hålen som uppstår i Ten Hags vidöppna spelsätt, men de hemmahörande får också se upp när det vankas omställningar åt andra hållet. Oddsmarknaden indikerar en målrik fight och jag är benägen att hålla med. “Gubben” (etta-tvåa) spelas.

Notabla avbräck

Marcus Tavernier, Bournemouth (knäseneskada)

Luis Sinisterra, Bournemouth (knäseneskada)

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (vadskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (knäseneskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Anthony Martial, Manchester United (ljumskskada)

Osäker till spel

Antoine Semenyo, Bournemouth (smäll)

Tyler Adams, Bournemouth (ryggskada)

Marcus Rashford, Manchester United (smäll)

Scott McTominay, Manchester United (smäll)

Raphaël Varane, Manchester United (fotskada)

Jonny Evans, Manchester United (muskelskada)

Skrällen! - 2. Brentford - Sheffield United

Brentford är segerlösa sedan februari - till Stryktipset

Förra helgen bollade jag upp Brentford som ett spänstigt skrälldrag borta mot Aston Villa. När The Bees vände 0-2 till 3-2 satt jag och mös i tv-soffan, men innan matchen tog slut hann Villa med att kvittera till 3-3. För Thomas Frank och companys del var den inspelade poängen viktig i bottenstriden, men svårigheterna med att plocka trepoängare kan gäcka Brentford under avslutningen.

Faktum är att “Bina” inte vunnit en enda ligamatch sedan februari. Det är anmärkningsvärda siffror för ett lag som sett till Expected Points borde tillhöra mittenskiktet i Premier League. Mängder med skador och bristfälligt målskytte har satt käppar i hjulen samtidigt som jag är övertygad om att Ivan Toneys ständiga uttalanden om sina framtidsdrömmar knappast gynnar harmonin i laget.

Det må skilja fyra poäng ner till nedflyttningsstrecket för Brentford, men när Londonlaget tar emot Sheffield United hemma i huvudstaden råder det inget snack om att precis all press ligger på de hemmahörandes axlar. Något de normalt inte är särskilt bekväma med. Franks kompani trivs betydligt bättre när de får spela på omställningar och fasta situationer som i matchen mot Aston Villa.

För Sheffield Uniteds del skiljer det nio poäng upp till säker mark, men mot slutet har The Blades inte sett så håglösa ut som tidigare under säsongen. Tre raka poängplock och en insats med tuppkam mot Liverpool är inte fy skam och jag blir inte förvånad om grabbarna från stålstaden kan vålla problem även för Brentford. Brereton Díaz, Hamer och McBurnie är en trio vars spetsegenskaper inte hanteras hur som helst.

Jag misstänker att Brentford är ett streck som kommer att blindspikas på mängder av system under lördagen. Det behöver inte nödvändigtvis vara fel, men jag tycker att det finns flera faktorer som pekar på att värdarna får större problem än vad det svenska folket tycks tro. Jag lockas betydligt mer av att täcka upp och försöka jobba in minst en bortapinne till häftig procent.

Notabla avbräck

Christian Nörgaard, Brentford (ryggskada)

Ben Mee, Brentford (ankelskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäskada)

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Tom Davies, Sheffield United (knäseneskada)

George Baldock, Sheffield United (vadskada)

John Egan, Sheffield United (benskada)

Chris Basham, Sheffield United (benskada)

Rhian Brewster, Sheffield United (knäseneskada)

Max Lowe, Sheffield United (ankelskada)

Rhys Norrington-Davies, Sheffield United (knäseneskada)

Osäker till spel

Ethan Pinnock, Brentford (ankelskada)

Kevin Schade, Brentford (muskelskada)

Jack Robinson, Sheffield United (smäll)

Spiken! - 3. Burnley - Brighton

Brighton kan spela avslappnat - till Stryktipset

Det har inte riktigt varit Brightons säsong så här långt. Roberto De Zerbis manskap visar upp relativt fina underliggande siffror – framför allt i defensiven där det i princip bara är topplagen som är bättre – men det har hittills inte gett utslag i tabellen. Sommarens många tapp av kvalitetsspelare samt mängder av skador på bärande pjäser är några av anledningarna som präglat The Seagulls säsong.

I förlusten mot Arsenal (0-3) hade Brighton ingenting att säga till om, men när Europaspelet är ur vägen samtidigt som Joao Pedro är tillbaka från skada tycker jag ändå att det börjar ljusna för de blåvita. I min bok är De Zerbi och company för bra för att tillhöra den undre halvan och jag är övertygad om att prestationsnivån kommer att höjas under avslutningen i ligaspelet.

Under lördagen ges en förmodat passande uppgift när Brighton reser till Turf Moor för att ta sig an Burnley. Efter ett par starka insatser med flera poängplock föll The Clarets tillbaka på ruta ett när de föll i det livsviktiga bottenmötet med Everton. 0-1 i brakan var kanske inte helt rättvist sett till matchbilden, men det finns en uppenbar risk att luften gick ur nykomlingarna efter nederlaget.

Sex poäng skiljer upp till säker mark och bortsett från de kommande mötena med Sheffield United och Nottingham slår Burnley ur mer eller mindre massivt underläge mot samtliga motståndare som återstår. Brighton ska egentligen inte ses som ett omöjligt hinder, men jag tror att den väntade matchbilden kommer att spela de tillresta rakt i händerna. I ren desperation behöver Burnley jaga tre poäng.

Det bör ett normalt spelskickligt Brighton kunna utnyttja och spetsegenskaperna som finns hos Joao Pedro motsvaras inte hos någon spelare på andra sidan. Så länge “Fiskmåsarna” kan hålla den rappa Fofana i styr anser jag att de ska kunna freda sitt eget mål med den äran. Storförlusten mot Arsenal kan hålla procenten på tvåan på behaglig nivå och då väljer jag att slå till. Brighton singlas.

Missar matchen

Dara O’Shea, Burnley (avstängd)

Aaron Ramsey, Burnley (knäskada)

Nathan Redmond, Burnley (benskada)

Jordan Beyer, Burnley (smäll)

Luca Koleosho, Burnley (knäskada)

Adam Webster, Brighton (muskelskada)

Evan Ferguson, Brighton (ankelskada)

Kaoru Mitoma, Brighton (ryggskada)

Jack Hinshelwood, Brighton (fotskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Billy Gilmour, Brighton (knäskada)

Osäker till spel

Ameen Al-Dakhil, Burnley (muskelskada)

James Milner, Brighton (muskelskada)