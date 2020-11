"Skrällchans när Leeds åker till Liverpool"

Det blev 11 rätt på andelssystemet i veckan och den stora boven var helt klart Arturo Vidal. Maken till mer idiotisk handling får man leta efter. Nya tag nu när det är dags för Stryktipset och Tips-SM är ett avslutat kapitel för den här gången. Det blev ingen framskjuten placering för mig men jag var åtminstone bäst i mitt lag. Tysken gjorde som sin namne Özil och spelade inte alls vilket gjorde att han kom klart sist.

Nya tag nu när Stryket har en jackpot på hela 12 miljoner kronor! Matcher från Premier League och The Championship står som vanligt på programmet och denna gång ska vi även titta till en toppmatch från League One. Jag har en väldigt god känsla för denna helgen och om du vill köpa en andel i mitt system går det utmärkt att göra via länken här nedan. Let’s go!