"Skrälläge - Arsenal kan åka på ett oväntat poängtapp"

Att tänka på

Bristol City har bara vunnit tre av sina 13 bortamatcher.

2-3-8 är en usel resultatrad för Watfords bortaspel.

Luton har bytt ut hela tränarstaben inför mötet med Preston.

Oxford är ett av The Championships sämsta lag sett till Expected Points.

Det skiljer mer än 20,0 xPTS mellan Portsmouth och Middlesbrough.

Sheffield United har bara vunnit en av sina fem senaste i alla tävlingar.

Jag högaktar Mark Robins som tränare och tror att Stoke kan bjuda upp till dans mot West Bromwich.

Övriga spikförslag

Fulham - Londonderbyt mellan West Ham och Fulham följde inte många normala normer. The Hammers gjorde tre mål på bara tre skott på mål medan Alex Iwobi noterades för två mål på två inlägg som seglade hela vägen in i nät. Sett över hela matchen var dock The Cottagers det bättre laget och trots att Marco Silvas gäng tappade sin förlustfria svit menar jag att de vitsvarta ska kunna studsa tillbaka mot Leicester. The Foxes stod för en stark första halvlek mot Crystal Palace, men under de avslutande 45 minuterna gick rullgardinen ned för Van Nistelrooys gäng. Värdarna ser inte bättre ut under holländaren, snarare tvärtom, och här får “Rävarna” svårt att hinna ladda batterierna. Jag singlar tvåan.

Stockport - Trenden är oroande sedan Louie Barrys lån avslutades för en snabb återkomst till Aston Villa. Utan sin skyttekung har Stockport gått på pumpen i två raka tävlingsmatcher, men då ska det också sägas att en av dessa var i FA-cupen mot Crystal Palace. Det finns fortfarande gott om tid att vända på skutan och sett till underliggande siffror är gästerna alltjämt ett av de allra bästa lagen i League One. Det är inte Reading. Enligt Expected Points är The Royals ett lag för den nedre halvan och jag blir inte förvånad om värdarna har ett ras att vänta i tabellen. Det kan mycket väl inledas mot en motståndare som ska hållas högre trots nackdelen av bortaplan. Tvåan är kupongens kanske allra bästa spik.

Avstängningar på tipset

Benjamin Whiteman (Preston)

Borja Sainz (Norwich)