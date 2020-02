"Skrällchansen - Chelsea är verkligen en favorit i fara"

Ny lördag och nytt Stryktips, denna gång med hela 12 miljoner kronor i jackpot! För att lägga beslag på den skattkistan är det i vanlig ordning matcher från de brittiska öarna som ska analyseras, fyra från Premier League och nio från The Championship. Givetvis spelar vi som vanligt tillsammans och länk till mitt andelssystem hittar ni här nedan. Nu kör vi!

Skrällchansen! - 1. Bournemouth - Chelsea

Chelsea är verkligen en favorit i fara

Det är oerhört tajt kring alla streck i Premier League-tabellen, det är där dramatiken finns nu när Liverpool joggar hem titeln. Bournemouth slåss i botten av tabellen och har efter 27 omgångar endast två pinnar ner till West Ham under strecket. Chelsea kämpar däremot om en Champions League-plats. Inför helgens omgång ligger The Blues fyra med tre poäng ner till närmast jagande Manchester United.

Denna säsongs Champions League lär vara över för Chelsea efter att de förlorat med 0-3 hemma mot Bayern München. Det är knappast något underläge som Lampards mannar kommer hämta in i Tyskland. Som förväntat kunde inte Rüdiger och Christensen hålla tätt när Lewandowski och Gnabry kom flygande.

Framåt fick Olivier Giroud chansen från start för andra matchen i rad och fransmannen var oerhört nyttig i länkspelet. Dessutom vann han väldigt mycket i luften, precis som vanligt. Giroud kan mycket väl starta igen för Tammy Abraham skadade samma vrist han haft problem med tidigare under nedjoggningen efter München-matchen. Tunga nyheter för Lampard.

Bournemouth har kanske inga spelare av Lewandowskis kaliber, men norska landslagsmannen Joshua King och engelska diton Callum Wilson är en duo som förtjänar respekt. Bournemouth har vunnit sina två senaste hemmamatcher och har ett något förbättrat skadeläge, även om det fortfarande saknas en handfull spelare. Nathan Aké blir som vanligt en viktig kugge bakåt och detta är en speciell match för honom. Han kom till Bournemouth från Chelsea och det ryktas allt med intensivt om att Chelsea ska köpa tillbaka holländaren i sommar.

Aké saknades senast mot Burnley efter att ha fått en spark mot huvudet under träning, men det mesta pekar på att han kan delta mot Chelsea. Bournemouth har vunnit de två senaste mötena mellan lagen där fjolårets kamp på Vitality Stadium slutade med hela 4-0! Här blir de rödsvarta för stora underdogs mot ett Chelsea som har en del problem. Jag väljer att lämna tvåan utanför helt och spela 1X, även om helgardering är ett hett alternativ i andelsspelet, speciellt om Aké inte skulle bli spelklar.

Missar matchen

David Brooks, Bournemouth (vristskada)

Chris Mepham, Bournemouth (knäskada)

Charlie Daniels, Bournemouth (knäskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (lårskada)

Osäker till spel

Nathan Aké, Bournemouth (huvudskada)

Lloyd Kelly, Bournemouth (lårskada)

Jefferson Lerma, Bournemouth (ryggskada)

Arnaut Groeneveld, Bournemouth (fotskada)

Tammy Abraham, Chelsea (vristskada)

Christian Pulisic, Chelsea (oklart)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (knäseneskada)

Höjdaren! - 2. Watford - Liverpool

Liverpool tar 27:e segern

Liverpool har alltså vunnit 26 av 27 omgångar i Premier League, ett helt ofattbart facit. Nu är frågan om de kommer gå obesegrade genom hela säsongen och för evigt bli ett “Invincibles”. Känslan är att det kommer avgöras den femte april då det vankas bortamatch mot Manchester City. Watford slåss i motsatt del av tabellen och är nästjumbo inför helgens matcher.

Liverpool matchas väldigt hårt och redan på tisdag väntar ett spännande FA-cupmöte mot Chelsea. Jürgen Klopp skulle således behöva lufta sitt manskap en del. Med både Henderson och Milner på skadelistan lär det dock inte bli speciellt mycket luftande på mittfältet, där bör Wijnaldum, Fabinho och Keïta ta plats.

Däremot finns det utrymme för att vila någon av den fantastiska topptrion Salah, Mané och Firmino. Där finns nämligen spelare som Minamino, Origi och Oxlade-Chamberlain som alla skulle kunna kliva in och göra bra ifrån sig. I senaste ligamatchen hemma mot West Ham pressades Liverpool hårt och kanske hade The Reds då lite tur som fick med sig tre poäng. Samtidigt har Klopps mannar hittat sätt att vinna på hela säsongen och när det händer gång på gång på gång är det inte tur.

Watford har olägligt nog hamnat i en ganska tung formsvacka. Sex raka matcher i alla tävlingar utan vinst är inget vidare facit. Nigel Pearson-effekten har helt klart avtagit. Det har även skadeproblematiken och det är ett skönt besked för The Hornets som kommer kunna ställa en slagkraftig elva, med stjärnor som Doucouré, Deulofeu och Deeney, på benen.

Liverpool är dock inget motstånd som passat Watford speciellt bra på senare år. De har förlorat de fyra senaste inbördes och har på dessa fajter en målskillnad på 0-15. Inget som bygger självförtroende inför den här tillställningen direkt. Liverpool är för stabila och plockar hem ännu en seger. Tvåan spikas trots hård streckning.

Missar matchen

Jordan Henderson, Liverpool (knäseneskada)

Osäker till spel

Kiko, Watford (knäseneskada)

Daryl Janmaat, Watford (oklart)

James Milner, Liverpool (muskelskad)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (vadskada)

Spiken! - 4. West Ham - Southampton

West Ham blir kvar under strecket

West Ham ligger riktigt pyrt till i botten av Premier League. Med 24 inspelade poäng befinner de sig under strecket. Det är tajt i botten så chanser att avancera finns, men då måste poängen trilla in i betydligt stridare ström. Southampton har plockat tio pinnar fler och ligger med det i mitten av tabellen. Det bör inte bli tal om någon bottenstrid för The Saints.

Det har inte direkt blivit någon positiv effekt för West Ham efter att David Moyes tog över tyglarna. Med sex förluster och två oavgjorda på de åtta senaste tävlingsmatcherna är The Hammers formsvagast av samtliga lag i Premier League. Just när skadeläget började ljusna något åkte Londonklubben dessutom på nästa smäll i måndagsmatchen mot Liverpool.

Där blev nämligen det tjeckiska nyförvärvet Soucek ljumskskadad och är borta någon månad. Insatsen mot Liverpool var annars riktigt bra från West Hams sida. Antonio såg vass ut medan Rice och Noble styrde mittfältet med bravur. Tyvärr var dock defensiven lika skakig som vanligt och dessutom stod Fabianski för en av sina sämsta prestationer i karriären. Här behöver han vara vassare.

Southampton har nämligen en mycket intressant anfallsuppsättning med Long, Ings, Obafemi och Adams. The Saints tog en stabil 2-0-seger mot Aston Villa, som ligger precis före West Ham i tabellen, i den förra omgången. Redmond saknas fortfarande på grund av sin muskelskada, men i övrigt kan Hasenhüttl välja och vraka bland alla offensiva alternativ.

West Ham har en väldigt trög backlinje där Diop och Ogbonna inte gillar anfallare som löper i djupled, något som Shane Long älskar att göra. Southampton ser betydligt stabilare ut och ska ses med bra chans att plocka tre poäng. Håller sig tvåan under 40 procent väljer jag att gå för det rödvita bortalaget helt och hållet!

Missar matchen

Tomás Soucek, West Ham (ljumskskada)

Nathan Redmond, Southampton (muskelskada)

Osäker till spel

Ryan Fredericks, West Ham (axelskada)

Jack Wilshere, West Ham (ljumskskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (lårskada)

Kyle Walker-Peters, Southampton (vadskada)