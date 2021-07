"Skånederby - det finns mer klass i bortalaget"

Bottenmötet! - 1. Degerfors - Varberg Bra skrällchans för Varberg Degerfors har under stora delar av säsongen övertygat med sitt vägvinnande offensiva spel. De sista veckorna har dock värmlänningarnas försvar läckt rejält. Noll poäng och galna tolv insläppta mål på de tre senaste omgångarna är inget annat än uselt. Ekroth har haft det tufft i backlinjen och i mål har knappast Diawara sett säker ut. Där krävs det bättring om Degerfors ska vända uppåt i tabellen igen. Framåt hänger mycket på att Edvardsen har dagen, men även Saidi har visat att han har ett stort spel i sig. Sargon Abraham har missat de senaste matcherna på grund av skada, men kan möjligen vara tillbaka nu. Det hade varit väldigt betydelsefullt för de rödvita värdarna. Viktigt också att jätten på mitten, Adam Carlén, är tillbaka från sin avstängning. Varberg har använt mängder av spelare under säsongen och senast att få starta var 18-årige Oliver Alfonsi. Han tackade för förtroendet genom att kyligt chippa in 1-0 mot IFK Göteborg efter bara några minuter. Saken blir ännu mer speciell då det är tränaren Jocke Perssons son. Ett stort ögonblick för familjen. Matchen mot Blåvitt slutade 2-0. Det var en grym insats av hallänningarna som var bättre på alla positioner. Ejupi och Tranberg dominerade mittfältet i avstängda Le Rouxs frånvaro och framåt firade Moon, Matthews och Alfonsi stora triumfer med sin snabbhet. Dessutom kommer nye Des Kunst in i det mer och mer. Bakåt vann Stanisic och Lindner det mesta i luften och nu är dessutom Zackrisson, precis som Le Roux, tillbaka från botbänken. Detta är två lag som mötts en hel del i Superettan på senare år så de känner till varandra väl. Varberg har imponerat mot slutet och här blir de grönsvarta undervärderade av både spelbolag och tippare. Kommer besökarna upp i samma nivå som mot Göteborg tror jag inte de förlorar på Stora Valla. Jag går för värdet och spelar X2. Missar matchen Nicklas Maripuu, Degerfors (oklart)

Keanin Ayer Boya, Varberg (knäskada) Osäker till spel Sargon Abraham, Degerfors (oklart)

Jon Birkfeldt, Varberg (fotskada) Skånederbyt! - 2. Trelleborg - Helsingborg Två formstarka lag möts på Vångavallen Inför säsongen hade jag Helsingborgs IF som segrare av Superettan i ett långtidsspel. Ett förtroende skåningarna hade svårt att svara upp mot under början av våren. Det har dock sett bättre och bättre ut, närmast kommer de rödblå från fyra segrar på de fem senaste matcherna. 4-0 mot Falkenberg var ett rejält styrkebesked. Anthony van den Hurk visade då återigen att han är seriens bästa anfallare med tre nya fullträffar. Van den Hurk leder skytteligan och har ett fint samarbete med Loeper, Jönsson och Al Hamlawi. Att Viktor Lundberg saknades på grund av skada syntes inte mot FFF. Dessutom har Rasmus Karjalainen kommit tillbaka till spel efter sin allvarliga skada och det är en striker med hög potential. Offensiv kraft i mängder således, men även försvarsspelet ska hyllas. Nio insläppta mål är näst bäst i Superettan. Rutinerade Lindegaard i målet är en trygghet för resten av laget. Här ställs den danska målvakten och hans kamrater mot en spännande offensiv uppställning. Petar Petrovic är tillbaka från sin avstängning och lär kliva rakt in i Trelleborgs elva. Tillsammans med Offia och Kozica bildar han en svårstoppad trio. Trelleborg har gjort lika många mål som Helsingborg under året och har precis som HIF vunnit fyra av sina fem senaste matcher. TFF har dock betydligt svårare att hålla tätt. Fredrik Liverstam, med förflutet i Helsingborg, har haft problem med att styra sitt försvar och totalt har det trillat in 17 mål bakåt. Det är något tränaren Kristian Haynes måste åtgärda om Trelleborg ska kunna blanda sig i uppflyttningsstriden under hösten. Att hålla emot en målhungrig Van den Hurk är enklare sagt än gjort. Jörgen Lennartssons gäster har en poäng upp till lördagens kombattanter, men med en match mindre spelad. Det skulle förvåna mig mycket om inte Helsingborg hamnar högre upp än TFF när tabellen summeras mot slutet av året. Det finns mer klass i bortalaget och det tror jag kommer visa sig i detta Skånederby. Tvåan lämnas ensam. Missar matchen Herman Hallberg, Trelleborg (oklart)

Kalle Larsson, Trelleborg (oklart)

Viktor Lundberg, Helsingborg (oklart)

Jakob Voelkerling-Persson, Helsingborg (knäskada) Osäker till spel Simon Amin, Trelleborg (oklart)

Anton Tideman, Trelleborg (oklart)

Östkustderbyt! - 10. Kalmar - Mjällby Viktiga poäng på spel på Guldfågeln Henrik Rydströms återkomst till Kalmar har inneburit en spelmässig revolution. Från att ha varit ett klassiskt fysiskt gäng med mycket fokus på långa inkast och andra fasta situationer har KFF utvecklats till ett spelförande lag. Nu premieras possession och inga bollar slängs iväg i onödan. Nu ställs KFF inför ett tufft test. Smålänningarna har förlorat tre raka matcher och frågan är om de vågar hålla fast vid sin spelidé när bottenstrecken rycker närmare. Senast blev det stryk hemma mot Djurgården, men det ska sägas att de rödvita pressade topplaget från huvudstaden hela vägen in i kaklet. Jonathan Ring (tidigare i just Djurgården) och Oliver Berg hade flera chanser att sätta dit bollen. Nils Fröling startade på bänken i den matchen och där har Kalmar ett sparkapital. Får 21-åringen igång sitt målskytte är det guld värt för Kalmar. Mjällby har trillat ner till negativ kvalplats efter fyra raka förluster och sju omgångar utan seger. Amin Sarr är ett bra nyförvärv som kommer göra mycket nytta bredvid buffeln Jacob Bergström på topp, men det gäller också att få upp bollen till duon. Något som mittfältet med Löfquist i spetsen lyckades med alldeles för sällan i 0-2-förlusten mot ett reservbetonat Malmö FF förra helgen. Då stod också unge målvakten Samuel Brolin för en jättetavla när han kom helt fel på en långboll och ett sådant ingripande sprider en osäkerhet i hela backlinjen. Watson, Kricak och Klinkenberg är heller inte seriens tryggaste backlinje. Flyktade Eric Björkander kommer verkligen saknas. Ska Mjällby kunna stå emot Kalmars passningsspel behöver backlinjen skyddas av det defensiva mittfältsankaret Adu som även han hade en sämre match mot Malmö FF. Mjällby har haft stora problem på bortaplan under säsongen med endast två inspelade poäng som facit. Jag tror inte de lyckas vinna slaget om östkusten heller. Jag är heller inte speciellt övertygad om att ett förmodat bollförande Kalmar lyckas ta sig igenom Mjällbys visserligen ganska porösa försvar. Målsnålt är en trolig utveckling på matchen och då lockar krysset allra mest.