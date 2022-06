Skrällchans när AIK spelar

Toppmötet! - 1. Hammarby - Häcken Hammarby tar viktig trea Hammarby behövde verkligen uppehållet då de hade tappat poäng i fyra av sina fem avslutande seriematcher samt torskat cupfinalen mot Malmö FF på straffar. Sedan dess har offensiven försvagats då Mayckel Lahdo flyttat till AZ medan Williot Swedberg gått till Celta Vigo för stora pengar. Dessutom kommer inte Cifuentes speciellt bra överens med Selmani och frågan är om han blir kvar i klubben hela året. Trots det blir det väldigt intressant att se Bajen i omstarten. Bubacarr Trawally har fått en bra träningsperiod och är äntligen redo att visa vad han går för. Jag tror att han kan vara en riktig fullträff och räknar med att vi får se ett antal mål från den spelaren. I övrigt ser truppläget bra ut och här lär de grönvita ställa upp med skickliga spelare som Bojanic, Besara och landslags-Kurtulus. Häcken leder tabellen efter att ha avslutat våren med en fullsträndigt sjövild batalj mot Sirius. 4-3 slutade den matchen till Getingarna efter att de gulsvarta släppt in 3-3 i den 95:e minuten och sedan tryckt in 4-3 minuten senare med en man mindre på plan. Det var Häckens femte raka seger i Allsvenskan och det går inte att säga något annat än att Per-Mathias Högmo verkligen har fått ihop laget på bästa sätt. Hovland och Rygaard Jensen är två lirare som kommit in och verkligen gjort laget bättre. Den sistnämnda bildar ett tungt mittfält tillsammans med Berggren och Gustafson. Den som imponerat mest är dock Jeremejeff som leder skytteligan klart. Tillsammans med Uddenäs och Bengtsson skapar han gott om chanser och där finns även Turgott att tillgå. Häcken får dock klara sig utan målvakten Peter Abrahamsson som är avstängd och det är ett rejält avbräck. Dessa lag möttes i cupen i mars och då vann Hammarby med 4-0 i Stockholm. Så stora siffror kommer det inte bli nu och jag ser en väldigt underhållande batalj framför mig. Däremot tror jag att det är Bajen som vinner ännu en gång. Det var fem år sedan Häcken vann borta mot Hammarby sist och framsjungna av den månghövdade publiken löser huvudstadsgänget en viktig viktoria. Ettan spikas. Missar matchen Oliver Dovin, Hammarby (knäskada)

Jón Guðni Fjóluson, Hammarby (knäskada)

Peter Abrahamsson, Häcken (avstängd) Osäker till spel Ibrahim Sadiq, Häcken (lårskada)

Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Skrällchansen! - 2. Degerfors - AIK Lurig uppgift för Gnaget AIK är alltid med i toppstriden och detta år är inget undantag. Gnaget ligger tvåa i tabellen på lika många poäng som serieledarna Häcken men med sämre målskillnad. Laget har en minst sagt stabil grund där Alexander Milosevic och Sotirios Papagiannopoulos kanske inte håller för landslaget, men i Allsvenskan är det en stark mittbacksduo. Med Lustig som högerback och Otieno på andra sidan är det svårt att bryta sig igenom. Otieno är dock avstängd i denna match och det är även Sebastian Larsson. Betydelsen av Seb går inte att överskatta. Han är navet solnaiternas spel och dessutom oerhört viktig på fasta situationer där hans högerfot piskar in bollen. Nu får Bilal Hussein en ny partner på mitten och det kommer märkas. Framåt är John Guidetti inte spelklar än och då får Jordan Larsson, vars lånekontrakt i skrivande stund ännu inte förlängts, dra ett tungt lass. Degerfors tappade Oliver Ekroth till den isländska ligan och Victor Edvardsen till Djurgården under vintern och det är två pjäser som brukslaget inte har lyckats ersätta. Två segrar och åtta förluster är facit efter tio omgångar och det ger en nedflyttningsplats. Dessutom verkar det som att lagets bästa spelare, Abdelrahman Saidi, är på väg till Hammarby senare under sommaren. Här och nu är han dock Degerfors spelare och lär starta i denna fajt. Troligen tar han plats på topp tillsammans med nyförvärvet Diego Campos som inte riktigt fått det att lossna under våren. Två mål har det blivit från costaricanen, men där finns det mer att ta av. I övrigt måste Christos Gravius, som har ett förflutet i AIK, och Adam Carlén spela på toppen av sin förmåga för att mäta sig med gästernas mittfältare. Potentialen finns där helt klart. Degerfors vann motsvarande möte i fjol och AIK lyckades bara ta tre poäng i en tredjedel av sina bortamatcher det året. Denna säsong har gästerna vunnit två gånger på resande fot och det var mot bottenlaget GIF Sundsvall och Helsingborg. Visst är även Degerfors ett bottenlag, men jag tycker de rödvita ska ses med bättre chans att skrälla än vad streckningen ger sken av. Jag plockar därför med alla tecken från start och håller en extra tumme för Degerfors. Missar matchen Sebastian Larsson, AIK (avstängd)

Erick Otieno, AIK (avstängd) Osäker till spel Nabil Bahoui, AIK (oklart)

Spiken! - 4. GIF Sundsvall - Djurgården Djurgården vinner enkelt GIF Sundsvall har precis som Degerfors inlett säsongen med två vinster och åtta förluster efter tio spelade omgångar. Det har varit mycket som gått emot Giffarna redan från början. Linus Hallenius drog korsbandet innan Allsvenskan ens hann börja och efter endast en spelad match försvann Oscar Linnér från klubben. Andreas Andersson har dessutom varit skadad under våren, men han är åtminstone tillbaka nu. Viktigt för värdarna. I sista matchen inför uppehållet stod nämligen målvakten Oscar Jonsson för två klara misstag när han lämnade enkla returer som Marcus Berg kunde placera in i mål. Andersson lär vara tillbaka mellan stolparna nu. I övrigt ser det tunt ut i truppen. Visst är Lasso, Silfwer, Pichkah och Blomqvist krigare, men de håller knappt allsvensk nivå. Saku Ylätupa och Pontus Engblom gör däremot det, men de blir för ensamma i offensiven. Djurgården ligger fyra i tabellen inför omstarten och det är framför allt ett uruselt bortaspel som gör att de inte har tagit fler placeringar. Ett enda mål har Järnkaminerna mäktat med på bortaplan och det är såklart inte acceptabelt. Den noteringen tror jag dock kommer ryka all världens väg under söndagen. Det finns så mycket kvalité i stockholmarnas trupp där Haksabanovic, Asoro och Edvardsen sticker ut i offensiv bemärkelse. På mittfältet saknas avstängda Rasmus Schüller, men Elias Andersson är en utmärkt ersättare att stoppa in bredvid Finndell och Eriksson. I backlinjen hittas dessutom lagets kanske allra bästa spelare, Hjalmar Ekdal, som fått landslagsdebutera under uppehållet. Tillsammans med ynglingen Isak Hien har han stängt till bakåt och Blåränderna är faktiskt det lag som släppt in minst antal mål av alla i Allsvenskan. GIF Sundsvall har visserligen tagit sina två segrar hemma på NP3 Arena, men de har också tagit stryk av AIK med 0-2 och av Hammarby med 1-5 på den här planen. De räcker helt enkelt inte till mot lag från den övre halvan av tabellen. Jag tror det blir kattens lek med råttan här där Djurgården gör lite vad de vill. En enkel bortaseger blir det i alla fall och tvåan spikas trots att den lär streckas hårt. Missar matchen Rasmus Schüller, Djurgården (avstängd) Osäker till spel Elliot Käck, Djurgården (knäskada)

Jesper Löfgren, Djurgården (oklart)