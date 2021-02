"Spännande chanstvåa - Leeds överskattas"

Lördagens Stryktips ser väldigt intressant ut. Det finns inga riktigt klara favoriter vilket gör att denna luriga rad mycket väl kan ge god utdelning. Inte minst då det finns en 13 miljoner kronor stor jackpot att tävla om. Tre matcher från Premier League ska avhandlas innan vi fortsätter med matcher från The Championship och League One. För er som vill jobba in miljonerna tillsammans går det som vanligt bra att köpa andel i mitt stora system via länken här nedan. Glöm inte att det som alltid kan göras lite justeringar på systemet närmare spelstopp beroende på hur odds och streckning rör sig. Nu kör vi igång!

Höjdaren! - 1. Leeds - Aston Villa Leeds överskattas Leeds spelade match i veckan och vann då med klara 3-0 hemma mot Southampton. Bakom de siffrorna döljer sig dock en insats som inte var helt klockren. The Saints skapade flera farliga chanser i den första halvleken och kunde mycket väl fått in någon boll då. Istället rann det iväg mot slutet. Stuart Dallas var grymt bra på mittfältet och krönte sin insats med ett mål. Han måste vara på tå igen, för Leeds har problem på mitten. Kalvin Phillips, lagets kanske allra viktigaste spelare, är borta med en vadskada och här ser även Klich och Shackleton ut att saknas. Är det någon nackdel Leeds har är det att deras trupp inte är speciellt bred. Spelare som Roberts och Harrison kommer få dra ett tungt lass och även om det är dugliga pjäser är det inga namn som skrämmer motståndarna direkt. Något Villa ska kunna utnyttja. Aston Villa föll i sin senaste ligamatch med 1-2 mot Leicester. Då kunde inte Jack Grealish delta, något som läckte ut på ett minst sagt märkligt sätt. Flera spelare i Aston Villa spelar det så populära Fantasy Premier League och samtliga hade plockat bort Grealish från sina lag inför omgången. Något som andra spelare kunde se och därmed kom nyheten om Grealish skada ut. Det ledde till att Aston Villas tränare Dean Smith har förbjudit sina spelare att delta i FPL framöver. Grealish saknas igen och även om det är ett enormt avbräck ska inte gästerna från Birmingham underskattas. Ett offensivt mittfält med Barkley, El-Ghazi och Traoré med McGinn och Luiz bakom är tillräckligt bra för att skapa oreda hos Leeds försvar. Dessutom finns nyförvärvet från Marseille, Morgan Sanson, tillgänglig. Matty Cash är också skadad och där ersätter veteranen Elmohamady. Visst blir det en liten försämring, men egyptiern är så rutinerad att han ska klara av den rollen utan större problem. När lagen möttes på Villa Park i höstas vann Leeds med 3-0 och nu har jag en känsla av att Aston Villa kan ta sin revansch. Ettan ser ut att sticka iväg streckmässigt och då blickar jag åt andra hållet. Spännande chanstvåa! Missar matchen Kalvin Phillips, Leeds (vadskada)

Rodrigo, Leeds (ljumskskada)

Robin Koch, Leeds (knäskada)

Mateusz Klich, Leeds (ryggskada)

Jamie Shackleton, Leeds (ljumskskada)

Ian Poveda, Leeds (vristskada) Osäker till spel Adam Forshaw, Leeds (höftskada)

Gaetano Berardi, Leeds (knäskada)

Bortafavoriten! - 2. Newcastle - Wolverhampton Wolves fortsätter sin fina trend Newcastle behöver inte skämmas för sin insats borta mot Manchester United. Skatorna skapade en drös med farliga chanser och vid ställningen 1-1 var de svartvita väl så bra som storlaget från Manchester. Det blev dock förlust med 1-3 till slut och The Magpies har därmed bara tre poäng ner till Fulham under nedflyttningsstrecket, ett Fulham som har en överkomlig match mot Crystal Palace på söndag. Newcastle saknar fortfarande Callum Wilson och dessutom fick Joelinton en smäll mot United och är tveksam till spel. Offensivt finns det för lite kvalité i detta lag. Oftast är Newcastle beroende av en individuell prestation av Almirón eller Saint-Maximin för att skapa något framåt. Willock har lånats in från Arsenal och tar plats på mittfältet bredvid Hayden och Shelvey. En trio hyfsade spelare, men de bidrar inte med något extra. Det gör däremot Wolverhamptons mittfält med Rúben Neves och Joao Moutinho. Två spelare som både kan avlossa skott utifrån och hitta öppnande passningar. Vargarna är i fin form med tio poäng på de fyra senaste omgångarna där det förra fredagen blev 1-0 hemma mot Leeds. Matchens enda mål då var en riktig kanon från Adama Traoré som studsade från ribban på målvaktens rygg och in. Det dömdes som självmål på Meslier men det var Traorés mål hela vägen. Traoré och Neto på varsin sida om nye Willian José är det bästa gästerna kan uppbåda i offensiv riktning nu när Podence och Jiménez båda är skadade. En trio som Newcastle kommer få svårt att hantera. Bakåt spelar Wolves med en trebackslinje som mot Leeds bestod av Coady, Saïss och Dendoncker. Tre välväxta herrar som är livsfarliga på fasta situationer. Jag håller Wolverhampton som det klart bättre laget och när de dessutom visar finfin form är det inget snack om att det troligen blir gästerna som tar tag i taktpinnen. Hamnar tvåan under 50 procent är det en fullt tänkbar spik. På mitt stora andelssystem spelar jag dock troligen X2 då de fyra senaste mötena mellan lagen alla slutat 1-1. Ettan kan däremot skippas helt. Missar matchen Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

Fabian Schär, Newcastle (knäskada)

Javi Manquillo, Newcastle (knäskada)

Raúl Jiménez, Wolverhampton (huvudskada)

Daniel Podence, Wolverhampton (muskelskada)

Willy Boly, Wolverhampton (lårskada)

Fernando Marcal, Wolverhampton (muskelskada) Osäker till spel Joelinton, Newcastle (mjukdelsskada)

Federico Fernández, Newcastle (knäseneskada)

Bottenmötet! - 3. West Bromwich - Brighton Brighton skapar luft ner till strecket Under ett par år nu har Brighton tagit färre poäng än vad de förtjänat. Måndagens hemmamatch mot Crystal Palace var dock något i hästväg. Brighton körde över Örnarna från huvudstaden fullständigt och hade bland annat 75/25 i bollinnehav, 25-3 i avslut och 13-0 i hörnor. Ändå blev det förlust med 1-2 efter att Benteke satt dit matchens sista mål i slutminuten. Det var i stort sett enda gången på hela halvleken som Palace kom över halva plan. Givetvis oerhört tungt för Graham Potter, men han kan inte vara annat än nöjd med sitt lags insats. Gross och Bissouma var jättar på mitten medan Trossard och Maupay hela tiden hittade kombinationer på topp. Welbeck och Lallana stod dessutom för pigga inhopp. Nu gäller det bara att vara mer hänsynslös när lägena uppkommer. Då är Brighton ett lag som ska kunna klättra i tabellen från sin 16:e-plats. West Bromwich får svårt att klättra någonstans. Med 14 inspelade poäng har Sam Allardyce mannar elva pinnar upp till säker mark. Närmast kommer The Baggies åtminstone från två raka oavgjorda matcher mot Manchester United och Burnley, men värdarna behöver segrar för att närma sig strecket. Mot Burnley får dock Allardyce vara nöjd med en pinne då Ajayi synade det röda kortet efter en halvtimmes spel. Mittbacken är avstängd nu och ersätts troligen av den unge irländaren Dara O’Shea. En hyfsad spelare, men visst kommer han få problem med Brightons kvicka anfallsspel. Framåt ser det intressantare ut för WBA. Mbaye Diagne är en tung anfallare som kommer orsaka en del trubbel åt gästerna och Matheus Pereira är en riktig trollkarl på kanten. Dessutom följer gärna nyförvärvet Maitland-Niles med i anfallen. West Brom har inte vunnit en hemmamatch sedan november månad och jag tror inte de lyckas med den saken nu heller. Brighton spelar betydligt bättre fotboll och har både bättre spelare och en bättre tränare. Fiskmåsarna bör dessutom vara rejält revanschsugna efter den snöpliga, och djupt orättvisa, förlusten mot Crystal Palace. Här tar de tre viktiga poäng i kampen om nytt kontrakt. Missar matchen Semi Ajayi, West Bromwich (avstängd)

Solly March, Brighton (knäskada)

Florin Andone, Brighton (knäskada) Osäker till spel Kieran Gibbs, West Bromwich (nackskada)

Robert Snodgrass, West Bromwich (muskelskada)

Tariq Lamptey, Brighton (knäseneskada)

Adam Webster, Brighton (vristskada)